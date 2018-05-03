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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33358611/
3 мая 2018, 18:13 | Спорт-Экспресс

«Чемпионат мира — прекрасная альтернатива Кубку Стэнли». Интервью генменджера сборной Канады

Генеральный менеджер сборной Канады Шон БУРК рассказал «СЭ» о подготовке команды к турниру.

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— Планируете ли вы пригласить еще одного опытного вратаря?

— Нет. На данный момент таких планов нет. К тому же те двое парней, что есть в нашем распоряжении (Дарси Кемпер и Кертис Макиленни. — Прим. «СЭ»), вполне способны претендовать на роль первого номера сборной Канады. И они будут бороться между собой за свое игровое время. И пока никаких изменений в команде не планируется.

— По окончании второго раунда освободится сразу два канадских вратаря. Холтби или Мюррей и Флери или Джонс.

— Безусловно, но нам прекрасно известно, что заполучить вратаря после второго раунда — такое случается крайне редко. Поэтому мы изначально не рассчитываем на помощь тех, кто вылетит. И нас полностью устраивает состав нашей команды. Но, конечно, нельзя не учитывать, что возможны травмы. Тогда наши планы могут поменяться. Но пока мы не собираемся дергаться.

— Будете ли вы заявлять 18-летнего вратаря Майкла Дипьетро?

— Мы еще будем обсуждать это с коллегами. Возможно, заявим. Но торопиться с этим не будем. На случай все тех же травм. Лучше обезопасить себя и пока не включать. Все-таки многие ребята в этой команде давно не играли. Некоторые брали передышку и не тренировались. Если будем уверены в том, что нам никто больше не понадобится, и, соответственно, рассчитывать не на кого, то заявим Дипьетро.

— У вас в составе остается пара мест и для полевых игроков. Планируете ли вы их заполнять?

— Попытаемся. В Дании к нам присоединится Тайсон Джост. И мы попробуем привлечь кого-то из тех, кто еще играет в плей-офф. Если, конечно, кто-то захочет сыграть в Дании. Но даже если у нас так и останется 13 нападающих — нам этого будет вполне достаточно.

— Кто выиграет чемпионат мира?

— Сложный вопрос. Думаю, шведы будут в порядке. У американцев очень хорошая команда собирается. У россиян не так много энхаэловцев будет, в основном ребята из КХЛ, но эти ребята хорошо друг с другом знакомы, постоянно играют вместе и потом сыграны. Финская команда мне не очень хорошо известна, как и чешская, но эти две сборные традиционно должны быть хороши. Ну и мы тоже в стороне не останемся. Среди этих шести сборных и пойдет борьба за золото.

— Насколько для вас важен этот турнир?

— Очень важен. Любой международный турнир важен. Мы на первом месте в мировом рейтинге. И наша задача — сохранить его. Знаете, все наши соперники мечтают о победе над Канадой. Они бросают нам вызов. А мы любим вызовы. У нас молодая и голодная до побед команда. Она хочет побеждать. Конечно, это не розыгрыш Кубка Стэнли. Для всех наших ребят он в приоритете. Но чемпионат мира — крупный и очень интересный турнир. Прекрасная альтернатива плей-офф НХЛ. И наши парни едут в Данию за золотом.

— Вы специально собирали такую молодую команду?

— На самом деле нет. Мы выбирали лучших из тех, кто был доступен. И у нас есть несколько ветеранов международных турниров — те же Райан О'Райлли и Брэйден Шенн. Есть опытные ребята. Мы действительно собрали лучших. Да, они все молоды, но такова современная НХЛ. В ней полным полно молодых, но при этом очень мастеровитых игроков.

— «Айлендерс» — фактически базовый клуб сборной Канады.

— Ха-ха. Так и есть. И все ведь к нам оттуда прибывшие — очень мастеровитые ребята. Но одного только мастерства недостаточно, чтобы попасть в плей-офф. Эти парни хороши. Но побеждать пока не научились. Это должно стать их следующим шагом. Надеюсь, они сделают его в составе сборной.
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