Звёздный интернационал: кто из игроков НХЛ сыграет на ЧМ-2018

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Главным отличием ЧМ-2018 от Олимпийских Игр в Пхёнчхане станет присутствие в Дании хоккеистов из НХЛ. Именно этот фактор позволяет говорить, что главным хоккейным турниром года станет именно мировой форум, до старта которого остаётся менее суток. Кто же будет доказывать небывалую статусность чемпионата мира? В расположение различных сборных из лучшей лиги мира приехали те игроки, которые не попали в плей-офф, вылетели после первого раунда Кубка Стэнли, при этом обошлись без травм и сохранили желание после длинного сезона выступать ещё и за национальную команду.

Практически все команды смогли усилить свои составы, но нашлись и те сборные, которым по разным причинам придётся обходиться без заокеанской помощи. Без игроков НХЛ сыграет дебютант чемпионатов мира сборная Южной Кореи, и здесь причина проста: хоккеистов с корейским паспортом просто нет в НХЛ. А вот Беларусь и Латвия всё же имеют по одному своему представителю за океаном, но на чемпионате мира они не помогут своим странам из-за травм.

Самый результативный белорус в истории НХЛ Михаил Грабовский за последние два сезона не сыграл ни одного матча из-за тяжёлого сотрясения мозга, а латвиец Земгус Гиргенсонс получил повреждение в самом конце минувшей «регулярки». Без энхаэловцев осталась и сборная Норвегии. Скандинавы наверняка рассчитывали на Матса Цукарелло, но норвежский бомбардир «Рейнджерс» выбыл из строя из-за травмы.

Таким образом, четыре сборные остались на турнире в Дании без высококвалифицированной поддержки, а мы рассказываем про тех, кто всё-таки доехал из НХЛ до Копенгагена и Хернинга.

Австрия

Михаэль Раффль («Филадельфия»)

Сборная Австрии не досчитается на грядущем ЧМ двух своих главных звёзд — Томаса Ванека и Михаэля Грабнера, а «отдуваться» за всех придётся одному Михаэлю Раффлю, форварду «Филадельфии». Раффль провёл за океаном 5 лет, все в составе «Флайерс», является игроком третьего-четвёртого звена «лётчиков». В минувшем сезоне Михаэль набрал скромные 22 (13+9) очка в 76 матчах.

Раффль всегда старается приезжать в сборную, для него это будет пятый чемпионат мира. Кроме того, Михаэль поиграл за национальную команду на Олимпийском турнире в Сочи.

Франция

Йоанн Овитю («Эдмонтон»)

В теории французской сборной могли помочь Антуан Руссель и Пьер-Эдуард Белльмар, но первого в сборную без нового контракта не отпустил «Даллас», а второй сражается в плей-офф кубка Стэнли вместе с «Вегасом». Поэтому представительство НХЛ в стане «трехцветных» ограничится защитником Йоанном Овитю, сезон которого в «Эдмонтоне» можно назвать удачным с большой натяжкой.

28-летний француз перебрался в «Ойлерз» прошлым летом, после годичного выступления за «Нью-Джерси». Овитю не удалось стать ключевым защитником «нефтяников», он провёл лишь 33 игры, хотя и обошёлся без травм. За отведённое ему игровое время Йоанн набрал 9 (3+6) очков. В сборную Овитю приезжает регулярно, для него это будет девятый чемпионат мира. В основном Йоанн не совершает бомбардирских подвигов, но на прошлогоднем турнире получился прорыв: Овитю набрал 7 (2+5) очков в семи встречах.

Словакия

Андрей Секера («Эдмонтон»), Томаш Юрчо («Чикаго»)

Сборная Словакии в Дании также обойдётся малыми энхаэловскими силами, на ЧМ-2018 приедут только двое представителей сильнейшей лиги мира из этой страны. Томаш Юрчо, перешедший в прошлом сезоне из «Детройта» в «Чикаго», продолжает балансировать на границе НХЛ и АХЛ. В минувшем сезоне сыграл примерно одинаковое количество матчей в обеих лигах, за «Чикаго» отличившись лишь 10 (6+4) очками в 29 встречах.

Впрочем, элитным снайпером Юрчо никогда не был, довольствуясь ролью чеккера. В сборную Томаш приедет впервые с ЧМ-2016, где он выступил достаточно результативно для себя, набрав 5 (2+3) очков в семи матчах.

