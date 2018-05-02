Сочетания сборной Швеции по хоккею на первой тренировке в Дании
Сборная Швеции провела вечернюю тренировку в Копенгагене, информирует HockeyNews.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Шведская команда начнёт защиту титула послезавтра, 4 мая, игрой с Беларусью. Подопечные Рикарда Грёнборга занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Нильссон, Хелльберг, Густавссон.
Густафссон —
Викстранд — Клингберг, Петтерссон — Баклунд — Нюквист;.
Линдхольм — Ларссон, Пяаярви — Ларссон — де ла Роуз;.
Андерссон — Кемпе — Эверберг.
Отдельно от основного состава занимались защитники Лауренс Пилют, Адам Альмквист и нападающие Джон Норман и Карл Клингберг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter