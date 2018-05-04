Первое звено уничтожило французов: оценки игрокам сборной России
Вот так бы в матче с Чехией и Швецией.
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Сборная России разгромила французов со счётом 7:0 в своём первом матче на чемпионате мира, проходящем в Дании. По итогам противостояния выставляем оценки всем сочетаниям национальной команды.
Вратарь
Василий Кошечкин — 7,0
Защитники
Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 7,5
Эта пара защитников была сильнейшей на чемпионате мира-2017. Новый турнир они начали на уровне, не дав французам практически ни единого шанса. Можно вспомнить лишь необязательные удаления хоккеистов. Был неприятный бросок со средней дистанции уже при счёте 6:0, но Киселевич не дал сыграть на добивании.
Защитник ЦСКА успевал выходить и в паре с Яковлевым. 55-ый номер и в этом сочетании не грешил в обороне. А Гавриков, помимо выполнения своих прямых обязанностей, ещё и в атаку своевременно подключался. Мог даже отличиться. Не получилось. Но пользу всё равно принёс: первое удаление для нашей сборной заработал именно Владислав Гавриков. И оно было реализовано.
Никита Нестеров — Никита Зайцев — 8,5
По этой игре оценивать нападающих несколько проще, чем защитников, поскольку наших оборонцев французы практически не нагружали. Однако два Никиты сумели себя показать с лучшей стороны. Первую голевую атаку начал Зайцев. Во второй заброшенной шайбе поучаствовал Нестеров. Комбинация с четвёртым голом началась с перехвата в чужой зоне всё того же Зайцева. 89-ый номер в итоге не отстал в результативности от своего партнёра: его наброс на ворота в эпизоде с седьмым взятием был засчитан за ассист. А ещё в первой половине третьего периода Нестеров едва сам не забросил с неудобной руки. Такой вклад, безусловно, затмевает редкие огрехи в обороне. И отмечаем, что Нестеров и Зайцев — лидеры по игровому времени в сегодняшнем матче.
Никита Трямкин — Динар Хафизуллин — 7,0
В этой паре наблюдается некоторое деление обязанностей между игроками. Хафизуллин довольно часто подключался к атакам. Трямкин старательно его страховал. Сегодня в статистику Хафизуллина добавляется два балла за результативные передачи, пусть защитник и не сыграл определяющую роль в тех эпизодах. Думается, что и из прямых бросков Динара можно выжать большее. Но это уже работа на перспективу. По сегодняшнему матчу нет претензий к игрокам. Соответственно, пока нет видимых причин у тренерского штаба разбивать эту пару обороны.
Егор Яковлев — 6,5
Защитник сегодня оставался в тени своих партнёров. Но и его игру нельзя оценивать в негативном ключе. Чаще всего оказывался в паре с Киселевичем, пару раз появился на льду с Никитой Трямкиным. Потенциально Яковлев может помочь сборной в атаке, но такой задачи, видимо, не стоит. Франция — не показатель, но всё же констатируем, что грубых ошибок Яковлев, как и другие российские игроки обороны, не допускал. И это главное, даже когда играешь против соперника, сильно уступающего в классе.
Нападающие
Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов — 9,0
Перед стартовой игрой уделялось много внимания отсутствию Никиты Гусева. Евгения Дадонова тренеры уже на первой тренировке отрядили в тройку к Капризову и Дацюку. Класс Дадонова сомнений не вызывает, но всё же оставались опасения по поводу того, сможет ли это сочетание действовать так же эффективно,
Михаил Григоренко — Артём Анисимов — Павел Бучневич — 8,0
Ещё одной проблемой перед матчем казалось то, что в команде некому забрасывать, кроме первого звена. Оно и выстрелило в итоге. Так и должно быть. Но и остальные внесли вклад в разгром сборной Франции. В первом матче усилиями этого звена использовано два большинства. И даже если это не брать в расчёт, то возможностей у игроков второй тройки было столько, что хватило бы ещё на две рядовых игры. В этом большая заслуга креативного Бучневича, который и Анисимову создавал моменты, и защитникам, вовремя выдавая шайбу
Есть основания полагать, что к концу турнира в национальной команде будет два атакующих звена, каждое из которых сможет выстрелить в нужный момент.
Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов — 6,5
Третья тройка в любых вариациях кажется заколдованной в сборной России. Много критиковали звено Прохоркина. Сейчас не совсем выходит игра у звена Андронова. В первую очередь, речь идёт о флангах. Максим Шалунов забросил, отлично стрельнув в угол, но произошло это в большинстве. Партнёрами у Шалунова в том эпизоде оказались вовсе не Андронов с Маминым. Если вычесть этот эпизод, статистика хоккеистов не слишком впечатляет. И если четвёртой тройке
Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев — 7,0
Четвёртое сочетание часто считают сдерживающим. Но сборная России большую часть времени провела в атаке, поэтому в такой ситуации сложно ожидать от тройки многого. Первоочередные задачи они решили. Барабанов с Михеевым и Каблуков с Андроновым не позволили французам создать
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|Илья Воробьев
|Дэйв Хендерсон
|Василий Кошечкин
|Флориан Арди 40:00 (Р. Кеменье 40:00)
|1-й период
|07:08
|Кирилл Капризов (Е. Дадонов, Н. Зайцев)
|Дамьен Ро
|07:47
|08:18
|Павел Бучневич (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|10:22
|Евгений Дадонов (К. Капризов, Д. Хафизуллин)
|15:28
|Павел Дацюк
|2-й период
|29:10
|Богдан Киселевич
|37:59
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|3-й период
|42:36
|Александр Барабанов (Б. Киселевич, И. Каблуков)
|Саша Трей
|43:51
|44:50
|Максим Шалунов (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
|Юго Галле
|56:09
|57:13
|Артем Анисимов (Н.Д. Нестеров, М. Григоренко)
|58:41
|Владислав Гавриков
|Валентин Клеро
|59:33
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол