Организаторы ЧМ по хоккею ожидают, что ТВ-аудитория турнира составит 1,3 млрд человек
КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Дании ожидают, что телеаудитория турнира составит порядка 1,3 млрд человек. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
«Мы ожидаем, что матчи турнира в интернете и по телевидению посмотрят порядка 1,3 миллиарда человек», — рассказал представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.
Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене. Первую встречу россияне проведут против французов в пятницу (начало — 17:15 мск).
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