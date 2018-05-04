Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
21:15 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
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20.05 не начался L SF1
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33371745/
4 мая 2018, 19:31 | Спорт Mail.Ru

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

Соперником российских хоккеистов была сборная Франции.

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Счет в матче был открыт на восьмой минуте. Шайбу забросил Кирилл Капризов. Через минуту российские хоккеисты реализовали большинство, сделав счет 2:0. Автором гола стал Павел Бучневич.

На 11-й минуте игры счет в матче стал 3:0 в пользу сборной России, шайбу забросил Евгений Дадонов.

На 19-й минуте второго периода российские хоккеисты забросили четвертую шайбу в ворота сборной Франции, Капризов оформил дубль.

В начале третьего периода сборная России довела счет в матче до крупного, забив пятый гол. Отличился Александр Барабанов. Через две минуты Максим Шалунов сделал счет в матче 6:0, забросив в большинстве. Меньше чем за три минуты до конца встречи Артем Анисимов забросил седьмую шайбу и установил окончательный счет в матче, 7:0.
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4 Мая, 17:15 Зрители 6453 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 7:0
(3:0, 1:0, 3:0)
Франция
Главные тренеры
Илья Воробьев Дэйв Хендерсон
Вратари
Василий Кошечкин Флориан Арди 40:00 (Р. Кеменье 40:00)
1-й период
07:08 Кирилл Капризов (Е. Дадонов, Н. Зайцев)
Дамьен Ро 07:47
08:18 Павел Бучневич (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
10:22 Евгений Дадонов (К. Капризов, Д. Хафизуллин)
15:28 Павел Дацюк
2-й период
29:10 Богдан Киселевич
37:59 Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Зайцев)
3-й период
42:36 Александр Барабанов (Б. Киселевич, И. Каблуков)
Саша Трей 43:51
44:50 Максим Шалунов (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
Юго Галле 56:09
57:13 Артем Анисимов (Н.Д. Нестеров, М. Григоренко)
58:41 Владислав Гавриков
Валентин Клеро 59:33
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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