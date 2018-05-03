Эксперты назвали фаворита ЧМ-2018 по хоккею

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Букмекеры оценивают вероятность триумфа канадских хоккеистов коэффициентом 2,1.

«Канадцы всегда являлись и являются законодателями мод хоккея, они это прекрасно понимают, и спокойно делают свою работу, доказывая нам, что это команда высочайшего уровня. Такой турнир тяжело выиграть за явным преимуществом, все может быть в любой команде, тут много факторов. Ни один тренерский штаб не скажет о том, что они были уверены в победе. С точки зрения расклада, то, да сборная Канады — один из фаворитов этого турнира», — сказал «Интерфаксу» бывший нападающий «Ак Барса», ЦСКА и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков.

Эксперты отмечают наличие в составе канадской команды главной ее звезды Конора МакДэвида из «Эдмонтона». Два года назад он уже выигрывал чемпионат мира, забросив победную шайбу в финале, и став самым молодым хоккеистом, выигравшим чемпионаты мира всех уровней (юниорский, молодежный и взрослый).

Следом идет Россия

Второе место в списке фаворитов занимает сборная России с коэффициентом 4,5. Команда сменила тренера после триумфа на Олимпиаде-2018. На чемпионат мира сборную повез Илья Воробьев, а капитаном команды стал Павел Дацюк.

Цитата Алексей Бадюков Шансы завоевать золотые медали есть у нашей команды, но не стоит забывать, что в этом году очень сильные соперники, много голодных и злых хоккеистов в других сборных. Те, кто, действительно, хочет играть и готов на 100%, те приехали. Мы видим, что турнир скоротечен, все может произойти, все команды высокого уровня. Команд пять точно есть, которые точно претендуют на кубок.

Шансы действующего чемпиона мира, сборной Швеции эксперты оценили коэффициентом 4,75. В пятерку главных претендентов также вошли Финляндия (7,0) и США (12,0).

«Канадцы подходят к чемпионату мира безусловными фаворитами. Их шансы более чем вдвое превосходят вероятность чемпионства россиян: около 45% для Канады и близко 20% для России. У Швеции шансы выиграть турнир примерно такие же, как у российской команды. Не без надежды и финны, вероятность победы которых чуть менее 15%. Прочие же сборные, включая США, вряд ли можно считать серьезными претендентами на чемпионство: шансы каждой из них менее 10%», — прокомментировал эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Что с остальными

Остальные команды по степени вероятности победы на ЧМ располагаются в следующем порядке: Чехия (коэффициент — 12,5), Швейцария (33,0), Германия (45,0), Словакия (50,0), Дания (60,0), Норвегия (100,0), Латвия (100,0), Белоруссия (150,0), Франция (200,0).

Согласно оценке букмекеров, аутсайдеры турнира — сборные Австрии и Южной Кореи. Поставить на австрийцев можно с коэффициентом 250,0. Вероятность того, что чемпионат мира выиграют представители Азии, оценивается коэффициентом 999,0.

ЧМ завершится 20 мая.