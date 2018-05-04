Воробьев: Хоккеисты сборной России выглядели зажатыми в первые минуты матча ЧМ с французами
КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в самом начале первого матча чемпионата мира с командой Франции выглядели закрепощенными. Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера национальной сборной Илья Воробьев.
В пятницу россияне со счетом 7:0 разгромили французов в стартовом матче группового этапа чемпионата мира.
«Первая игра, есть еще над чем работать. Было видно, что в первые пять минут команда была зажата», — отметил Воробьев.
Ранее первый
По словам Воробьева, тренерский штаб сделает все, чтобы команда не расслабилась после разгрома французов. «Завтра будем собирать ребят. О том, хорошее ли начало у нас на турнире или нет, я скажу, когда три матча сыграем», — сообщил тренер.
В следующем матче чемпионата мира сборная России 6 мая встретится с командой Австрии.
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|Илья Воробьев
|Дэйв Хендерсон
|Василий Кошечкин
|Флориан Арди 40:00 (Р. Кеменье 40:00)
|1-й период
|07:08
|Кирилл Капризов (Е. Дадонов, Н. Зайцев)
|Дамьен Ро
|07:47
|08:18
|Павел Бучневич (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|10:22
|Евгений Дадонов (К. Капризов, Д. Хафизуллин)
|15:28
|Павел Дацюк
|2-й период
|29:10
|Богдан Киселевич
|37:59
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|3-й период
|42:36
|Александр Барабанов (Б. Киселевич, И. Каблуков)
|Саша Трей
|43:51
|44:50
|Максим Шалунов (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
|Юго Галле
|56:09
|57:13
|Артем Анисимов (Н.Д. Нестеров, М. Григоренко)
|58:41
|Владислав Гавриков
|Валентин Клеро
|59:33
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол