Голевой пир из-за океана: волшебный хоккей от Макдэвида и Кейна

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
21:15 перерыв Швеция 2
Беларусь 0
тв
Группа B
21:15 перерыв Германия 0
Дания 0
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
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1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
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L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33372014/
4 мая 2018, 21:45 | Чемпионат.com

Голевой пир из-за океана: волшебный хоккей от Макдэвида и Кейна

Сборные США и Канады устроили аттракцион неслыханной щедрости — это про них. И никакой силовой игры.

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Для североамериканских команд чемпионат мира начался с того, что принято называть словечком rivalry — принципиальной игрой с хорошо знакомым соперником. Последний раз канадцы и американцы встречались на мировых первенствах два года назад, причём делали это дважды. На стадии группового этапа (это также был первый матч турнира) сборная Кленового листа выиграла со счётом 5:1, а в полуфинале борьба была более упорной и завершилась победой канадцев в одну шайбу (4:3).

Подопечные Билла Питерса перед стартом ЧМ успешно сыграли со сборной Латвии (6:1), но перед стартом турнира наставник внёс небольшие изменения в сочетания троек. Так, в первом звене вместе с Коннором Макдэвидом и Райаном Нюджентом-Хопкинсом вместо «островитянина» Бейли появился Джейден Шварц, а сам Бейли был переведён во второе звено к Шенну и О’Райлли.

У американцев, по традиции, всё внимание было приковано к Патрику Кейну, который не играл на чемпионатах мира ровно 10 лет, когда завершил сезон новичка. Кроме звезды «Чикаго», обозреватели призывали пристально следить за Куинном Хьюзом — этот 18-летний защитник входит в десятку лучших в рейтинге перед драфтом новичков. «Он вполне может стать выдающимся игроком калибра Годро, Мэттьюса или Айкела, которых драфтовали перед ним», — отметил Хьюза авторитетный журнал The Hockey News. «Это будет хороший тест для нас. И хороший тест для сборной США», — резюмировал Макдэвид.

Голевое пиршество от заокеанских звёзд

Уже на исходе первой минуты канадцы открыли счёт. Жан-Габриэль Пажо выиграл вбрасывание в чужой зоне, Колтон Парэйко стрельнул издали, после чего шайба заметалась перед воротами Кейта Кинкейда и отскочила к Пьеру-Люку Дюбуа, поразившему дальнюю девятку.

Ближе к середине периода сборная США создала прекрасную возможность, чтобы восстановить равновесие, но стража ворот Канады Дарси Кемпера спасла штанга, а в ответной атаке канадцы показали, как нужно реализовывать хорошие моменты. Джош Бейли стянул на себя одного защитника и отвлёк внимание голкипера, после чего сумел сделать передачу на пятачок, где О’Райлли без проблем поразил пустую сетку.

Прошло ещё полторы минуты, и повод для празднования гола появился уже у «звёздно-полосатых». Оборона сборной Канады ошиблась на чужой синей линии, в результате чего Андерс Ли и Нил Пионк вышли вдвоём против одного защитника Экблада, который никак не смог помешать нанести точный выстрел. Последовавший чуть позже выход один от Антони Бовилье продлил пиршество голевых моментов, но форвард проиграл дуэль Кинкейду, отправив снаряд прямо во вратарскую ловушку.

Американский форсаж, канадский ответ

Едва начался второй игровой отрезок, как сборная США эффектно сравняла счёт. Капитан канадцев Макдэвид не сумел с пятачка переиграл голкипера, и почти мгновенно у соперников отличился Дилан Ларкин, который завёл шайбу в пустые ворота после дальнего броска Истерли и остроумного подправления от Криса Крайдера.

