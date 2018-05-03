ШВЕЦИЯ

Вратари: Филип Густавссон (Белльвиль, АХЛ), Магнус Хелльберг (Куньлунь), Андерс Нильссон (Ванкувер);

Защитники: Адам Альквист (Фрелунда), Микаэль Викстранд (Фэрьестад), Эрик Густафссон (Чикаго), Йон Клингберг (Даллас), Адам Ларссон (Эдмонтон), Хампус Линдхольм (Анахайм), Лоренс Пюлот (ХВ-71), Оливер Экман-Ларссон (Аризона);

Нападающие: Лиас Андерссон, Мика Зибанежад (оба — Рейнджерс), Микаэль Баклунд (Калгари), Якоб де ла Розе (Монреаль), Адриан Кемпе (Лос-Анджелес), Карл Клингберг (Цуг), Юхан Ларссон (Баффало), Йон Норман (Йокерит), Густав Нюквист (Детройт), Магнус Пааярви (Оттава), Элиас Петтерссон (Векше), Рикард Ракелль (Анахайм), Деннис Эверберг (Нефтехимик), Маттиас Янмарк (Даллас).

Вероятно, шведы продали часть души дьяволу, получив взамен возможность выращивать классных защитников в таких количествах, словно речь идет о банальной редиске на загородной даче. Две пары «Тре Крунур» на фоне остальных конкурентов вместе взятых смотрятся монументально: Клингберг, Экман-Ларссон, Линдхольм и Ларссон. Год назад скандинавам помогли взять титул не только такая же звездная оборона, но и голкипер Лундквист. Сейчас Короля Хенрика из-за проблем со здоровьем в Дании не будет.

Положа руку на сердце, даже в его отсутствие вратарская линия действующих чемпионов ничуть не хуже, чем у любого другого претендента на медали. Наверное, в атаке не хватает звезд, сопоставимых с лидерами сборных Канады и США. Хотя Ракелль, Баклунд, Зибанежад в своих клубах являются ключевыми фигурами. Молодежь во главе с восходящей звездой мирового хоккея, 19-летним Петерссоном имеет большую мотивацию. Эти ребята еще не зажрались, им есть, что доказывать на международном уровне. Для главного тренера Рикарда Гренберга ситуация благоприятная почти во всех отношениях, тем более, что его игроки прошли через одну систему, лояльно к нему относятся и управляемы как мало кто другой. Сложно представить, чтобы сочетание всех этих факторов оставило сборную Швеции без выхода в финал.

КАНАДА

Вратари: Майкл Дипьетро (Виндзор, OHL), Дарси Кемпер (Аризона), Кертис Макиленни (Торонто);

Защитники: Колтон Парэйко, Джоэл Эдмундсон (оба — Сент-Луис), Райан Мюррей (Коламбус), Дарнелл Нерс (Эдмонтон), Райан Пулок (Айлендерс), Тома Шабо (Оттава), Аарон Экблад (Флорида);

Нападающие: Мэтью Барзэл, Энтони Бовилье, Джош Бэйли, Джордан Эберле (все -Айлендерс), Тайсон Джост (Колорадо), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус), Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (оба — Эдмонтон), Райан О'Райлли (Баффало), Жан-Габриэль Пажо (Оттава), Бо Хорват (Ванкувер), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба — Сент-Луис).

Фаворит турнира номер один при детальном рассмотрении не выглядит «машиной для убийств». Да, в составе есть суперзвезда и лучший бомбардир НХЛ Макдэвид. Да, без пяти минут обладатель приза лучшему новичку Барзэл с со своей скоростью на больших площадках будет еще опаснее. Да, глубина в линии нападения в целом — ведущий центрфорвард «Ванкувера» Хорват цементирует четвертое звено — впечатляет. Но что бы ни говорили про опыт главного тренера Билла Питерса, выигравшего чемпионат мира два года назад, проблем у него сейчас больше. В обороне собраны молодые и перспективные игроки в возрасте от 21 до 24 лет, из которых только Экблад видится состоявшимся мастером.

