Эксперты назвали фаворита ЧМ-2018 по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
тв
Группа B
4.05 не начался США
Канада
тв
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
тв
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
тв
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
5.05 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
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L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33359728/
3 мая 2018, 20:13 | Интерфакс

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2018 по хоккею

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Сборная Канады по хоккею является фаворитом стартующего в пятницу в Дании чемпионата мира, считают эксперты.

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© РИА "Новости"

Букмекеры оценивают вероятность триумфа канадских хоккеистов коэффициентом 2,1.

«Канадцы всегда являлись и являются законодателями мод хоккея, они это прекрасно понимают, и спокойно делают свою работу, доказывая нам, что это команда высочайшего уровня. Такой турнир тяжело выиграть за явным преимуществом, все может быть в любой команде, тут много факторов. Ни один тренерский штаб не скажет о том, что они были уверены в победе. С точки зрения расклада, то, да сборная Канады — один из фаворитов этого турнира», — сказал «Интерфаксу» бывший нападающий «Ак Барса», ЦСКА и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков.

Эксперты отмечают наличие в составе канадской команды главной ее звезды Конора МакДэвида из «Эдмонтона». Два года назад он уже выигрывал чемпионат мира, забросив победную шайбу в финале, и став самым молодым хоккеистом, выигравшим чемпионаты мира всех уровней (юниорский, молодежный и взрослый).

Следом идет Россия

Второе место в списке фаворитов занимает сборная России с коэффициентом 4,5. Команда сменила тренера после триумфа на Олимпиаде-2018. На чемпионат мира сборную повез Илья Воробьев, а капитаном команды стал Павел Дацюк.

Шансы действующего чемпиона мира, сборной Швеции эксперты оценили коэффициентом 4,75. В пятерку главных претендентов также вошли Финляндия (7,0) и США (12,0).

«Канадцы подходят к чемпионату мира безусловными фаворитами. Их шансы более чем вдвое превосходят вероятность чемпионства россиян: около 45% для Канады и близко 20% для России. У Швеции шансы выиграть турнир примерно такие же, как у российской команды. Не без надежды и финны, вероятность победы которых чуть менее 15%. Прочие же сборные, включая США, вряд ли можно считать серьезными претендентами на чемпионство: шансы каждой из них менее 10%», — прокомментировал эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Что с остальными

Остальные команды по степени вероятности победы на ЧМ располагаются в следующем порядке: Чехия (коэффициент — 12,5), Швейцария (33,0), Германия (45,0), Словакия (50,0), Дания (60,0), Норвегия (100,0), Латвия (100,0), Белоруссия (150,0), Франция (200,0).

Согласно оценке букмекеров, аутсайдеры турнира — сборные Австрии и Южной Кореи. Поставить на австрийцев можно с коэффициентом 250,0. Вероятность того, что чемпионат мира выиграют представители Азии, оценивается коэффициентом 999,0.

ЧМ завершится 20 мая.
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