Тренерский штаб сборной России по хоккею 4 мая огласит заявку на чемпионат мира

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В среду сборная России прилетела в Копенгаген и провела первую тренировку в Дании.

«Мы не планируем завтра ничего заявлять. У нас есть время, мы можем подать заявку за два часа до первой игры. Будем обдумывать окончательный состав до конца. Заявка будет четвертого числа перед матчем», — сказал Жамнов.

«Первая тренировка, душновато немного, лед мягкий, — продолжил специалист. — Хорошо, что покатались, теперь будем понимать, что ждать от такого льда. Надеюсь, в дальнейшем он будет лучше. Ребята еще чувствовали себя уставшими после перелета, нужно было, чтобы они продышались».

«По [Никите] Гусеву это наша внутренняя кухня, ждем все данные врачей. Посмотрим, как все будет складываться дальше», — заключил Жамнов.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России проведет стартовый матч турнира 4 мая против команды Франции.