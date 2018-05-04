Потренировались на французах: сборная Воробьева начала ЧМ с разгрома

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
21:15 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33371934/
4 мая 2018, 19:57 | Спорт-Экспресс

Потренировались на французах: сборная Воробьева начала ЧМ с разгрома

В стартовом матче чемпионата мира сборная России разгромила Францию (7:0).

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КОПЕНГАГЕН

Копенгаген — очень красивый. Очень уютный. Очень чистый. Но вообще не хоккейный. Местные жители в большинстве своем даже не знают, что это еще за Royal Arena, и уж тем более — что у них в городе проходит чемпионат мира. По хоккею! Хочется верить, что когда-нибудь это изменится. Но сейчас — вот так.

Помимо того, что Копенгаген красивый, чистый и уютный, он еще и жутко дорогой. Допустим, пиво по 600 рублей в фан-зоне особо не удивляет. Видали и такое. Но продукты в магазинах стоят адских денег. Почти все раза в два дороже, чем в Москве. А если ты покупаешь что-то, что подразумевает сервис, типа еды в кафе, цены улетают в космос. Даже шведы жалуются. Шведы! Говорят, что у датчан и в кронах все дороже. А крона их сама на 40 процентов дороже шведской.

Кстати, они очень интересуются членом нашего штаба Ларсом Юханссоном. Говорят, что он молчит в тряпочку и не отсвечивает. В интервью отказывает. Никто толком не знает, чем он занимается. Вроде бы он креатура Романа Ротенберга, но какова его роль в сборной России — никто не объясняет.

Но вернемся к Копенгагену. Подозреваю, что именно цены многих отпугнули. ИИХФ рапортовала о том, что продала огромное количество билетов. Я тут даже очереди в кассы видел. Но на матче с Францией арена была заполнена в лучшем случае наполовину. Болельщиков России довольно много. Но большинство из тех, к кому я обращался — совсем не в России живут. Германия, Франция, Голландия. Есть и местные. На удивление — русская речь в столице Дании встречается довольно часто. Этих, понятно, цены не пугают. Если даже у охранников зарплаты в районе четырех тысяч евро.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

С Кельном, конечно, в плане условий для работы Копенгаген не сравнить. Вот сразу видно — страна не хоккейная. Все плохо продумано. Пресс-конференции до плей-офф отменили. Вроде бы потому, что соответствующий зал где-то снаружи находится. На местах для журналистов нет нормальных столов. Нет даже возможности купить себе обед. Бананчики да яблочки.

Но есть один большой плюс. Арена и цены сразу расстроили. Зато снятая квартира оказалась шикарной. С террасой, с каналом под окнами, в котором вода такой чистоты, что дно хорошо видно. Уютная, просторная, красивая, удобная. Класс. Редко бывает, что ты получаешь ровно то, что хотел бы. И чтоб совпадало с фотографиями. Тут — даже круче. Так есть чему порадоваться. Ну, помимо снимающей с себя оковы сборной России. И она ведь еще наберет ход. Ох, предвкушаю плей-офф. И обожаю голодные команды. Эта — именно такой и является. Даже лучше, что так много отказников. Точнее — им же хуже.

ХОККЕЙ

Это ж надо было поставить на одно время матч России и Франции, от которого иногда хотелось зевать (из-за нашего соперника), с мегазарубой Канады и США. Пропустили шикарную игру. Грустно. Хотя мы еще увидим и тех, и других в Копенгагене. В этом нет сомнений.

Как я резонно заметил, разговаривая с Павлом Бучневичем, Антуан Гризманн на чемпионат мира не приехал. На что он тоже вполне резонно сказал, что и Поля Погба ждать не стоит. Ну, а больше он из французов никого не знал. Кроме Стефана Да Косты. Подписавшего контракт с «Автомобилистом». Но серьезные проблемы со здоровьем в двух последних сезонах не могли на него не повлиять. А единственный энхаэловец — Йоан Овитю — почему-то не включен в заявку. Хотя находится в расположении команды. И тренируется.

В общем, Франция — не соперник, что бы там игроки сборной ни говорили. Да, в 2013-м они вроде бы убедили в обратном. И в воротах тогда был как раз Кошечкин. Для которого это был последний до сегодняшнего дня матч в составе национальной команды на чемпионатах мира. Правда, главным тренером был Билялетдинов. Который только и мог предложить, что перманентную игру «три на пять» в атаке.

На этот раз французам вообще ничего не позволили. Благо команда собралась довольно голодная. А это всегда идет в плюс. Кошечкин разве что не замерзал. Не очень радует, что по-настоящему интересно бывает, лишь когда на льду тройка Дацюка. Прекрасно себя проявившая. Просто красавцы. И без Гусева все замечательно. Бучневич еще креативит. Но на этом все. Вот ему бы в пару Гусев не помешал бы. Если, конечно, будет в нормальном состоянии после болезни.

Даешь Капризову нормального центра — он забивает. Даешь Шалунова — нет. Совпадение? Не думаю.

Большинство рабочее. Раскаты появились. Что этому составу очень даже подходит. Все нормально, в общем. Готовимся к следующим матчам. Точнее — матчу. С чехами. До них все будет примерно так же. Ничего интересного. Хорошие, конечно, тренировки. Не более того. ​.

Игорь ЕРОНКО из Копенгагена.
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4 Мая, 17:15 Зрители 6453 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 7:0
(3:0, 1:0, 3:0)
Франция
Главные тренеры
Илья Воробьев Дэйв Хендерсон
Вратари
Василий Кошечкин Флориан Арди 40:00 (Р. Кеменье 40:00)
1-й период
07:08 Кирилл Капризов (Е. Дадонов, Н. Зайцев)
Дамьен Ро 07:47
08:18 Павел Бучневич (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
10:22 Евгений Дадонов (К. Капризов, Д. Хафизуллин)
15:28 Павел Дацюк
2-й период
29:10 Богдан Киселевич
37:59 Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Зайцев)
3-й период
42:36 Александр Барабанов (Б. Киселевич, И. Каблуков)
Саша Трей 43:51
44:50 Максим Шалунов (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
Юго Галле 56:09
57:13 Артем Анисимов (Н.Д. Нестеров, М. Григоренко)
58:41 Владислав Гавриков
Валентин Клеро 59:33
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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