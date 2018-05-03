Кожевников: Знарок не будет консультировать Воробьёва, он даже в Данию не поехал

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался США
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
21:15 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33360713/
3 мая 2018, 23:26 | Чемпионат.com

Кожевников: Знарок не будет консультировать Воробьёва, он даже в Данию не поехал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что назначение Олега Знарка на должность консультанта сборной — простая формальность.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Будет ли Знарок давать советы Воробьёву? Конечно, нет. Это формальность. Знарок просто дорабатывает контракт с ФХР. Спрашивается, как он будет консультировать Воробьёва, если даже не поедет в Данию? У Ильи своё видение хоккея, свои взгляды на состав и тактику.

Верю ли в Воробьёва? Пока у меня нет к нему никакого отношения. Произошедшее в начале апреля удивило. Ничто не предвещало, и вдруг Знарка поменяли за месяц до ЧМ. Хорошо, даже если так, возьмите сложившийся тренерский коллектив и поставьте его во главу сборной, а не выдёргивайте людей из разных мест с надеждой, что они сработаются уже на ходу, а болельщики в очередной раз всё простят. Ведь ради болельщиков всё и происходит. А об этом в последнее время почему-то стали забывать», — цитирует Кожевникова «RT на русском».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Футбол или хоккей?