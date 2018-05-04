Алексей Береглазов: «У нас в сборной «день сурка»

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Сегодня в Копенгагене сборная России по хоккею начинает выступление на чемпионате мира в качестве действующего олимпийского чемпиона. Во вторник новый главный тренер национальной команды Илья Воробьев объявил список из 26 хоккеистов, поехавших в Данию. Вчера вечером Федерация хоккея России (ФХР) назвала 17 фамилий, которые точно войдут в заявку на турнир (максимальное количество мест — 25). Еще четыре вакансии будут закрыты сегодня, перед стартовым матчем против Франции. Остальные позиции останутся открытыми до окончания второго раунда Кубка Стэнли, по итогам которого команду могут усилить игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Из уже приехавших на ЧМ хоккеистов хорошие шансы быть заявленным имеет защитник Алексей Береглазов, который год назад ездил со сборной на мировое первенство в Кельн. Тогда же он покинул Магнитогорск и уехал в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», но еще до начала сезона оказался в фарм-клубе «рейнджеров» «Хартфорд Вулф Пэк», выступающем в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — втором по силе чемпионате за океаном.

В прошлом ноябре 24-летний хоккеист вернулся в «Металлург», с которым выигрывал Кубок Гагарина-2016 и выходил в финал турнира в 2017 году — в оба сезона «сталеваров» возглавлял Илья Воробьев. Накануне чемпионата мира Алексей Береглазов в интервью «Известиям» поделился эмоциями от попадания в сборную, оценил прошедший сезон в «Магнитке» (во втором раунде Кубка Гагарина команда проиграла будущему победителю «Ак Барсу» в пяти матчах) и рассказал о недавней перестройке в «Рейнджерс».

— Атмосфера в сборной отличается от той, что была год назад? Тогда вы тоже были в команде перед чемпионатом мира, но потом не попали в заявку, хотя в Кёльн все же ездили…

— В расположении сборной я нахожусь с 1 апреля, то есть уже месяц. В том году мы с Сергеем Мозякиным и Виктором Антипиным приехали из «Магнитки» в сборную только после финала Кубка Гагарина, провели в ней буквально несколько дней на Евротуре и полетели на чемпионат мира. Сейчас дольше находились здесь. Состав за этот месяц менялся серьезно — многие ребята, игравшие с Норвегией на Еврочеллендже, заменены на игроков золотой сборной Олимпийских игр в Корее. Но все в нашей команде знают друг друга давно. Так что у нас сложился хороший коллектив. Есть опытные ребята, выигрывавшие Олимпиаду и чемпионат мира. Есть и амбициозные новички, заявившие о себе в КХЛ. Так что можно бороться за высокие места. В любом случае мы нацелены именно на медали и даже на золото.

— Месяц в расположении сборной — такое со времен СССР у нас редко практиковалось. Хоккеисты не устали друг от друга?

— У нас тут прямо «день сурка» каждые сутки: встаешь с постели, тренировка, лед, зал, обед и снова идешь спать. Каждый день одно и то же. Но такова наша профессия. Иногда выходной дают, отдыхаем как можем. Ко мне жена прилетала. Так что на самом деле не так тяжело, как может показаться поначалу.

— На чешском этапе Евротура защитниками в тренерском штабе сборной занимался Анвар Гатиятулин. После завершения финала Кубка Гагарина из ЦСКА прибыл Игорь Никитин, отвечавший за работу с вами весь прошлый олимпийский цикл. Как сейчас распределены обязанности между ними?

— В принципе оба очень плотно работают с защитниками. Я не могу сказать, как конкретно между ними поделены функции. Оба по ситуации стараются показывать и объяснять нам, что и где мы делаем неправильно, как нам действовать в том или ином эпизоде. В любой момент и Никитин, и Гатиятулин могут подойти к защитнику и указать ему на те или иные моменты. Разве что отработка игры в меньшинстве в большей степени на Никитине. В остальном каждый из них дополняет друг друга, добавляет что-то свое к наработкам другого.

— Новый двухлетний контракт с «Металлургом» добавил вам уверенности в будущем?

— Конечно, определенная уверенность в завтрашнем дне появилась. Теперь нужно хорошо отыграть на чемпионате мира, а там уже готовиться к следующему сезону с «Металлургом». Надеюсь, сезон выдастся хорошим. Верю в это.

— Вы дважды играли на апрельских этапах Евротура против сборной Чехии. С их главным тренером Йозефом Яндачем, который со следующего сезона будет возглавлять «Магнитку», уже успели пообщаться?