На свой седьмой чемпионат мира в сборную приедет Андрей Секера, последние сезоны играющий за «Эдмонтон». Минувший чемпионат получился для защитника скомканным, начало турнира в НХЛ Секера пропустил из-за травмы, а когда восстановился, то далеко не сразу вошёл в колею, да и команда стала сыпаться. В итоге — 36 матчей, 8 (0+8) очков и показатель полезности «-15». Но в сборной Секеру всегда ждут, даже после такого выступления. Два года назад он был капитаном национальной команды, вполне возможно получит это звание и сейчас, как один из самых опытных хоккеистов словаков.

Дания

Фредерик Андерсен («Торонто»), Оливер Бьёркстранд («Коламбус»), Франс Нильсен («Детройт»)

На домашний чемпионат мира датчанам удалось уговорить приехать всех свободных от плей-офф Кубка Стэнли соотечественников из НХЛ. Главной удачей, конечно, станет приезд Фредерика Андерсена. Голкипер «Торонто» примчался в сборную после вылета «МэйплЛифз» в первом раунде, и теперь у датчан будет самый крутой стартер на турнире. Кстати, с момента отъезда голкипера за океан, это будет его первое появление в сборной на чемпионате мира.

Сыграет за датчан и Оливер Бьёркстранд, набирающий обороты в «Коламбусе». В минувшем сезоне 23-летний хоккеист заработал 40 (11+29) очков, это его лучший показатель в НХЛ. А вот результативность Франса Нильсена, наоборот, снижается, но в сборной по-прежнему заинтересованы в форварде «Детройта». На ЧМ он последний раз приезжал в 2012 году, зато был капитаном Дании на неудачном для сборной отборе на Олимпиаду в Пхёнчхан.

Германия

Корбиниан Хольцер («Анахайм»), Деннис Зайденберг («Айлендерс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

Сборную Германии представят три хоккеиста из НХЛ, среди них настоящая живая легенда немецкого хоккея — Деннис Зайденберг. 36-летний защитник отыграл за океаном 16 сезонов, но, похоже, его карьера НХЛ подходит к концу. В минувшем чемпионате Зайденберг провёл лишь 28 матчей за «Айлендерс», в которых набрал 5 (0+5) очков. Интересно, что Деннис — не частый гость в сборной, при его богатейшем опыте ЧМ в Дании станет для него только пятым в карьере.

Корбиниан Хольцер играет за океаном уже 8 лет, но до сих пор не избавился от статуса хоккеиста ротации, который половину сезона проводит в фарм-клубе. В этот раз Хольцеру удалось отыграть 16 матчей за «Анахайм», но очками отличиться не получилось. В сборную Корбиниан также приезжает нечасто, в Дании для него будет четвёртый чемпионат мира.

Ну, а главной звездой немцев, разумеется, станет Леон Драйзайтль. Ведущий форвард «Эдмонтона» провёл не такой сильный сезон, как предыдущий, но 70 (25+45) очков за чемпионат не могут считаться плохим результатом. На прошлый ЧМ Драйзайтль приехал по ходу турнира, и за 3 игры не смог раскрыть свой талант. Сейчас же на него с самого начала будут смотреть как на лидера немецкой команды.

Швейцария

Дин Кукан («Коламбус»), Мирко Мюллер («Нью-Джерси»), Свен Андригетто («Колорадо»), Нино Нидеррайтер («Миннесота»).

Лучшие швейцарские игроки продолжают играть в кубке Стэнли, а вылетевший Нико Хишир в сборную не приехал. Поэтому главными звёздами национальной команды в Дании станут форварды «Миннесоты» и «Колорадо» Нино Нидеррайтер и Свен Андригетто. Нападающему «Уайлд» в этот раз похвастать нечем, он провёл самый слабый сезон за последние 5 лет, но приезд в сборную всегда меняет Нидеррайтера в лучшую сторону, на ЧМ он обычно результативен.

Андригетто, напротив, совершил в прошедшем сезоне личный прорыв, впервые проведя «регулярку» НХЛ без ссылок в фарм-клуб. В 50 матчах Свен заработал 22 (8+14) очка, что совсем неплохо для форварда низших звеньев. Ещё два хоккеиста из НХЛ представляют оборону швейцарцев. Дин Кукан начинал сезон в основе «Коламбуса», но после 11 матчей его отправили в АХЛ, где он и доиграл чемпионат. Впрочем, в сборной Кукан уже завсегдатай, ЧМ-2018 станет для него четвёртым подряд. Мирко Мюллеру довелось провести за «Нью-Джерси» 28 матчей, в которых он набрал 4 (0+4) очка, а в Дании Мюллер дебютирует за взрослую национальную команду.

