Потренировались на французах: сборная Воробьева начала ЧМ с разгрома

КОПЕНГАГЕН

Копенгаген — очень красивый. Очень уютный. Очень чистый. Но вообще не хоккейный. Местные жители в большинстве своем даже не знают, что это еще за Royal Arena, и уж тем более — что у них в городе проходит чемпионат мира. По хоккею! Хочется верить, что когда-нибудь это изменится. Но сейчас — вот так.

Помимо того, что Копенгаген красивый, чистый и уютный, он еще и жутко дорогой. Допустим, пиво по 600 рублей в фан-зоне особо не удивляет. Видали и такое. Но продукты в магазинах стоят адских денег. Почти все раза в два дороже, чем в Москве. А если ты покупаешь что-то, что подразумевает сервис, типа еды в кафе, цены улетают в космос. Даже шведы жалуются. Шведы! Говорят, что у датчан и в кронах все дороже. А крона их сама на 40 процентов дороже шведской.

Кстати, они очень интересуются членом нашего штаба Ларсом Юханссоном. Говорят, что он молчит в тряпочку и не отсвечивает. В интервью отказывает. Никто толком не знает, чем он занимается. Вроде бы он креатура Романа Ротенберга, но какова его роль в сборной России — никто не объясняет.

Но вернемся к Копенгагену. Подозреваю, что именно цены многих отпугнули. ИИХФ рапортовала о том, что продала огромное количество билетов. Я тут даже очереди в кассы видел. Но на матче с Францией арена была заполнена в лучшем случае наполовину. Болельщиков России довольно много. Но большинство из тех, к кому я обращался — совсем не в России живут. Германия, Франция, Голландия. Есть и местные. На удивление — русская речь в столице Дании встречается довольно часто. Этих, понятно, цены не пугают. Если даже у охранников зарплаты в районе четырех тысяч евро.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

С Кельном, конечно, в плане условий для работы Копенгаген не сравнить. Вот сразу видно — страна не хоккейная. Все плохо продумано. Пресс-конференции до плей-офф отменили. Вроде бы потому, что соответствующий зал где-то снаружи находится. На местах для журналистов нет нормальных столов. Нет даже возможности купить себе обед. Бананчики да яблочки.

Но есть один большой плюс. Арена и цены сразу расстроили. Зато снятая квартира оказалась шикарной. С террасой, с каналом под окнами, в котором вода такой чистоты, что дно хорошо видно. Уютная, просторная, красивая, удобная. Класс. Редко бывает, что ты получаешь ровно то, что хотел бы. И чтоб совпадало с фотографиями. Тут — даже круче. Так есть чему порадоваться. Ну, помимо снимающей с себя оковы сборной России. И она ведь еще наберет ход. Ох, предвкушаю плей-офф. И обожаю голодные команды. Эта — именно такой и является. Даже лучше, что так много отказников. Точнее — им же хуже.

ХОККЕЙ

Это ж надо было поставить на одно время матч России и Франции, от которого иногда хотелось зевать (из-за нашего соперника), с мегазарубой Канады и США. Пропустили шикарную игру. Грустно. Хотя мы еще увидим и тех, и других в Копенгагене. В этом нет сомнений.

Как я резонно заметил, разговаривая с Павлом Бучневичем, Антуан Гризманн на чемпионат мира не приехал. На что он тоже вполне резонно сказал, что и Поля Погба ждать не стоит. Ну, а больше он из французов никого не знал. Кроме Стефана Да Косты. Подписавшего контракт с «Автомобилистом». Но серьезные проблемы со здоровьем в двух последних сезонах не могли на него не повлиять. А единственный энхаэловец — Йоан Овитю — почему-то не включен в заявку. Хотя находится в расположении команды. И тренируется.

В общем, Франция — не соперник, что бы там игроки сборной ни говорили. Да, в 2013-м они вроде бы убедили в обратном. И в воротах тогда был как раз Кошечкин. Для которого это был последний до сегодняшнего дня матч в составе национальной команды на чемпионатах мира. Правда, главным тренером был Билялетдинов. Который только и мог предложить, что перманентную игру «три на пять» в атаке.

На этот раз французам вообще ничего не позволили. Благо команда собралась довольно голодная. А это всегда идет в плюс. Кошечкин разве что не замерзал. Не очень радует, что по-настоящему интересно бывает, лишь когда на льду тройка Дацюка. Прекрасно себя проявившая. Просто красавцы. И без Гусева все замечательно. Бучневич еще креативит. Но на этом все. Вот ему бы в пару Гусев не помешал бы. Если, конечно, будет в нормальном состоянии после болезни.

Даешь Капризову нормального центра — он забивает. Даешь Шалунова — нет. Совпадение? Не думаю.

Большинство рабочее. Раскаты появились. Что этому составу очень даже подходит. Все нормально, в общем. Готовимся к следующим матчам. Точнее — матчу. С чехами. До них все будет примерно так же. Ничего интересного. Хорошие, конечно, тренировки. Не более того. ​.

Игорь ЕРОНКО из Копенгагена.