Капитан сборной России по хоккею Дацюк пожаловался на лед в матче ЧМ с французами
КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /ТАСС/. Качество льда на «Роял-Арене» во время чемпионата мира по хоккею оставляет желать лучшего. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России Павел Дацюк.
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Россияне в первом матче турнира победили команду Франции со счетом 7:0.
«Не показалось, что матч был очень легким, французы хорошо двигались. Надо привыкнуть ко дворцу, он очень душный. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что на этом льду играет две команды», — сказал Дацюк.
Следующий матч россияне проведут 6 мая с австрийцами.
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|Штрафное время
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|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
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|Главный судья
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|Главный судья
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- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
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- Гол
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- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
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