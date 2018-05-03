Сборная России внесла в начальную заявку на ЧМ 17 хоккеистов
КОПЕНГАГЕН, 4 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Сборная России внесла 17 хоккеистов, включая двух вратарей, в начальную заявку на чемпионат мира в Дании, сообщили РИА Новости в
пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Россияне в пятницу открывают турнир матчем против сборной Франции.
В начальную заявку вошли:
вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин,
защитники — Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин,
нападающие — Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич.
Таким образом, пока остаются вне заявки на турнир: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.
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