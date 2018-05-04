Капризов: Хоккеистам сборной России нужно прибавлять, несмотря на разгром французов на ЧМ

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В пятницу россияне со счетом 7:0 разгромили французов в стартовом матче группового этапа чемпионата мира. Капризов забросил две шайбы, отдал одну голевую передачу и был признан лучшим игроком встречи.

«Хороший матч, но все равно где-то были ошибки, нужно добавлять от игры к игре, — считает Капризов. — Были потери, плюс тренеры позже укажут на недочеты. Не думал, хорошо ли для нас начинать с разгрома. С Дадоновым (Евгением) приятно играть, как и с любым другим игроком».

«Я уже получал призы лучшему игроку матча на молодежном чемпионате мира. Если бы я сегодня вручал подобный приз, то назвал бы лучшей всю нашу команду. Сейчас нам самое главное добавлять. Сегодня мне было спокойнее дебютировать, чем на Олимпийских играх», — заключил российский нападающий.

В следующем матче чемпионата мира сборная России 6 мая встретится с командой Австрии.