Игра шла без пауз, без средней зоны — команды не задумывались о том, чтобы поудобнее раскатиться, а действовали с желанием и страстью. Всё это сполна продемонстрировали те же американцы десять минут спустя, когда из своей зоны раскатились в образцовую контратаку, а поперечная передача Патрика Кейна на Джонни Годро заставила всех болельщиков вскочить на ноги. За счёт этой шайбы подопечные Джеффа Блэшилла вышли вперёд, но вскоре были вынуждены обороняться из-за удаления за неправильную смену.

Меньшинство американцы успешно «убили», но перед самым перерывом не справились с добиванием от бедолаги Бовилье, который до этого загубил два отличных момента. На этот раз форвард из «Айлендерс» успешно поборолся на чужом пятачке, продолжив праздник результативного хоккея.

На старте третьего периода «звёздно-полосатые» снова вышли вперёд, и в очередной раз им удалось реализовать созданные момент за счёт скорости. Ларкин за счёт двух-трёх шагов на входе в зону сумел оторваться от оппонентов, получил удобный пас от Крайдера, и даже успел поднять глаза на вратаря, чтобы оценить обстановку.

Макдэвид не смог выйти на буллиты

Канадцы, вновь получив дефицит в счёте, и не подумали включать силовой хоккей, а продолжили классную игру в атаке, и спустя семь минут восстановили равновесие. На этот раз пришёл черёд показать свой уровень Макдэвиду, который волшебной передачей из-за чужих ворот нашёл на пятачке Колтона Парэйко, расстрелявшего вратаря в упор. Две четвёрки на табло дожили до окончания основного времени, но вряд ли кто-то на трибунах стадиона сожалел, что посмотрит дополнительную порцию такой великолепной игры.

Пятиминутный овертайм в формате три на три прошёл с преимуществом Канады, капитан которой через полторы минуты дополнительного времени заработал для своей команды большинство. Пламя пожара побиралось к воротам Кейта Кинкейда, но нанести акцентированный финальный бросок «кленовые» всё же не сумели, а когда до буллитов оставалось менее 20 секунд, Макдэвид не выдержал и сбил с ног Джонни Годро. Этот отрезок в неравных составах также остался безголевым, и команды приступили к десерту — серии штрафных бросков.

Примечательно, что Макдэвид, согласно правилам, не мог принять участия в пробитии буллитов, так как его штрафное время не истекло. В этом случае игроку предоставляется выбор: видеть на скамейке штрафников, наблюдая за бросками, либо уйти в раздевалку. Коннор выбрал первый вариант, и стал свидетелем того, как серия буллитов затянулась. Из пяти попыток команды реализовали по одной, а когда пришлось выпускать людей на дополнительный бросок, то оба тренера выбрали тех, кто забил свой первый бросок — Кэма Аткинсона и Джордана Эберле. Американец вновь разложил шайбу и вратаря по разным углам, а бывший партнёр Макдэвида по «Ойлерз» забить не сумел, но вряд ли это поражение заставило Канаду грустить.
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4 Мая, 17:15 Зрители 9632 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
США 5:4 Б
Серия буллитов
(1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Канада
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Билл Питерс
Вратари
Кейт Кинкейд Дарси Кюмпер
1-й период
Пьер-Люк Дюбуа (Бо Хорват) 00:47
02:06
03:34 Куинтон Хьюз
Райан О`Райлли (Дж. Бэйли) 12:23
13:59 Андерс Ли (Т. Томпсон, А. Дебринкэт)
2-й период
20:43 Дилан Ларкин (К. Крайдер, Дж. Истерли)
30:00 Джонни Годро (Б. Коулман, П. Кейн)
31:01
Энтони Бовилье (А. Экблад, М. Барзал) 37:53
3-й период
43:27 Дилан Ларкин (К. Крайдер, К. Аткинсон)
Колтон Парэйко (К. Макдэвид) 50:48
Пьер-Люк Дюбуа 56:00
Овертайм
61:32 Блейк Коулман
Коннор Макдэвид 64:43
Серия буллитов - победный бросок
К. Аткинсон
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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