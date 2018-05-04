Воробьев: Хоккеисты сборной России выглядели зажатыми в первые минуты матча ЧМ с французами

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В пятницу россияне со счетом 7:0 разгромили французов в стартовом матче группового этапа чемпионата мира.

«Первая игра, есть еще над чем работать. Было видно, что в первые пять минут команда была зажата», — отметил Воробьев.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что форвард команды Никита Гусев, восстанавливающийся после болезни, приедет в команду 5 мая. «Посмотрим, как Никита будет себя чувствовать после того, как приедет», — сказал тренер.

По словам Воробьева, тренерский штаб сделает все, чтобы команда не расслабилась после разгрома французов. «Завтра будем собирать ребят. О том, хорошее ли начало у нас на турнире или нет, я скажу, когда три матча сыграем», — сообщил тренер.

В следующем матче чемпионата мира сборная России 6 мая встретится с командой Австрии.