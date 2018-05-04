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БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ У ПУТИНА

— Мне казалось, что все хоккеисты ЦСКА и СКА должны быть очень сильно уставшими к началу мая.

— Чуть усталость есть, конечно, но не скажу, что все критично. Хотя матчей сыграно прилично. И за клуб, и за сборную, плюс Олимпиада.

— Помню, как вы вернулись из Кореи и первые дни ходили по разным программам и радиостанциям. Тренер не нервничал, что вы пропускаете занятия?

— А я и не пропускал. Да, у нас было очень много встреч, и я нормально к этому отношусь. Все-таки людям хочется узнать о нашей победе подробно. Но тренировки шли своим чередом, хотя в тот момент непросто было. На одну радиостанцию приехали с Сергеем Андроновым очень рано, спать хотелось.

— Где вам понравилось больше всего?

— У Владимира Путина.

— Это не СМИ.

— Но мне эта встреча запомнилась больше всего. Сначала подождали чуть президента, а потом была торжественная встреча. Очень интересно.

— Он вас узнал?

— Да нет, никаких особых слов сказано не было. Всех поздравлял одинаково.

— На что потратили ваши миллионы за Олимпиаду?

— Лежат себе. BMW сразу отдал отцу — он сейчас в ней по Новокузнецку ездит. А призовые я пока и не тратил.

— Регион что-то дал?

— У меня родители ездили на встречи с губернатором и мэром. Вроде для того, чтобы вручить подарок, мне надо самому приехать туда.

— В начале сезона вы переживали, что не получается вырваться домой.

— Так и не получилось. Там такой неудобный перелет: можно ночь провести в самолете, день дома, а ночью снова улететь. Ничего, скоро отпуск. Сразу домой поеду. Потом на Алтай. Дальше пока не решил.

— Какой вопрос был самым популярным на радиостанциях и на телевидении?

— Что вы почувствовали, когда выиграли? Это обычный вопрос — мне его задавали каждый раз. Никто не спрашивал, что мы чувствовали, когда стали проигрывать немцам.

— Что?

— Да все очень прилично начали волноваться. Я не видел ни одного спокойного игрока на скамейке, да и сам пребывал в небольшом шоке. Про гол, кстати, тоже постоянно спрашивали.

Я НЕ ВИНОВАТ, ЧТО НА ОЛИМПИАДЕ НЕ БЫЛО ИГРОКОВ НХЛ

— Вы хоть Корею посмотрели?

— А что там смотреть? Нет, ничего не видел. Когда были выходные, то ездил к родителям. Но не скажу, что изучал страну. Только то, что из окна.

— Как вы пережили то, что в номерах на Олимпиаде жили вчетвером?

— Даже впятером. Но там было три комнаты, я спал в самой большой, через которую все ходили. Но на мой сон это вообще никак не влияло. Если я засыпаю, то разбудить невозможно.

— Меня бытовой момент интересует. Вы в ванную по очереди ходили?

— У нас было два душа. Но мы и не девочки по часу в ванной марафет наводить. А если кто-то задерживался, то могли и прикрикнуть, мол, освобождай. В этом смысле у нас все просто было.

— Сборная на различных турнирах живет в приличных гостиницах, а тут такое.

— Я вообще по этому поводу не парился. Дело в том, что смотрел фильмы об Олимпиадах, читал. Так же на всех подобных турнирах. Олимпийская деревня, скромные условия. Но мы туда приехали не наслаждаться отелями.

— И тут самый важный вопрос. Вы-то хотя бы понимаете, что уровень Игр был не самым высоким?

— Так игроков из НХЛ не было. Понятно все, но только, что мне надо было делать? Не я же в этом виноват.

— Это понятно.

— Выигрывать все равно надо было, а это все равно не очень просто. Немцы мне очень понравились в Корее, они всех удивили.

— Сейчас в Дании будет совершенно другой турнир.

— Я это понимаю. Конечно, с канадцами хочется встретиться. Посмотреть на того же Коннора Макдэвида. У них вообще приличная сборная собирается.

— А у нас поменялся тренер.

— Я бы не сказал, что все сильно изменилось. В игре кое-что, но обстановка прежняя.

— Ох, не скажите.

— Я серьезно говорю. Мне нравилось приезжать и играть за сборную всегда. Тем более, вы видите, что иногда у меня матчи за национальную команду получались лучше, чем в клубе.

ПРОБЛЕМА НЕ В СИСТЕМЕ ЦСКА, А У МЕНЯ

— К этому мы еще вернемся. Год назад вы говорили, что «Миннесота» вами не интересовалась. Как сейчас?

— Сейчас постоянно на связи.

— Ого. К чему это приведет?

— А к чему это может привезти? Следующий год я проведу в ЦСКА. Да и потом буду в КХЛ, так как у меня действует соглашение до 2020 года.

— Андрей Миронов договорился с руководством «Динамо» — ему позволили уехать за океан, несмотря на действующий контракт.

— На эту тему мы не говорили, да и вряд ли меня отпустят. А потом я уже буду решать.

— Вы хотите ехать?

— Любой игрок хочет там играть. Но мне же там место в составе никто не гарантирует. Придется побороться.

— У вас еще такой сезон получился в ЦСКА.

— Плей-офф я сыграл неудачно, даже отрицать не буду. А сезон получился очень неоднозначным. В начале чемпионата многое получалось, а потом пошли ужасные серии, когда я не мог забить по 15 матчей.

— Даже не забивая пару-тройку встреч, вы начинали нервничать.

— Вот именно. Но тут все скрашивало то, что ЦСКА побеждал.

— Мне кажется, что это вообще не ваш клуб?

— Почему?

— В «Салавате Юлаеве» бы вы набрали 60 очков, а в армейском клубе система, которая не позволяет вам раскрыться.

— Вряд ли. Что система? Я в пустые ворота не попадал, так в этом разве тренер был виноват? У меня моменты есть, но я не могу забить. Это проблема не в системе, а у меня. Надо сказать, что Игорь Никитин даже в тот неудачный период на меня не сильно давил. В раздевалке мог только Никита Нестеров что-то сказать в шутку, мол, когда уже попадать начнешь?

— Но в сборной вы забивали.

— Это и удивительно. Приезжал в национальную команду — игра шла. Не знаю, в чем причина. Ничего у меня не менялось, в атаке мне никто ничего не запрещал. Но в концовке сезона за ЦСКА шайбы не шли.

— Вы после такого сезона в чем-то изменились?

— Кажется, что остался прежним. Может быть, спокойней стал.

— Как вам жизнь в Москве?

— Нормально. Я выбрал удачный район, живу возле арены и не сталкиваюсь ни с пробками, ни с другими проблемами. В центр ездил только в выходные, когда на улицах свободней было.

— Как мы выступим на чемпионате мира?

— Лично мы сюда приехали выигрывать. Да, я уже вижу по обстановке внутри команды, что все хотят победы, относятся к этому серьезно. Думаю, что мы приложим все усилия.

— Расклады-то знаете? Лучше стать первыми в группе, иначе попадете на серьезного соперника.

— Вообще не интересовался. Я помню, как на юниорском чемпионате мира мы стали первыми в группе, всех вынесли, а в четвертьфинале проиграли Швейцарии 0:5. И что стоят все эти расклады?

— Дом-то достроили в деревне?

— Нет, но это не так быстро. Раньше мы жили в одном большом доме на три семьи, а теперь хотим свой, отдельный. Но стройка идет, въезжать пока рано.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Копенгагена.