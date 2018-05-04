Сборная США обыграла команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (14-я минута), Дилан Ларкин (21, 44), Джонни Гудро (30), победный буллит реализовал Кэм Аткинсон. У проигравших отличились Пьер-Люк Дюбуа (1), Райан О’Райли (13), Энтони Боавильер (18) и Колтон Парайко (51).

Шайба Дюбуа, заброшенная на 47-й секунде, стала первой на нынешнем турнире.

На чемпионатах мира сборные США и Канады провели друг против друга 45 матчей, в 40 из которых победу праздновали канадцы (39 — в основное время, один раз — в серии буллитов). Хоккеисты сборной США в основное время одержали одну победу, три — в овертайме, одну — в серии буллитов.

В следующем туре сборная США 5 мая сыграет с командой Дании, канадцы 6 мая встретятся с южнокорейцами.