5 причин, почему сборной России будет тяжело выиграть ЧМ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался США
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
21:15 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33366206/
4 мая 2018, 14:11 | Чемпионат.com

5 причин, почему сборной России будет тяжело выиграть ЧМ-2018

Если команда Ильи Воробьёва преодолеет эти трудности, то сможет приятно удивить.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

4 мая сборная России стартует на чемпионате мира матчем с Францией. Объясняем, почему коллективу Ильи Воробьёва будет непросто на мировом первенстве и на что следует обратить особое внимание.

Недостаток опыта у тренерского штаба

С уходом Олега Знарка и Харийса Витолиньша опыта у тренерского штаба сборной значительно поубавилось. Нет, никто не ставит под сомнение профессионализм наших тренеров. Но, к примеру, Анвар Гатиятулин по ходу сезона даже представить не мог, что будет работать в национальной команде страны, а теперь является её тренером на чемпионате мира. Достаточно неожиданно всё получилось и для сидевшего без работы Алексея Кудашова. Наладить «химию» и полное взаимопонимание среди тренеров — одна из задач, которая стоит перед Ильёй Воробьёвым. Трудности в этом плане будут. Другое дело, насколько грамотно специалист сумеет их преодолеть.

Ответственность Ильи Воробьёва

Эта причина вытекает из предыдущей. Очень хочется, чтобы у Ильи Воробьёва в сборной всё получилось. Специалист он грамотный, многое повидавший на клубном уровне и поработавший бок о бок с такими мэтрами, как Майк Кинэн и Пол Морис. Однако сейчас на молодого российского тренера свалилась даже не большая, а огромная ответственность. Воробьёв прекрасно понимает, что в случае неудачи всех собак повесят именно на него. С одной стороны, Воробьёв получил великолепный шанс проявить себя, с другой — взял на себя риск попасть под потоки критики. Справится ли Илья Петрович с такой нагрузкой?

Не приехали звёздные игроки из НХЛ

Эту тему не получится обойти ни при каких условиях. Да, в нынешней команде хватает высококлассных хоккеистов. Есть опытные, проверенные люди. Но звезда и опора, по сути, одна. Речь о капитане Павле Дацюке. Но он слишком возрастной хоккеист, у него в любой момент может случиться рецидив травмы, да и в НХЛ Дацюк давно не играет. Безусловно, нехватка Александра Радулова, Артемия Панарина, Сергея Бобровского будет ощущаться. Российской сборной будет тяжело в тот момент, когда на первый план начнут выходить люди, способные решить судьбу встречи в одиночку. Особенно это актуально для матчей навылет.

Измученный и уставший Кошечкин

Думается, что президент ФХР Владислав Третьяк немного лукавил, когда говорил, что голкипер сборной России Василий Кошечкин горит желанием сыграть на чемпионате мира. Просто отказать сборной Василий не может. Но нужно понимать, что он провёл тяжёлый сезон в «Металлурге» и слетал на Олимпиаду, после которой устал не только физически, но и психологически. Василий буквально измучен, но его продолжают возить на все турниры. Поэтому снова напрашивается вопрос относительно невызова Эмиля Гарипова, находящегося на пике формы. Посмотрим, к чему приведёт очередная порция нагрузки на Кошечкина.

Мощь соперников

Нынешний состав сборной России — один из слабейших по именам за последнее время. Число отказников превысило все разумные пределы. В свою очередь у соперников собрались очень приличные составы. К Канаде приехали Макдэвид и Эберле, к США — Кейн и Годро. Такого, как на недавней Олимпиаде в Корее, на нынешнем первенстве планеты точно не будет. Звёздных игроков у соперников российской команды хватает, так что проблем может доставить любой. Причём как на групповом этапе, так и на стадии плей-офф. Не зря форвард россиян Павел Бучневич отметил, что слабых команд здесь вообще нет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции

Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции

4 мая в столице Дании Копенгагене сборная России начнет чемпионат мира по хоккею матчем с Францией. Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Футбол или хоккей?