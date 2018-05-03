Сборная России внесла в начальную заявку на ЧМ 17 хоккеистов

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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Россияне в пятницу открывают турнир матчем против сборной Франции.

В начальную заявку вошли:

вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин,

защитники — Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин,

нападающие — Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич.

Таким образом, пока остаются вне заявки на турнир: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.