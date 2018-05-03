«Чемпионат мира — прекрасная альтернатива Кубку Стэнли». Интервью генменджера сборной Канады
Генеральный менеджер сборной Канады Шон БУРК рассказал «СЭ» о подготовке команды к турниру.
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— Планируете ли вы пригласить еще одного опытного вратаря?
— Нет. На данный момент таких планов нет. К тому же те двое парней, что есть в нашем распоряжении (Дарси Кемпер и Кертис Макиленни. — Прим. «СЭ»), вполне способны претендовать на роль первого номера сборной Канады. И они будут бороться между собой за свое игровое время. И пока никаких изменений в команде не планируется.
— По окончании второго раунда освободится сразу два канадских вратаря. Холтби или Мюррей и Флери или Джонс.
— Безусловно, но нам прекрасно известно, что заполучить вратаря после второго раунда — такое случается крайне редко. Поэтому мы изначально не рассчитываем на помощь тех, кто вылетит. И нас полностью устраивает состав нашей команды. Но, конечно, нельзя не учитывать, что возможны травмы. Тогда наши планы могут поменяться. Но пока мы не собираемся дергаться.
— Будете ли вы заявлять 18-летнего вратаря Майкла Дипьетро?
— Мы еще будем обсуждать это с коллегами. Возможно, заявим. Но торопиться с этим не будем. На случай все тех же травм. Лучше обезопасить себя и пока не включать.
— У вас в составе остается пара мест и для полевых игроков. Планируете ли вы их заполнять?
— Попытаемся. В Дании к нам присоединится Тайсон Джост. И мы попробуем привлечь
— Кто выиграет чемпионат мира?
— Сложный вопрос. Думаю, шведы будут в порядке. У американцев очень хорошая команда собирается. У россиян не так много энхаэловцев будет, в основном ребята из КХЛ, но эти ребята хорошо друг с другом знакомы, постоянно играют вместе и потом сыграны. Финская команда мне не очень хорошо известна, как и чешская, но эти две сборные традиционно должны быть хороши. Ну и мы тоже в стороне не останемся. Среди этих шести сборных и пойдет борьба за золото.
— Насколько для вас важен этот турнир?
— Очень важен. Любой международный турнир важен. Мы на первом месте в мировом рейтинге. И наша задача — сохранить его. Знаете, все наши соперники мечтают о победе над Канадой. Они бросают нам вызов. А мы любим вызовы. У нас молодая и голодная до побед команда. Она хочет побеждать. Конечно, это не розыгрыш Кубка Стэнли. Для всех наших ребят он в приоритете. Но чемпионат мира — крупный и очень интересный турнир. Прекрасная альтернатива
— Вы специально собирали такую молодую команду?
— На самом деле нет. Мы выбирали лучших из тех, кто был доступен. И у нас есть несколько ветеранов международных турниров — те же Райан О'Райлли и Брэйден Шенн. Есть опытные ребята. Мы действительно собрали лучших. Да, они все молоды, но такова современная НХЛ. В ней полным полно молодых, но при этом очень мастеровитых игроков.
— «Айлендерс» — фактически базовый клуб сборной Канады.
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