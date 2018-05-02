Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею вместо Витолиньша
КОПЕНГАГЕН, 2 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Глава скаутской службы сборной России по хоккею Алексей Жамнов стал старшим тренером национальной команды, сообщили РИА Новости в
пресс-службе сборной.
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Контракт Харийса Витолиньша, занимавшего пост старшего тренера сборной с 2014 года, истек 30 апреля.
Сборная России в пятницу начнет выступление на чемпионате мира в Дании.
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