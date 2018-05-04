Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

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Счет в матче был открыт на восьмой минуте. Шайбу забросил Кирилл Капризов. Через минуту российские хоккеисты реализовали большинство, сделав счет 2:0. Автором гола стал Павел Бучневич.

На 11-й минуте игры счет в матче стал 3:0 в пользу сборной России, шайбу забросил Евгений Дадонов.

На 19-й минуте второго периода российские хоккеисты забросили четвертую шайбу в ворота сборной Франции, Капризов оформил дубль.

В начале третьего периода сборная России довела счет в матче до крупного, забив пятый гол. Отличился Александр Барабанов. Через две минуты Максим Шалунов сделал счет в матче 6:0, забросив в большинстве. Меньше чем за три минуты до конца встречи Артем Анисимов забросил седьмую шайбу и установил окончательный счет в матче, 7:0.