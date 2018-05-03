Алексей Жамнов: Гусева ждем на днях
После тренировки сборной России в Копенгагене о подготовке нашей команды к первому матчу на ЧМ-2018 рассказал Алексей Жамнов.
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В четверг россияне завершили подготовку к чемпионату мира тренировкой в Копенгагене. Перед ней наша команда сделала официальное фото для ИИХФ. На лед вышли все 26 игроков, прилетевших на турнир. А также тренеры, сервисмены и руководители ФХР. Не было только Никиты Гусева, который продолжает пропускать занятия на льду, восстанавливаясь после болезни.
Ну, а саму тренировку сборная посвятила игре «пять на пять» и работе спецбригад. Оказалось, что на розыгрыш большинства наши тренеры готовят два варианта. С четырьмя нападающими и защитником — Дацюк, Капризов, Дадонов, Шалунов, Хафизулин. И стандартную пятерку — Зайцев и Нестеров в обороне, Анисимов, Бучневич, Григоренко — в атаке.
Ну, а после занятий на льду к прессе вновь вышел Алексей Жамнов, который официально назначен старшим тренером сборной России и отныне, видимо, взял на себя прежние функции Харийса Витолиньша — общаться с журналистами в свободные от матчей дни.
— Ударное звено у нас оптимальное, у них все должно получиться, — считает Жамнов. — Но будем смотреть по турниру, как у ребят пойдет. В этом составе они ведь даже и на Евротуре не играли.
— Когда к команде присоединится Гусев?
— Никита планирует прилететь в Данию 4 или 5 мая. Дальше будем смотреть по его состоянию. В заявку его сейчас точно пока не внесем.
— Кроме Гусева все здоровы?
— На данный момент — да. Все, кто прилетел — в строю.
— Пополнение из НХЛ планируется?
— Там сейчас идет второй раунд. Как он будет складываться — предвидеть не в наших силах. Пока мы полностью сконцентрированы на тех ребятах, которые уже находятся здесь. Думаю, что заявлять на первый матч надо четыре тройки и семь защитников.
— Ощущаете себя фаворитом на этом турнире?
— Если не настроиться, любая сборная преподнесет сюрприз. Тем более, что в первом матче игроки всегда волнуются. Думаю, матч будет тяжелый. Да и вообще много сильных команд приехало.
— Сборную Франции серьезно изучали?
— Только по видео. Есть нарезки, когда наша олимпийская сборная с ними играла. Повторюсь, эта команда нам расслабиться не позволит. Французы играют в североамериканском стиле. Действуют активно, идут в отбор. Особенно в своей зоне действуют агрессивно.
— Почему у вас такие разные бригады на большинство?
— У этих пятерок — разные задачи. Ищем разные варианты для того, чтобы добиться результата. Они действуют в совершенно разных направлениях. А играть в неравных составах будет чаще та бригада, которая больше воротам соперника угрожает. Тут все будет объективно.
— У кого из этого состава минимальные шансы попасть в заявку на турнир?
— У меня!
Напоминаем, что это заявка может быть увеличена в пятницу непосредственно перед матчем с французами.
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