Чехия

Радко Гудас («Филадельфия»), Радек Факса («Даллас»), Дмитрий Яшкин («Сент-Луис»), Томаш Плеканец («Торонто»)

Малое количество чехов-энхаэловцев, конечно, удивляет, но Йозеф Яндач столкнулся с отказом таких звёздных игроков как, например, Якуб Ворачек и Владимир Соботка, а условные Давид Пастрняк, Томаш Гертл, Давид Крейчи продолжают кубковый путь в плей-офф НХЛ.

Поэтому самым звёздным представителем чехов станет Радек Факса, отыгравший неплохой сезон за «Даллас». Центрфорвард «звёзд» набрал 33 (17+16) очка, что стало повторением его лучшего результата в НХЛ. ЧМ в Дании станет дляФаксы вторым в карьере, в первый приезд в сборную два года назад он очков не набрал.

На очередной чемпионат мира приедет легендарный, но стремительно сдающий Томаш Плеканец. Даже после полноценного сезона и вылета в первом раунде 35-летний чешский форвард прибыл в расположение сборной. Это вызывает уважение, но показатели Плеканеца неумолимо падают. В прошедшей «регулярке» НХЛ Томаш набрал всего 26 очков за «Монреаль» и «Торонто», а в сборной Плеканец был бледной тенью уже на прошлом мировом форуме, когда вхолостую провёл весь турнир.

Первым вызовом на чемпионат мира может похвастать Дмитрий Яшкин, отыгравший на нормальном для себя уровне сезон в «Сент-Луисе», а оборону чехов усилит Радко Гудас, оплот обороны «Филадельфии».

Россия

Никита Зайцев («Торонто»), Артём Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Никита Сошников («Сент-Луис»)

С большим количеством «отказников» столкнулась в этот раз российская сборная, поэтому на предстоящем турнире далеко не все наши энхаэловцы будут лидерами команды. К таковым можно отнести Никиту Зайцева, который добавит надёжности обороне, двустороннего центрфорварда Артёма Анисимова, умеющего сыграть полезно по всей площадке, да Евгения Дадонова, как главного бомбардира в сборной этого созыва.

Остальные провели сезон в НХЛ неровно, вызов в сборную для них — большой аванс. Павел Бучневич хоть и отыграл свой самый успешный чемпионат за «Рейнджерс», но выглядел нестабильно, и совершенно неясно, чего от него ждать в сборной. Максим Мамин большую часть чемпионата провёл в АХЛ, но и там не был лучшим, хотя заслужил вызов во «Флориду» на концовку сезона. Никита Сошников так и не нашёл себя в «Торонто», сменил команду, но в «Сент-Луисе» россиянин также не блистал.

Финляндия

Юлиус Хонка («Даллас»), Маркус Нутиваара («Коламбус»), Себастьян Ахо («Каролина»), Микаэль Гранлунд («Миннесота»), Каспери Капанен («Торонто»), Микко Рантанен («Колорадо»), Теуво Терявяйнен («Каролина»)

Серьёзное усиление из НХЛ прибыло в финскую сборную, и прежде всего, это касается нападения. Защитники Хонка и Нутиваара, конечно, не помешают сборной Суоми, но в случае их отсутствия уровень финской обороны вряд ли бы сильно просел. Чего не скажешь про нападение, которое будет держаться на энхаэловцах.

Настоящим открытием сезона стал Микко Рантанен, наколотивший 84 (29+55) очков за «Колорадо», в тон ему ожидаем выступление Микаэля Гранлунда, а также парней из «Каролины» — Себастьяна Ахо и Теуво Терявяйнена. Оба «урагана», кстати, тоже, как и Рантанен, провели лучшие сезоны в карьере, а Гранлунд каждый чемпионат подтверждает свой уровень. Словом, финское нападение на предстоящем ЧМ будет состоять из молодых забивных талантов, уже прошедших обкатку в НХЛ, и многим соперникам сборной Суоми придётся несладко.

Швеция

Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»); Джон Клингберг («Даллас Старз»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»); Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Маттиас Янмарк («Даллас Старз»), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Магнус Пяаярви («Оттава Сенаторз»), Рикард Ракелль («АнахаймДакс»), Густав Нюквист («Детройт Ред Уингз»), Якоб де ла Роз («Монреаль Канадиенс»)

В то время как другие европейские сборные берут энхаэловцевтолько на усиление, шведам удалось собрать основу из хоккеистов сильнейшей лиги мира. А ведь это ещё «Трекрунур» не привезли всех своих лучших свободных игроков. За бортом турнира остались Габриэль Ландеског, Эрик Карлссон, Вильям Нюландер.

