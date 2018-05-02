Сочетания сборной Швеции по хоккею на первой тренировке в Дании

КОПЕНГАГЕН, 2 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России огласит заявку команды из 23 хоккеистов на чемпионат мира за несколько часов до стартовой игры турнира с командой Франции, которая пройдет 4 мая. Об этом журналистам рассказал тренер россиян Алексей Жамнов.