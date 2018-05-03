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— Планируете ли вы пригласить еще одного опытного вратаря?

— Нет. На данный момент таких планов нет. К тому же те двое парней, что есть в нашем распоряжении (Дарси Кемпер и Кертис Макиленни. — Прим. «СЭ»), вполне способны претендовать на роль первого номера сборной Канады. И они будут бороться между собой за свое игровое время. И пока никаких изменений в команде не планируется.

— По окончании второго раунда освободится сразу два канадских вратаря. Холтби или Мюррей и Флери или Джонс.

— Безусловно, но нам прекрасно известно, что заполучить вратаря после второго раунда — такое случается крайне редко. Поэтому мы изначально не рассчитываем на помощь тех, кто вылетит. И нас полностью устраивает состав нашей команды. Но, конечно, нельзя не учитывать, что возможны травмы. Тогда наши планы могут поменяться. Но пока мы не собираемся дергаться.

— Будете ли вы заявлять 18-летнего вратаря Майкла Дипьетро?

— Мы еще будем обсуждать это с коллегами. Возможно, заявим. Но торопиться с этим не будем. На случай все тех же травм. Лучше обезопасить себя и пока не включать. Все-таки многие ребята в этой команде давно не играли. Некоторые брали передышку и не тренировались. Если будем уверены в том, что нам никто больше не понадобится, и, соответственно, рассчитывать не на кого, то заявим Дипьетро.

— У вас в составе остается пара мест и для полевых игроков. Планируете ли вы их заполнять?

— Попытаемся. В Дании к нам присоединится Тайсон Джост. И мы попробуем привлечь кого-то из тех, кто еще играет в плей-офф. Если, конечно, кто-то захочет сыграть в Дании. Но даже если у нас так и останется 13 нападающих — нам этого будет вполне достаточно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Глянем на солнцеликого Коннора. Местные коллеги ходили на тренировку Канады. Говорят, что после нее почувствовали: настоящего хоккея, как и настоящих хоккеистов, они до этого и не видели никогда <a href="https://t.co/mDNEGqeXlN">pic.twitter.com/mDNEGqeXlN</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/991316305964945408?ref_src=twsrc%5Etfw">1 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Кто выиграет чемпионат мира?

— Сложный вопрос. Думаю, шведы будут в порядке. У американцев очень хорошая команда собирается. У россиян не так много энхаэловцев будет, в основном ребята из КХЛ, но эти ребята хорошо друг с другом знакомы, постоянно играют вместе и потом сыграны. Финская команда мне не очень хорошо известна, как и чешская, но эти две сборные традиционно должны быть хороши. Ну и мы тоже в стороне не останемся. Среди этих шести сборных и пойдет борьба за золото.

— Насколько для вас важен этот турнир?

— Очень важен. Любой международный турнир важен. Мы на первом месте в мировом рейтинге. И наша задача — сохранить его. Знаете, все наши соперники мечтают о победе над Канадой. Они бросают нам вызов. А мы любим вызовы. У нас молодая и голодная до побед команда. Она хочет побеждать. Конечно, это не розыгрыш Кубка Стэнли. Для всех наших ребят он в приоритете. Но чемпионат мира — крупный и очень интересный турнир. Прекрасная альтернатива плей-офф НХЛ. И наши парни едут в Данию за золотом.

— Вы специально собирали такую молодую команду?

— На самом деле нет. Мы выбирали лучших из тех, кто был доступен. И у нас есть несколько ветеранов международных турниров — те же Райан О'Райлли и Брэйден Шенн. Есть опытные ребята. Мы действительно собрали лучших. Да, они все молоды, но такова современная НХЛ. В ней полным полно молодых, но при этом очень мастеровитых игроков.

— «Айлендерс» — фактически базовый клуб сборной Канады.