Но из тех, кто приехал, конечно, стоит выделить стоит Джона Клингберга из «Далласа», лучше которого не ассистирует своим партнёрам ни один защитник в лиге. Рикард Раккель стал лучшим бомбардиром «Анахайма», а Мике Зибанежаду не было равных в снайперской гонке в «Рейнджерс». Хороший чемпионат выдался у Микаэля Баклунда, молодой Якоб де ла Роз смог закрепиться в составе «Монреаля», а Адриан Кемпе стал одним из лидеров «Кингз» в прошлом сезоне.

Шведам привезли в Данию 15 игроков из НХЛ и собрали сильнейшую по именам команду за долгие годы. Круче на бумаге выглядят только имена североамериканских сборных.

США

Скотт Дарлинг («Каролина Харрикейнз»), Чарли Линдгрен («Монреаль Канадиенс»), Кейт Кинкейд («Нью-Джерси Дэвилз»), Уилл Батчер («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Мёрфи («Чикаго Блкхокс»), Джордан Остерле («Чикаго Блэкхокс»), Нил Пионк («Нью-Йорк Рейнджерс»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес Кингз»), Кэм Аткинсон («Коламбус Блю Джекетс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Блэйк Коулмен, («Нью-Джерси Дэвилз»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс»), Сонни Милано («Коламбус Блю Джекетс»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Колин Уайт («Оттава Сенаторз»), Брайан Гиббонс («Нью-Джерси Дэвилз»), Тэйдж Томпсон («Сент-Луис Блюз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Дерек Райан («Каролина Харрикейнз»), Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Уже много было сказано, что сборная США в этот раз отказалась от экспериментов с молодёжью в составе. У звёздно-полосатых на турнир в Данию едет очень серьёзный состав, состоящий из 21 хоккеиста из НХЛ.

Особняком, конечно, стоит фигура Патрика Кейна, многолетнего лидера «Чикаго», который, несмотря на провал «Блэкхоукс», выдал очередной блестящий сезон. Последний раз Кейн, кстати, приезжал на чемпионат мира 10 лет назад, и тогда у него ещё не было ни одного кубка Стэнли. Но и помимо Кейна у США будет на кого посмотреть. Лучший бомбардир «Калгари» Джонни Годро, лидер «Коламбуса» Кэм Аткинсон, второй бомбардир «Чикаго» после Кейна молодой Алекс Дебринкэт. Среди защитников обращает на себя внимание лучший защитник-бомбардир «Нью-Джерси» Уилл Батчер.

Состав американцев, как и на предыдущих чемпионатах мира, будет весьма молод, но теперь это будут не «зелёные» студенты, а восходящие и действующие звёзды лучшей лиги мира.

Канада

Дарси Кемпер («Аризона»), Кёртис Макэлинни («Торонто»), Райан Мюррей («Коламбус»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Райан Пулок («Айлендерс»), Тома Шабо («Оттава»), Джоэл Эдмундсон («Сент-Луис»), Аарон Экблад («Флорида»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Джош Бейли («Айлендерс»), Антони Бовилье («Айлендерс»), Тайсон Джост («Колорадо»), Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон»), Райан О’Райлли («Баффало»), Жан-Габриэль Пажо («Оттава»), Бо Хорват («Ванкувер»), Джейден Шварц («Сент-Луис»), Брэйден Шенн («Сент-Луис»), Джордан Эберле («Айлендерс»)

Разумеется, переплюнуть американскую сборную по количеству энхаэловцев на ЧМ-2018 могли только канадцы. В составе «кленовых листьев» будет 22 представителя ведущего хоккейного чемпионата. Впрочем, одно только присутствие Коннора Макдэвида, которому нет равных в бомбардирском споре в НХЛ уже два года подряд, делает канадцев главными претендентами на золото. Для молодого капитана «Эдмонтона» и канадской сборной это будет уже второй чемпионат мира, и в 2016 году Макдэвид привёл свою национальную команду к победе.

В Дании также сыграет лучший бомбардир «Айлендерс» Мэттью Барзал, ключевой форвард «Баффало» Райан О’Райлли, самый результативный игрок «Сент-Луиса» Брэйден Шенн. Среди защитников выделяются Аарон Экблад и Колтон Парейко, и для полного комплекта канадцам не хватило, пожалуй, только Кэри Прайса в воротах. Впрочем, с такой атакой «кленовые листья» могут особо не заморачиваться насчёт обороны, и, разумеется, у такого звёздного десанта нет в Дании никакой другой цели, кроме как золотые медали.