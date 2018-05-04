Сборная США обыграла команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
21:15 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33372033/
4 мая 2018, 20:17 | ТАСС

Сборная США обыграла команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 4 мая. Сборная США в серии буллитов одержала победу над командой Канады со счетом 5:4 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (14-я минута), Дилан Ларкин (21, 44), Джонни Гудро (30), победный буллит реализовал Кэм Аткинсон. У проигравших отличились Пьер-Люк Дюбуа (1), Райан О’Райли (13), Энтони Боавильер (18) и Колтон Парайко (51).

Шайба Дюбуа, заброшенная на 47-й секунде, стала первой на нынешнем турнире.

На чемпионатах мира сборные США и Канады провели друг против друга 45 матчей, в 40 из которых победу праздновали канадцы (39 — в основное время, один раз — в серии буллитов). Хоккеисты сборной США в основное время одержали одну победу, три — в овертайме, одну — в серии буллитов.

В следующем туре сборная США 5 мая сыграет с командой Дании, канадцы 6 мая встретятся с южнокорейцами.
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4 Мая, 17:15 Зрители 9632 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
США 5:4 Б
Серия буллитов
(1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Канада
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Билл Питерс
Вратари
Кейт Кинкейд Дарси Кюмпер
1-й период
Пьер-Люк Дюбуа (Бо Хорват) 00:47
02:06
03:34 Куинтон Хьюз
Райан О`Райлли (Дж. Бэйли) 12:23
13:59 Андерс Ли (Т. Томпсон, А. Дебринкэт)
2-й период
20:43 Дилан Ларкин (К. Крайдер, Дж. Истерли)
30:00 Джонни Годро (Б. Коулман, П. Кейн)
31:01
Энтони Бовилье (А. Экблад, М. Барзал) 37:53
3-й период
43:27 Дилан Ларкин (К. Крайдер, К. Аткинсон)
Колтон Парэйко (К. Макдэвид) 50:48
Пьер-Люк Дюбуа 56:00
Овертайм
61:32 Блейк Коулман
Коннор Макдэвид 64:43
Серия буллитов - победный бросок
К. Аткинсон
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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