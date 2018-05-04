Колобков: Крупная победа в первом матче на ЧМ добавит уверенности российским хоккеистам
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Победа в первом матче над французами в рамках чемпионата мира добавит хоккеистам сборной России уверенности в своих силах в следующих матчах. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
В пятницу сборная России в первом матче чемпионата мира в Дании разгромила французов со счетом 7:0.
«Первая игра — очень важная, — отметил Колобков. — Она задает настроение на весь турнир, здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы. Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но, несмотря ни на что, они продолжают доказывать свое лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх».
«Слабых команд на чемпионате мира не бывает, об этом не надо забывать», — подчеркнул министр спорта.
Российская команда в группе A вышла на первое место в турнирной таблице, набрав три очка. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал турнира.
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|Илья Воробьев
|Дэйв Хендерсон
|Василий Кошечкин
|Флориан Арди 40:00 (Р. Кеменье 40:00)
|1-й период
|07:08
|Кирилл Капризов (Е. Дадонов, Н. Зайцев)
|Дамьен Ро
|07:47
|08:18
|Павел Бучневич (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|10:22
|Евгений Дадонов (К. Капризов, Д. Хафизуллин)
|15:28
|Павел Дацюк
|2-й период
|29:10
|Богдан Киселевич
|37:59
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|3-й период
|42:36
|Александр Барабанов (Б. Киселевич, И. Каблуков)
|Саша Трей
|43:51
|44:50
|Максим Шалунов (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
|Юго Галле
|56:09
|57:13
|Артем Анисимов (Н.Д. Нестеров, М. Григоренко)
|58:41
|Владислав Гавриков
|Валентин Клеро
|59:33
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
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- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
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- Буллит
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