Сборная Беларуси стартовала на чемпионате мира по хоккею с поражения от Швеции

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Матч в группе А ожидаемо проходил под контролем скандинавской дружины, но и белорусская команда старалась не уступать действующим чемпионам мира, показав неплохие скорости на площадке.

Со стартовых минут встречи подопечные Дэйва Льюиса попытались остро действовать на контратаках. Артур Гаврус и Артем Демков имели неплохие моменты для взятия ворот. Шведские хоккеисты продолжали комбинировать в зоне белорусов и на 10-й минуте дважды отличились голами. Нападающий Лиан Андерссон с острого угла отправил шайбу под перекладину ворот Ивана Кульбакова, а вскоре Густав Нюквист удвоил преимущество своей команды.

После перерыва белорусские хоккеисты чаще играли в большинстве и не уступили шведам по количеству бросков в створ ворот, однако соперники намного лучше использовали свои моменты. Матиас Янмарк без подготовки, в одно касание, нанес точный бросок. Команда Дэйва Льюиса продолжала действовать по своей тактике, и в одном из эпизодов шайба после броска Степана Фальковского угодила в штангу. Однако, спустя минуту, наш защитник ошибся при выходе из своей зоны, перехвативший шайбу Рикард Ракелль не оставил шансов голкиперу белорусов — 4:0. Сменивший на последнем рубеже обороны Ивана Кульбакова Михаил Карнаухов продолжал спасать свою команду после острых атак шведов и пропустил лишь однажды. Окончательный счет матча на 57-й минуте установил Мика Зибанежад — 5:0.

Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси 5 мая в 17.15 встретится в Копенгагене с командой Франции, которая со счетом 0:7 уступила России в первый день турнира.