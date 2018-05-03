Алексей Жамнов: Гусева ждем на днях

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
тв
Группа B
4.05 не начался США
Канада
тв
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33360585/
3 мая 2018, 22:25 | Советский спорт

Алексей Жамнов: Гусева ждем на днях

После тренировки сборной России в Копенгагене о подготовке нашей команды к первому матчу на ЧМ-2018 рассказал Алексей Жамнов.

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В четверг россияне завершили подготовку к чемпионату мира тренировкой в Копенгагене. Перед ней наша команда сделала официальное фото для ИИХФ. На лед вышли все 26 игроков, прилетевших на турнир. А также тренеры, сервисмены и руководители ФХР. Не было только Никиты Гусева, который продолжает пропускать занятия на льду, восстанавливаясь после болезни.

Ну, а саму тренировку сборная посвятила игре «пять на пять» и работе спецбригад. Оказалось, что на розыгрыш большинства наши тренеры готовят два варианта. С четырьмя нападающими и защитником — Дацюк, Капризов, Дадонов, Шалунов, Хафизулин. И стандартную пятерку — Зайцев и Нестеров в обороне, Анисимов, Бучневич, Григоренко — в атаке.

Ну, а после занятий на льду к прессе вновь вышел Алексей Жамнов, который официально назначен старшим тренером сборной России и отныне, видимо, взял на себя прежние функции Харийса Витолиньша — общаться с журналистами в свободные от матчей дни.

— Ударное звено у нас оптимальное, у них все должно получиться, — считает Жамнов. — Но будем смотреть по турниру, как у ребят пойдет. В этом составе они ведь даже и на Евротуре не играли.

— Когда к команде присоединится Гусев?

— Никита планирует прилететь в Данию 4 или 5 мая. Дальше будем смотреть по его состоянию. В заявку его сейчас точно пока не внесем.

— Кроме Гусева все здоровы?

— На данный момент — да. Все, кто прилетел — в строю.

— Пополнение из НХЛ планируется?

— Там сейчас идет второй раунд. Как он будет складываться — предвидеть не в наших силах. Пока мы полностью сконцентрированы на тех ребятах, которые уже находятся здесь. Думаю, что заявлять на первый матч надо четыре тройки и семь защитников.

— Ощущаете себя фаворитом на этом турнире?

— Если не настроиться, любая сборная преподнесет сюрприз. Тем более, что в первом матче игроки всегда волнуются. Думаю, матч будет тяжелый. Да и вообще много сильных команд приехало.

— Сборную Франции серьезно изучали?

— Только по видео. Есть нарезки, когда наша олимпийская сборная с ними играла. Повторюсь, эта команда нам расслабиться не позволит. Французы играют в североамериканском стиле. Действуют активно, идут в отбор. Особенно в своей зоне действуют агрессивно.

— Почему у вас такие разные бригады на большинство?

— У этих пятерок — разные задачи. Ищем разные варианты для того, чтобы добиться результата. Они действуют в совершенно разных направлениях. А играть в неравных составах будет чаще та бригада, которая больше воротам соперника угрожает. Тут все будет объективно.

— У кого из этого состава минимальные шансы попасть в заявку на турнир?

— У меня!

P. S. В четверг вечером сборная России назвала 17 игроков, включенных в первую заявку на ЧМ-2018. Ими стали вратари Василий Кошечкин и Игорь Шестеркин, защитники Владислав Гавриков, Никита Нестеров, Ренат Хафизуллин, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, нападающие Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Максим Мамин, Александр Барабанов.

Напоминаем, что это заявка может быть увеличена в пятницу непосредственно перед матчем с французами.
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