Два года назад защита тоже была не идеальной, но зато имелся отличный на тот момент голкипер Тэлбот. Сейчас за позицию первого номера в воротах конкурируют вечно второй Макиленни, которому уже 34 года, и Кемпер, который также выше роли дублера до сих пор в НХЛ не поднимался. Сделать из этого материала крепкую команду можно. Но в ней в любом случае у нее будет хватать уязвимых мест — не стоит заранее вешать на шею канадцам золотые медали.

США

Вратари: Скотт Дарлинг (Каролина), Кит Кинкейд (Нью-Джерси), Чарли Линдгрен (Монреаль);

Защитники: Уилл Бутчер (Нью-Джерси), Ник Йенсен (Детройт), Алек Мартинес (Лос-Анджелес), Коннор Мерфи, Джордан Остерле (оба — Чикаго), Нил Пионк (Рейнджерс), Куинн Хьюз (университет Мичигана);

Нападающие: Кэм Аткинсон, Сонни Милано (оба — Коламбус), Брайан Гиббонс, Блэйк Коулмэн (оба — Нью-Джерси), Джонни Годро (Калгари), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — Чикаго), Крис Крайдер (Рейнджерс), Дилан Ларкин (Детройт), Андерс Ли (Айлендерс), Дерек Райан (Каролина), Тэйдж Томпсон (Сент-Луис), Колин Уайт (Оттава).

Одному Богу известно, что сможет сделать на турнире главный тренер американцев Джефф Блэшилл. В «Детройте» у него и близко нет такого подбора сильных игроков в линии атаки, как сейчас в сборной. Кейн и Годро — настоящие звезды НХЛ. Только Макдэвида из тех, кто точно доедет до Дании, можно поставить выше.

Остальные американские форварды хороши по-своему: есть и снайперы, и трудяги, и силовики, и быстрые крайки. Зависть берет. Вратари и оборона, если оценивать их в совокупности, серьезно не уступают ни одной другой сборной. С учетом того, что до конкурентов из Европы не доехали многие сильнейшие, то на лицо реальный кандидат в чемпионы. Внутренний голос подсказывает два варианта в отношении сборной США. Она либо приятно удивит весь мир, либо с оглушительным треском провалится.

РОССИЯ

Вратари: Василий Кошечкин (Металлург Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

Защитники: Алексей Береглазов (Металлург Мг), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Никита Зайцев (Торонто), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Никита Трямкин (Автомобилист);

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Артем Анисимов (Чикаго), Александр Барабанов, Алексей Бывальцев Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков (все — СКА), Павел Бучневич (Рейнджерс), Максим Мамин (Флорида), Илья Михеев (Авангард), Никита Сошников (Авангард).

Реалистичный прогноз относительно выступления сборной России в нынешний момент не подразумевает мысли о золоте. Впервые за много лет шансы как минимум трех сборных перед стартом турнира кажутся выше, чем у нашей команды. Выступление на шведском этапе Евротура только добавило пессимизма. Вопросы одновременно есть по игре, по действиям вратарей и обороны, результативности нападения и тренерским решениям!

Болезнь самого опасного форварда в этом составе Гусева — еще один аргумент в пользу того, что россиянам будет крайне сложно замахнуться на медаль. По сравнению с главными претендентами на медали у нашей есть единственное преимущество — опыт победы на Олимпиаде, как бы смешно это ни звучало. Полтора десятка чемпионов Пхенчхана несколько месяцев назад прошли через более сложное в психологическом плане испытание. Теперь от них никто не ждет обязательного золота, поэтому где-то россиянам без такого давления придется проще. Только вот с чисто игровыми козырями беда. До решающих матчей у Ильи Воробьева будет достаточно времени, чтобы подвести команду к пику кондиций. На это и остается уповать.

