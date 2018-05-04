Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на чемпионате мира в Дании

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Чемпионат мира впервые пройдет в Дании, сборная этой страны участвует в сильнейшем дивизионе с 2003 года. Нынешний турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге по традиционной для последних лет формуле. На предварительном этапе 16 команд разбиты на две группы, по четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Сборная России проведет матчи групповой стадии на «Роял-Арене» датской столицы, которая вмещает 12,5 тыс. зрителей. 4 мая российская команда откроет турнир матчем против французов, 6 мая сыграет с соперниками из Австрии, 7 мая — Белоруссии, 10 мая — Чехии, 12 мая — Швейцарии, 14 мая — Словакии, 15 мая — Швеции.

Группу В составили сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи. Южнокорейская команда выступала на домашней Олимпиаде, однако в топ-дивизионе чемпионата мира сыграет впервые. Матчи группы В пройдут на 12-тысячной арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге — городе в континентальной части Дании.

Матчи предварительной стадии пройдут 4—15 мая , четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая. Четыре последние игры турнира состоятся в Копенгагене. Команды, занявшие в группах последние места, выбывают в дивизион I, через год их заменят сборные Великобритании и Италии. Учитывая, что чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии, команда этой страны топ-дивизион не покинет, если она займет последнее место в группе, еще одним неудачником окажется худшая из команд, занявших седьмые места.

Пока заявили 17 человек

Российская сборная приехала в Данию в ослабленном составе, несколько ключевых игроков не смогут сыграть на чемпионате мира из-за травм, а ведущие хоккеисты из Национальной хоккейной лиги продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Один из лидеров олимпийской команды Илья Ковальчук пропустит мировое первенство из-за отсутствия нового контракта.

После поражения СКА в полуфинале Кубка Гагарина руководство Федерации хоккея России (ФХР) пошло на смену тренера, заменив Олега Знарка на его помощника Воробьева. В его тренерский штаб вошли Игорь Никитин, Алексей Жамнов, Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Под руководством Воробьева сборная России в конце апреля сыграла шесть матчей Евротура, победив лишь в одном — в прошлое воскресенье с командой Чехии (4:2).

В четверг для участия в чемпионате мира были заявлены 17 хоккеистов. В список вошли вратари Василий Кошечкин («Металлург») и Игорь Шестеркин (СКА), защитники Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), нападающие Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все — СКА), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ).

В запасе остаются голкипер Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, нападающие Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Никита Сошников, Максим Шалунов и Илья Михеев. Гусев из-за болезни пока остается в Москве, вопрос о его участии в чемпионате открыт. В окончательную заявку на турнир могут войти не более трех вратарей и 22 полевых игроков, на каждый матч турнира можно заявить двух вратарей и 20 полевых хоккеистов.

В составе сборной России 11 олимпийских чемпионов Пхёнчхана. Это вратари Кошечкин и Шестеркин, защитники Гавриков, Нестеров и Киселевич, нападающие Капризов, Андронов, Дацюк, Барабанов и Каблуков. При этом тренерский штаб отказался от услуг чемпионов КХЛ из «Ак Барса», хотя форварды Владимир Ткачев и Станислав Галиев готовились к турниру и выступали на последнем этапе Евротура в Швеции на прошлой неделе.

Сборная России уже не фаворит

Первый матч на турнире сборная России проведет в 17:15 мск против команды Франции, которую с 2004 года возглавляет Дейв Хендерсон — уроженец Канады, выступавший за сборную Франции. Лидер команды Франции — нападающий швейцарского клуба «Серветт» Стефан Да Коста, который ранее играл в ЦСКА.

Состав нынешней команды России не позволяет отнести ее к главным фаворитам предстоящего турнира — ими вновь будут сборные Канады и Швеции. При этом российская команда в последний раз чемпионат мира выиграла в олимпийский сезон — в 2014 году, а затем завоевала серебро и две бронзы. В последний раз российские хоккеисты остались без медалей в 2013 году, когда в четвертьфинале в Хельсинки уступили американцам — 3:8.

Капитаном сборной Канады стал 21-летний Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», ставший лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата НХЛ. В составе канадской сборной, которую возглавляет главный тренер «Калгари» Билл Питерс, как опытные хоккеисты, так и молодые таланты, а самым титулованным является форвард «Баффало» Райан О’Райли — двукратный чемпион мира.

Экман-Ларссон, Гранлунд и Плеканец

В составе сборной Швеции 16 представителей НХЛ, а также чемпионы мира прошлого года, защитники Джон Клингберг и Оливер Экман-Ларссон и нападающий Деннис Эверберг из «Нефтехимика». Лидером финской сборной будет 26-летний форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд — чемпион мира 2011 года и бронзовый призер Олимпиады 2014 года. Будущий наставник магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач привез на чемпионат мира молодую команду во главе с ветеранами Томашем Плеканецом и Романом Червенкой, тогда как в составе сборной США выступит серебряный призер Олимпиады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн.

Звезды НХЛ выступят и в других командах: капитан сборной Германии Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», швейцарский форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, датский голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен и его соотечественник, форвард «Детройта» Франс Нильсен.

Первый чемпионат мира по хоккею с шайбой прошел в 1930 году в Германии и Австрии, хотя ранее трижды чемпионы мира определялись по итогам Олимпийских игр. Сборные СССР/России выигрывали чемпионаты мира 27 раз, канадцы — 26, 12 титулов у команд Чехословакии и Чехии.

Год назад в финале в немецком Кельне сборная Швеции в серии буллитов обыграла канадцев — 2:1.