— Нет, не удалось. Его видел только с разминки перед матчами, когда я был на льду, а он — на скамейке чехов. И в интернете видео с ним смотрел.

— То, где он матерится на русском?

— Да, его тоже (смеется).

— Как вам его владение языком?

— Как у всех чехов. Нормально говорит. И с обычным русским языком, и с матерным у него всё в порядке.

— Возвращение из Нью-Йорка в Магнитогорск было инициировано вами или руководством «Магнитки»?

— Несколько раз, когда сезон в НХЛ уже начался, Геннадий Иванович (вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. — «Известия») говорил мне: «Смотри, подумай. Мы в любом случае хотим тебя вернуть. Если что, ждем». Дальше он просто дал мне время, а я смотрел, как складывается ситуация. Когда в ноябре понял, что надо что-то менять, связался с Величкиным, и вопрос быстро был решен.

— Вы следили за перестройкой, которую менеджеры «Рейнджерс» устроили под конец регулярного чемпионата НХЛ — с обменом лидерами, приходом Владислава Наместникова, объявлением об ориентации на собственную молодежь?

— Смотрел и читал новости про это. Из фарм-клуба «Хартфолд» в основную команду пробилось много молодых защитников, с которыми я выступал в АХЛ. Они даже уже сыграли в первых трех или четырех матчах в НХЛ. Это здорово.

— Нет мысли, что вы тоже могли выйти на первые роли, если бы дождались конца сезона и не ушли из системы «Рейнджерс»?

— Не буду об этом говорить. Было много факторов, от которых зависела моя судьба в «Рейнджерс». Как минимум фактор игрового времени имел ключевую роль. Я его не потерял, уехав из АХЛ в КХЛ. Не говоря уже о других факторах, о которых я промолчу.

— Любого хоккеиста, игравшего в АХЛ, спрашивают про долгие автобусные переезды на выездные матчи. Вы смогли к этому привыкнуть?

— Три игры подряд в таком режиме играть неприятно. Сыграл матч, прыгнул в автобус, приехал в другой город, на следующий день сыграл, опять в автобус, на следующий день — снова на лед. Приходится играть в термобелье, чтобы ноги не опухали. Неприятно и тяжело. В дальние поездки я не ездил. Три с половиной часа максимум.

— Что вы почувствовали, когда узнали о погибших в ДТП 14 канадских хоккеистах?

— Конечно, тяжело это представить. Из интернета всё узнал — очень неприятная ситуация. Остается только соболезновать. Не знаю, как такое могло произойти.

— «Магнитка» сильно отличается от условий в «Хартфорде»?

— Конечно. КХЛ в целом лучше, чем АХЛ.

— Вы успели адаптироваться в Нью-Йорке в бытовом плане?

— Я толком не понял, что это такое — снять жилье и играть целый сезон. Был вынужден жить в гостиницах. В одной были сборы с командой, потом в АХЛ для меня постоянную гостиницу сняли, потому что ждали — мало ли, вдруг назад из фарм-клуба в основную команду поднимут. Я даже не жил в США так, когда у тебя есть свое жилье и машина. Все эти месяцы был на чемоданах.

— В каких районах для вас снимались гостиницы?

— Мы сначала готовились в Уайт-Плейнс, пригороде Нью-Йорка. Там была гостиница, а в сам Нью-Йорк я ездил только на выходные с женой. В «Хартфорде» жили в гостинице рядом с ареной.

— Хартфорд похож на Магнитогорск?

— Он еще меньше, наверное. Там есть район с частными домами. Считается, что он получше остальной части города. А так ничего особенного там нет.

— Закрыли для себя тему НХЛ или будете еще раз пытаться там закрепиться?

— Не могу загадывать наперед. Но совсем точно не закрыл. Если будет шанс, возможно, съезжу еще раз.

— Для «Магнитки» образца этого сезона второй раунд плей-офф — это потолок? В серии с «Ак Барсом» можно было добиться большего?

— Команда у «Ак Барса» очень приличная. После плей-офф, когда они выиграли Кубок Гагарина, это уже стало ясно. Нельзя однозначно сказать, могли ли мы их пройти. Точно могли «зацепить» еще одну-две игры, но как сложилось, так сложилось.

— Следующий сезон для «Магнитки» будет переходным или снова будете ставить высокие задачи?

— В нашем клубе всегда ставят такие задачи. Всегда будем стремиться только к высшим целям, то есть к победе в Кубке Гагарина.