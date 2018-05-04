Организаторы ЧМ по хоккею ожидают, что ТВ-аудитория турнира составит 1,3 млрд человек

«Мы ожидаем, что матчи турнира в интернете и по телевидению посмотрят порядка 1,3 миллиарда человек», — рассказал представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене. Первую встречу россияне проведут против французов в пятницу (начало — 17:15 мск).