ФИНЛЯНДИЯ

Вратари: Эро Килпеляйнен (Эребру), Харри Сятери (Флорида), Вилле Хуссо (Сан-Антонио, АХЛ);

Защитники: Томми Кивисте (Йокерит), Миика Койвисто (Кэрпэт), Нико Миккола (Таппара), Маркус Нутиваара (Коламбус), Вилле Покка (Белльвиль, АХЛ), Юусо Риикола (КалПа), Миро Хейсканен (ХИФК), Юлиус Хонка (Даллас);

Нападающие: Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — Каролина), Марко Анттила, Пекка Йормакка, Мика Ниеми, Олли Палола (все — Йокерит), Микаэль Гранлунд (Миннесота), Каспери Капанен (Торонто), Сакари Маннинен (Эребру), Саку Мяеналайнен (Кэрпэт), Янне Песонен (Векше), Микко Рантанен (Колорадо), Вели-Матти Савинайнен (Югра), Антти Суомела (Ювяскюля).

В последний момент решились поехать в Данию несколько молодых финских звездочек из НХЛ. Для главного тренера Лаури Марьямяки это реальная помощь в голодный год. Слишком много отказов было чуть раньше. Это не случайно, ведь у специалиста, который со следующего сезона возглавит «Йокерит», есть большие проблемы с выстраиванием правильной комуникации со своими игроками. Однако появление Гранлунда, Ахо и компании не делают сборную Финляндии железными кандидатом на медаль. В обороне и в воротах нет фигуры, к которой можно подставить приставку «супер». С третьим вратарем «Флориды» Сятери в качестве первого номера и лучшим защитником в виде Нутиваары из третьей пары «Коламбуса» сварить даже кашу проблематично.

Разговоры о внедренной на уровне подсознания в любого игрока системности прекрасны. Но сейчас не тот случай. Марьямяки за два года работы в сборной добился только того, что претендует на неформальное звание худшего главного тренера в истории финского хоккея. Все его команды выглядели разобранными и потрясающе нестабильными. Один-два крутых матча сборная Финляндии способна выдать и сейчас. Только для решения больших задач этого маловато.

ЧЕХИЯ

Вратари: Доминик Граховина (Таппара), Давид Риттих (Калгари), Павел Францоуз (Трактор);

Защитники: Радко Гудас (Филадельфия), Михал Йордан (Амур), Михал Моравчик, Давид Скленичка (оба — Пльзень), Давид Мусил (Тршинец), Филип Пирохта (Либерец), Адам Полашек (Сочи), Филип Хронек (Гранд Рэпидс, АХЛ), Либор Шулак (Пеликанс);

Нападающие: Робин Ганзл, Андрей Нестрашил (оба — Нефтехимик), Томаш Гыка (Вегас), Мартин Каут (Пардубице), Роберт Коусал (Давос), Доминик Кубалик (Амбри-Пиотта), Мартин Нечас (Комета), Томаш Плеканец (Торонто), Михал Ржепик (Спарта), Радек Факса (Даллас), Роман Хорак (Витязь), Филип Хытил (Рейнджерс), Роман Червенка (Фрибур), Давид Штястны (Злин), Дмитрий Яшкин (Сент-Луис).

Перед своим последним турниром на посту главного тренера сборной Йозеф Яндач ударился в эксперименты. Такого количества молодежи через национальную команду в чешском хоккее не пропускали давно. В этом ходе есть определенный толк. Игроки 1999 года рождения и моложе очень талантливы. Один из претендентов на высокий номер на ближайшем драфте НХЛ Задина был отцеплен. Но сам факт, что и без него до Дании доедут трое 18-летних ребят, говорит о многом. Прежде всего о минимальных притязаниях сборной Чехии.

Помощь из НХЛ очень скромная, причем касательно жесткого защитника «Филадельфии» Гудаса остаются вопросы — его стиль игры опасен не только для чужих нападающих, но и для своих ворот. Голкипер Француоз выглядел как звезда в КХЛ и на Олимпиаде. На чемпионате мира от него потребуется еще больше, если чехи надеются на медаль. На бумаге потолком для них выглядит выход в четвертьфинал. Это не отменяет того, что по игре при Яндаче команда очень симпатична, не стесняется действовать агрессивно и не запирается все время в своей зоне. Уровень имеющихся в наличии у него кадров, тем не менее, сильно уступает основным кандидатам на медали.