Владислав Гавриков: Всегда приятно приезжать в национальную команду

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— Всегда приятно приезжать в национальную команду — только положительные эмоции, все отлично, — приводит слова Гаврикова официальный сайт ФХР. — Готовимся к завтрашнему матчу в хорошем настроении. В плане условий все здорово — нам не на что жаловаться.

— Цены нравятся?

— Из-за них я и не выхожу из отеля. Если серьезно, пока действительно не удалось никуда выбраться погулять. Может быть, обсудим это, как у нас будет выходной.

— Завтра нашей команде предстоит матч против сборной Франции. Что знаете о сопернике?

— Я бы не сказал, что это слабый соперник. Напротив, считаю, что самый сильный соперник — тот, с кем ты играешь именно сегодня. Мы готовимся идти от матча к матчу и далеко не заглядывать.

— Знаете кого-то в составе сборной Франции?

— Сегодня у нас будет собрание — посмотрим, разберем состав.

— Воспоминания с прошлого мирового первенства остались?

— Тот год — это тот год. Сейчас новый чемпионат мира, и нам все нужно доказывать заново.

— У вас хороший контакт с новым главным тренером команды Ильей Воробьевым?

— Его требования понятны. Если раньше нам было немного сложно перестроиться с одной модели игры на другую, то сейчас, спустя несколько собраний, тренировок, игр, все больше «пропитались» этим.

Напомним, матч Россия — Франция состоится завтра, 4 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.