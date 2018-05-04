Голевой пир из-за океана: волшебный хоккей от Макдэвида и Кейна

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Для североамериканских команд чемпионат мира начался с того, что принято называть словечком rivalry — принципиальной игрой с хорошо знакомым соперником. Последний раз канадцы и американцы встречались на мировых первенствах два года назад, причём делали это дважды. На стадии группового этапа (это также был первый матч турнира) сборная Кленового листа выиграла со счётом 5:1, а в полуфинале борьба была более упорной и завершилась победой канадцев в одну шайбу (4:3).

Подопечные Билла Питерса перед стартом ЧМ успешно сыграли со сборной Латвии (6:1), но перед стартом турнира наставник внёс небольшие изменения в сочетания троек. Так, в первом звене вместе с Коннором Макдэвидом и Райаном Нюджентом-Хопкинсом вместо «островитянина» Бейли появился Джейден Шварц, а сам Бейли был переведён во второе звено к Шенну и О’Райлли.

У американцев, по традиции, всё внимание было приковано к Патрику Кейну, который не играл на чемпионатах мира ровно 10 лет, когда завершил сезон новичка. Кроме звезды «Чикаго», обозреватели призывали пристально следить за Куинном Хьюзом — этот 18-летний защитник входит в десятку лучших в рейтинге перед драфтом новичков. «Он вполне может стать выдающимся игроком калибра Годро, Мэттьюса или Айкела, которых драфтовали перед ним», — отметил Хьюза авторитетный журнал The Hockey News. «Это будет хороший тест для нас. И хороший тест для сборной США», — резюмировал Макдэвид.

Голевое пиршество от заокеанских звёзд

Уже на исходе первой минуты канадцы открыли счёт. Жан-Габриэль Пажо выиграл вбрасывание в чужой зоне, Колтон Парэйко стрельнул издали, после чего шайба заметалась перед воротами Кейта Кинкейда и отскочила к Пьеру-Люку Дюбуа, поразившему дальнюю девятку.

Ближе к середине периода сборная США создала прекрасную возможность, чтобы восстановить равновесие, но стража ворот Канады Дарси Кемпера спасла штанга, а в ответной атаке канадцы показали, как нужно реализовывать хорошие моменты. Джош Бейли стянул на себя одного защитника и отвлёк внимание голкипера, после чего сумел сделать передачу на пятачок, где О’Райлли без проблем поразил пустую сетку.

Прошло ещё полторы минуты, и повод для празднования гола появился уже у «звёздно-полосатых». Оборона сборной Канады ошиблась на чужой синей линии, в результате чего Андерс Ли и Нил Пионк вышли вдвоём против одного защитника Экблада, который никак не смог помешать нанести точный выстрел. Последовавший чуть позже выход один от Антони Бовилье продлил пиршество голевых моментов, но форвард проиграл дуэль Кинкейду, отправив снаряд прямо во вратарскую ловушку.

Американский форсаж, канадский ответ

Едва начался второй игровой отрезок, как сборная США эффектно сравняла счёт. Капитан канадцев Макдэвид не сумел с пятачка переиграл голкипера, и почти мгновенно у соперников отличился Дилан Ларкин, который завёл шайбу в пустые ворота после дальнего броска Истерли и остроумного подправления от Криса Крайдера.

Игра шла без пауз, без средней зоны — команды не задумывались о том, чтобы поудобнее раскатиться, а действовали с желанием и страстью. Всё это сполна продемонстрировали те же американцы десять минут спустя, когда из своей зоны раскатились в образцовую контратаку, а поперечная передача Патрика Кейна на Джонни Годро заставила всех болельщиков вскочить на ноги. За счёт этой шайбы подопечные Джеффа Блэшилла вышли вперёд, но вскоре были вынуждены обороняться из-за удаления за неправильную смену.

Меньшинство американцы успешно «убили», но перед самым перерывом не справились с добиванием от бедолаги Бовилье, который до этого загубил два отличных момента. На этот раз форвард из «Айлендерс» успешно поборолся на чужом пятачке, продолжив праздник результативного хоккея.

На старте третьего периода «звёздно-полосатые» снова вышли вперёд, и в очередной раз им удалось реализовать созданные момент за счёт скорости. Ларкин за счёт двух-трёх шагов на входе в зону сумел оторваться от оппонентов, получил удобный пас от Крайдера, и даже успел поднять глаза на вратаря, чтобы оценить обстановку.

Макдэвид не смог выйти на буллиты

Канадцы, вновь получив дефицит в счёте, и не подумали включать силовой хоккей, а продолжили классную игру в атаке, и спустя семь минут восстановили равновесие. На этот раз пришёл черёд показать свой уровень Макдэвиду, который волшебной передачей из-за чужих ворот нашёл на пятачке Колтона Парэйко, расстрелявшего вратаря в упор. Две четвёрки на табло дожили до окончания основного времени, но вряд ли кто-то на трибунах стадиона сожалел, что посмотрит дополнительную порцию такой великолепной игры.

Пятиминутный овертайм в формате три на три прошёл с преимуществом Канады, капитан которой через полторы минуты дополнительного времени заработал для своей команды большинство. Пламя пожара побиралось к воротам Кейта Кинкейда, но нанести акцентированный финальный бросок «кленовые» всё же не сумели, а когда до буллитов оставалось менее 20 секунд, Макдэвид не выдержал и сбил с ног Джонни Годро. Этот отрезок в неравных составах также остался безголевым, и команды приступили к десерту — серии штрафных бросков.

Примечательно, что Макдэвид, согласно правилам, не мог принять участия в пробитии буллитов, так как его штрафное время не истекло. В этом случае игроку предоставляется выбор: видеть на скамейке штрафников, наблюдая за бросками, либо уйти в раздевалку. Коннор выбрал первый вариант, и стал свидетелем того, как серия буллитов затянулась. Из пяти попыток команды реализовали по одной, а когда пришлось выпускать людей на дополнительный бросок, то оба тренера выбрали тех, кто забил свой первый бросок — Кэма Аткинсона и Джордана Эберле. Американец вновь разложил шайбу и вратаря по разным углам, а бывший партнёр Макдэвида по «Ойлерз» забить не сумел, но вряд ли это поражение заставило Канаду грустить.