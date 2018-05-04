Потренировались на французах: сборная Воробьева начала ЧМ с разгрома
В стартовом матче чемпионата мира сборная России разгромила Францию (7:0).
КОПЕНГАГЕН
Копенгаген — очень красивый. Очень уютный. Очень чистый. Но вообще не хоккейный. Местные жители в большинстве своем даже не знают, что это еще за Royal Arena, и уж тем более — что у них в городе проходит чемпионат мира. По хоккею! Хочется верить, что
Помимо того, что Копенгаген красивый, чистый и уютный, он еще и жутко дорогой. Допустим, пиво по 600 рублей в
Кстати, они очень интересуются членом нашего штаба Ларсом Юханссоном. Говорят, что он молчит в тряпочку и не отсвечивает. В интервью отказывает. Никто толком не знает, чем он занимается. Вроде бы он креатура Романа Ротенберга, но какова его роль в сборной России — никто не объясняет.
Но вернемся к Копенгагену. Подозреваю, что именно цены многих отпугнули. ИИХФ рапортовала о том, что продала огромное количество билетов. Я тут даже очереди в кассы видел. Но на матче с Францией арена была заполнена в лучшем случае наполовину. Болельщиков России довольно много. Но большинство из тех, к кому я обращался — совсем не в России живут. Германия, Франция, Голландия. Есть и местные. На удивление — русская речь в столице Дании встречается довольно часто. Этих, понятно, цены не пугают. Если даже у охранников зарплаты в районе четырех тысяч евро.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
С Кельном, конечно, в плане условий для работы Копенгаген не сравнить. Вот сразу видно — страна не хоккейная. Все плохо продумано.
Но есть один большой плюс. Арена и цены сразу расстроили. Зато снятая квартира оказалась шикарной. С террасой, с каналом под окнами, в котором вода такой чистоты, что дно хорошо видно. Уютная, просторная, красивая, удобная. Класс. Редко бывает, что ты получаешь ровно то, что хотел бы. И чтоб совпадало с фотографиями. Тут — даже круче. Так есть чему порадоваться. Ну, помимо снимающей с себя оковы сборной России. И она ведь еще наберет ход. Ох, предвкушаю
ХОККЕЙ
Это ж надо было поставить на одно время матч России и Франции, от которого иногда хотелось зевать (из-за нашего соперника), с мегазарубой Канады и США. Пропустили шикарную игру. Грустно. Хотя мы еще увидим и тех, и других в Копенгагене. В этом нет сомнений.
Как я резонно заметил, разговаривая с Павлом Бучневичем, Антуан Гризманн на чемпионат мира не приехал. На что он тоже вполне резонно сказал, что и Поля Погба ждать не стоит. Ну, а больше он из французов никого не знал. Кроме Стефана Да Косты. Подписавшего контракт с «Автомобилистом». Но серьезные проблемы со здоровьем в двух последних сезонах не могли на него не повлиять. А единственный энхаэловец — Йоан Овитю —
В общем, Франция — не соперник, что бы там игроки сборной ни говорили. Да, в 2013-м они вроде бы убедили в обратном. И в воротах тогда был как раз Кошечкин. Для которого это был последний до сегодняшнего дня матч в составе национальной команды на чемпионатах мира. Правда, главным тренером был Билялетдинов. Который только и мог предложить, что перманентную игру «три на пять» в атаке.
На этот раз французам вообще ничего не позволили. Благо команда собралась довольно голодная. А это всегда идет в плюс. Кошечкин разве что не замерзал. Не очень радует, что
Даешь Капризову нормального центра — он забивает. Даешь Шалунова — нет. Совпадение? Не думаю.
Большинство рабочее. Раскаты появились. Что этому составу очень даже подходит. Все нормально, в общем. Готовимся к следующим матчам. Точнее — матчу. С чехами. До них все будет примерно так же. Ничего интересного. Хорошие, конечно, тренировки. Не более того. .
Игорь ЕРОНКО из Копенгагена.
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|Илья Воробьев
|Дэйв Хендерсон
|Василий Кошечкин
|Флориан Арди 40:00 (Р. Кеменье 40:00)
|1-й период
|07:08
|Кирилл Капризов (Е. Дадонов, Н. Зайцев)
|Дамьен Ро
|07:47
|08:18
|Павел Бучневич (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|10:22
|Евгений Дадонов (К. Капризов, Д. Хафизуллин)
|15:28
|Павел Дацюк
|2-й период
|29:10
|Богдан Киселевич
|37:59
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|3-й период
|42:36
|Александр Барабанов (Б. Киселевич, И. Каблуков)
|Саша Трей
|43:51
|44:50
|Максим Шалунов (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
|Юго Галле
|56:09
|57:13
|Артем Анисимов (Н.Д. Нестеров, М. Григоренко)
|58:41
|Владислав Гавриков
|Валентин Клеро
|59:33
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол