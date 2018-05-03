Владислав Гавриков: Всегда приятно приезжать в национальную команду

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
тв
Группа B
4.05 не начался США
Канада
тв
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33360180/
3 мая 2018, 21:32 | Советский спорт

Владислав Гавриков: Всегда приятно приезжать в национальную команду

Защитник сборной России Владислав Гавриков — о предстоящем матче с командой Франции на ЧМХ-2018 в Дании.

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© РИА "Новости"
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— Всегда приятно приезжать в национальную команду — только положительные эмоции, все отлично, — приводит слова Гаврикова официальный сайт ФХР. — Готовимся к завтрашнему матчу в хорошем настроении. В плане условий все здорово — нам не на что жаловаться.

— Цены нравятся?

— Из-за них я и не выхожу из отеля. Если серьезно, пока действительно не удалось никуда выбраться погулять. Может быть, обсудим это, как у нас будет выходной.

— Завтра нашей команде предстоит матч против сборной Франции. Что знаете о сопернике?

— Я бы не сказал, что это слабый соперник. Напротив, считаю, что самый сильный соперник — тот, с кем ты играешь именно сегодня. Мы готовимся идти от матча к матчу и далеко не заглядывать.

— Знаете кого-то в составе сборной Франции?

— Сегодня у нас будет собрание — посмотрим, разберем состав.

— Воспоминания с прошлого мирового первенства остались?

— Тот год — это тот год. Сейчас новый чемпионат мира, и нам все нужно доказывать заново.

— У вас хороший контакт с новым главным тренером команды Ильей Воробьевым?

— Его требования понятны. Если раньше нам было немного сложно перестроиться с одной модели игры на другую, то сейчас, спустя несколько собраний, тренировок, игр, все больше «пропитались» этим.

Напомним, матч Россия — Франция состоится завтра, 4 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.
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