Сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Дании
Сборная России провела вечернюю тренировку в Копенгагене.
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Российская команда стартует на мировом первенстве послезавтра, 4 мая, игрой с Францией. Подопечные Ильи Воробьёва занимались в следующих сочетаниях.
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин;.
«Красные»: Нестеров — Зайцев, Капризов — Дацюк — Дадонов;.
«Белые»: Гавриков — Киселевич, Григоренко — Анисимов — Бучневич;.
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов;.
«Зелёные»: Трямкин — Хафизуллин, Бывальцев — Каблуков — Михеев, Сошников.
Без звена: Барабанов.
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