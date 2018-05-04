Первое звено уничтожило французов: оценки игрокам сборной России

Сборная России разгромила французов со счётом 7:0 в своём первом матче на чемпионате мира, проходящем в Дании. По итогам противостояния выставляем оценки всем сочетаниям национальной команды.

Вратарь

Василий Кошечкин — 7,0

Чего-то нового о Василии Кошечкине по итогам матча с французами мы не узнали. Соперник крайне редко тревожил нашего голкипера, чаще всего угрожая воротам бросками от синей линии. Кошечкин не ошибался, но и ярких сэйвов в его исполнении не припомнить. В дальнейшем 35-летнему стражу ворот, естественно, будет сложнее сохранять свои ворота в неприкосновенности: сегодня французы нанесли всего 10 бросков в створ. Со всеми Василий справился. И поэтому получает достойную оценку.

Защитники

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 7,5

Эта пара защитников была сильнейшей на чемпионате мира-2017. Новый турнир они начали на уровне, не дав французам практически ни единого шанса. Можно вспомнить лишь необязательные удаления хоккеистов. Был неприятный бросок со средней дистанции уже при счёте 6:0, но Киселевич не дал сыграть на добивании.

Защитник ЦСКА успевал выходить и в паре с Яковлевым. 55-ый номер и в этом сочетании не грешил в обороне. А Гавриков, помимо выполнения своих прямых обязанностей, ещё и в атаку своевременно подключался. Мог даже отличиться. Не получилось. Но пользу всё равно принёс: первое удаление для нашей сборной заработал именно Владислав Гавриков. И оно было реализовано.

Никита Нестеров — Никита Зайцев — 8,5

По этой игре оценивать нападающих несколько проще, чем защитников, поскольку наших оборонцев французы практически не нагружали. Однако два Никиты сумели себя показать с лучшей стороны. Первую голевую атаку начал Зайцев. Во второй заброшенной шайбе поучаствовал Нестеров. Комбинация с четвёртым голом началась с перехвата в чужой зоне всё того же Зайцева. 89-ый номер в итоге не отстал в результативности от своего партнёра: его наброс на ворота в эпизоде с седьмым взятием был засчитан за ассист. А ещё в первой половине третьего периода Нестеров едва сам не забросил с неудобной руки. Такой вклад, безусловно, затмевает редкие огрехи в обороне. И отмечаем, что Нестеров и Зайцев — лидеры по игровому времени в сегодняшнем матче.

Никита Трямкин — Динар Хафизуллин — 7,0

В этой паре наблюдается некоторое деление обязанностей между игроками. Хафизуллин довольно часто подключался к атакам. Трямкин старательно его страховал. Сегодня в статистику Хафизуллина добавляется два балла за результативные передачи, пусть защитник и не сыграл определяющую роль в тех эпизодах. Думается, что и из прямых бросков Динара можно выжать большее. Но это уже работа на перспективу. По сегодняшнему матчу нет претензий к игрокам. Соответственно, пока нет видимых причин у тренерского штаба разбивать эту пару обороны.

Егор Яковлев — 6,5

Защитник сегодня оставался в тени своих партнёров. Но и его игру нельзя оценивать в негативном ключе. Чаще всего оказывался в паре с Киселевичем, пару раз появился на льду с Никитой Трямкиным. Потенциально Яковлев может помочь сборной в атаке, но такой задачи, видимо, не стоит. Франция — не показатель, но всё же констатируем, что грубых ошибок Яковлев, как и другие российские игроки обороны, не допускал. И это главное, даже когда играешь против соперника, сильно уступающего в классе.

Нападающие

Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов — 9,0

Перед стартовой игрой уделялось много внимания отсутствию Никиты Гусева. Евгения Дадонова тренеры уже на первой тренировке отрядили в тройку к Капризову и Дацюку. Класс Дадонова сомнений не вызывает, но всё же оставались опасения по поводу того, сможет ли это сочетание действовать так же эффективно, как-то звено, что принесло победу в финале Олимпиады. Опасения были напрасными. Их Капризов и Дадонов развеяли уже в первом периоде. Две практически одинаковых комбинации завершились взятием. На одиннадцатой минуте у фланговых нападающих первой тройки было уже по два очка. В дальнейшем Капризов оформил дубль, Дацюк два раза ассистировал. И пусть хоккеисты совершили достаточно потерь, и не так важно сейчас, что Капризов мог забросить не две, а четыре шайбы — очень много моментов упущено. Важно, что игроки с первого матча отлично понимают друг друга. Игроки первого звена поучаствовали в четырёх голах. Самая высокая оценка в команде у этой тройки.

Михаил Григоренко — Артём Анисимов — Павел Бучневич — 8,0

Ещё одной проблемой перед матчем казалось то, что в команде некому забрасывать, кроме первого звена. Оно и выстрелило в итоге. Так и должно быть. Но и остальные внесли вклад в разгром сборной Франции. В первом матче усилиями этого звена использовано два большинства. И даже если это не брать в расчёт, то возможностей у игроков второй тройки было столько, что хватило бы ещё на две рядовых игры. В этом большая заслуга креативного Бучневича, который и Анисимову создавал моменты, и защитникам, вовремя выдавая шайбу из-за ворот. Вполне возможно, что с возвращением Гусева в строй эта тройка претерпит определённые изменения: Капризова и Дадонова, наверное, сейчас разъединять неправильно. Как бы то ни было, по сегодняшнему поединку показалось, что не всё так мрачно у российской сборной с нападением. Отчасти дело в сопернике, безусловно. Но не факт, что у чехов или шведов получится создать столько же.

Есть основания полагать, что к концу турнира в национальной команде будет два атакующих звена, каждое из которых сможет выстрелить в нужный момент.

Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов — 6,5

Третья тройка в любых вариациях кажется заколдованной в сборной России. Много критиковали звено Прохоркина. Сейчас не совсем выходит игра у звена Андронова. В первую очередь, речь идёт о флангах. Максим Шалунов забросил, отлично стрельнув в угол, но произошло это в большинстве. Партнёрами у Шалунова в том эпизоде оказались вовсе не Андронов с Маминым. Если вычесть этот эпизод, статистика хоккеистов не слишком впечатляет. И если четвёртой тройке что-то может прощаться, то от Мамина и Шалунова ждёшь большей эффективности в атаке. Они способны играть лучше и результативнее. По самоотдаче упрекнуть сложно. Показательным можно считать момент, когда на старте второго периода Мамин выцарапал шайбу у оппонента в чужой зоне и едва не отличился. Моменты у этого звена возникали зачастую именно из-за ошибок противника. А связи внутри тройки пока не наблюдается. Поэтому ждём от неё большего.

Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев — 7,0