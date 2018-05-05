Холодный душ из Швеции: Беларусь не готова к чудесам
И дальше им легче не будет.
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Начали за здравие, закончили за упокой
Уже в первый день турнира белорусской сборной предстояло встретиться с одним из фаворитов турнира. Положа руку на сердце, стоит сказать, что на этом чемпионате мира от неё вряд ли стоит ждать хороших результатов. С каждым годов Беларусь производит всё более гнетущее впечатление. И пока что этому не видно ни конца, ни края. Как бы не пришлось команде Дэйва Льюиса по итогам этого планетарного форума отправиться на дивизион ниже. Шведы же наоборот, собрали хороший состав, и являются одним из претендентов на итоговую победу.
Начало встречи осталось за белорусами. Из опасных моментов, созданных нашими географическими соседями, вспоминается бросок Плэтта. Хелльбергу пришлось разложиться во всю ширину, чтобы отразить угрозу. До поры, до времени шведам ничего не удавалось сделать у владений Кульбакова. Но картина изменилась к середине периода. Сначала «Тре крунур» в одной атаке нанесли несколько бросков, которые были заблокированы белорусскими защитниками, а после этого Кульбаков нивелировал угрозу от Ракелля. Но долго так продолжаться не могло, и уже на 10-й минуте Андерссон открыл счёт. Получив шайбу за воротами, он выехал оттуда и вогнал снаряд в ближний угол.
К сожалению, Беларусь не смогла быстро оправиться после пропущенного удара, и тут же пропустила вторую. Густав Нюквист оказался убийственно точным с дистанции в несколько метров. И после этого белорусы притихли. Да, им удалось поиграть в большинстве, но та попытка запомнилась разве что броском Шарля Лингле. А вот после неё шведы продолжили свой атакующий натиск. Дважды подряд опасно бросил Адам Ларссон, но Кульбаков оказался на месте. А Деннису Эвербергу для того, чтобы сделать счёт 3:0, достаточно было просто правильно подставить клюшку под шайбу. К счастью для белорусов, этого у него не получилось.
Беларусь пропустила трижды, но не сдалась.
Второй период начался с удаления белорусов. Шарангович отправился отдыхать за нарушение на Клинберге. И, едва только подопечные Дэйва Льюиса отыграли в меньшинстве, как тут же пропустили третью. Мика Зибанежад прошёл по левому краю, добежал до закругления борта, развернулся и отдал пас на набегавшего на пятак Янмарка, который кистевым броском сделал счёт 3:0.
Cпустя пару минут отличный момент был у Шаранговича. Хелльберг попытался выбросить шайбу
Несколько хороших бросков нанёс Фальковский, опасным выстрелом отметился Плэтт. Один раз Хеллберга выручила штанга. Но отличиться Беларуси не удалось. А вот Ракелль, выскочив со скамейки штрафников, свой шанс использовал. Выскочив по центру на нескольких игроков белорусов, он показал, что будет убирать шайбу под себя, но вместо этого переложил её на крюк и прицельно бросил. После этого гола Льюис решил заменить Кульбакова на Карнаухова, и этот ход был абсолютно логичным. Ивана сложно было обвинить в четырёх пропущенных шайбах, ему нужна была психологическая разрядка после пережитого.
До конца второго периода белорусы получили ещё одну возможность поиграть в большинстве. И опять им удалось прижать соперника к своим воротам и заставить его отбиваться. Но не более. Сверхопасного момента им создать так и не удалось, и на второй перерыв команды ушли при счёте 4:0 в пользу команды Грёнборга.
Карнаухов не ушёл сухим
В третьем периоде шведы не сбавили оборотов. Янмарк убежал один на один с Карнауховым, но обыграть вратаря ему помешали защитники. Спустя минуту хороший момент был у Павловича. Шайба, пущенная в его сторону с левого фланга, перелетела через клюшку защитника, и Александр тут же нанёс бросок. Но Хелльберг сработал чётко. Чуть позже всё тот же Янмарк подхватил шайбу у борта, находясь спиной к воротам соперника, описал дугу в ползоны и выкатился на рандеву с Карнауховым. Точного броска у него не получилось, но, если бы Маттиас забил в этой ситуации, этот гол почти наверняка был бы признан самым красивым за первый игровой день.
Окончательный счёт в игре установил Зибанежад. Янмарк выбежал
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|Рикард Гренборг
|Дэйв Льюис
|Магнус Хелльберг
|Иван Кульбаков 33:45 (М. Карнаухов 33:45)
|1-й период
|09:17
|Лиас Андерссон (А. Кемпе, Д. Эверберг)
|09:45
|Густав Нюквист (Й. Клингберг, Х. Линдхольм)
|14:04
|Маттиас Янмарк
|2-й период
|Егор Шарангович
|21:21
|23:49
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль, М. Зибанежад)
|28:26
|Адриан Кемпе
|31:37
|Рикард Ракелль
|33:45
|Рикард Ракелль
|37:00
|Густав Нюквист
|3-й период
|Александр Матерухин
|47:48
|56:11
|Мика Зибанежад (М. Янмарк, Р. Ракелль)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол