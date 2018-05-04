Капитан сборной России по хоккею Дацюк пожаловался на лед в матче ЧМ с французами

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Россияне в первом матче турнира победили команду Франции со счетом 7:0.

«Не показалось, что матч был очень легким, французы хорошо двигались. Надо привыкнуть ко дворцу, он очень душный. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что на этом льду играет две команды», — сказал Дацюк.

Следующий матч россияне проведут 6 мая с австрийцами.