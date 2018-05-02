Первый чемпионат мира для сборной России под руководством Воробьева
Исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илью Воробьева ждет непростой турнир.
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Многие хоккеисты завершали сезон с травмами, ряд олимпийских чемпионов приняли решение не ехать на мировое первенство в Данию. В итоге на чемпионат мира отправились лишь шесть игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ни одного представителя казанского «Ак Барса», который в апреле стал обладателем Кубка Гагарина.
Воробьев сменил на посту тренера олимпийского чемпиона Пхёнчхана Олега Знарка 12 апреля, объявление после
Ставку на Воробьева ФХР сделала не случайно — специалист давно был одним из членов штаба национальной сборной. На тренерской скамейке во время матчей он стал появляться только в последние месяцы, до этого Воробьев следил за игрой команды и координировал тактическую работу с одной из верхних трибун арен.
Путь в сборную
Сын знаменитого тренера Петра Воробьева шел по карьерной лестнице постепенно. На чемпионат мира 2010 года в Кельн он отправился в качестве переводчика и администратора сборной России, через пару лет перешел в систему ярославского «Локомотива». Прорывом для него стало назначение в магнитогорский «Металлург», где Воробьев поработал с североамериканскими специалистами Полом Морисом и Майком Кинэном, а клуб в свою очередь сделал ставку на молодого преемника и не прогадал. Воробьев возглавил «Металлург» осенью 2015 года и сразу же выиграл с ним Кубок Гагарина, победив в финале ЦСКА. Через год его команда вновь вышла в финал, но на этот раз сильнее был СКА из
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Травмы и усталость хоккеистов сборной
Перед новым главным тренером сборной, пускай и с приставкой и.о., теперь стоят серьезные задачи. Впервые за долгое время сборная России, несмотря на статус олимпийского чемпиона, не будет считаться явным фаворитом чемпионата мира.
Если на Олимпийских играх сильнейшие игроки НХЛ не смогли выступить, то теперь завершившие борьбу за Кубок Стэнли хоккеисты уже прибыли в расположение своих сборных — Коннор Макдэвид из Канады, американец Патрик Кейн, финны Микаэль Гранлунд и Себастьян Ахо, а также свыше десятка шведских игроков.
Сборная России
Травмы и усталость коснулись ряда игроков СКА и ЦСКА — базовых клубов олимпийской команды в Пхёнхчане. Серьезные повреждения получили Валерий Ничушкин и Иван Телегин.
В результате всех кадровых проблем Воробьеву пришлось в шести играх Евротура проверять дебютантов и добиваться оптимальных сочетаний в звеньях. Такие творческие поиски обернулись пятью поражениями подряд. В заключительном матче перед чемпионатом мира команда Воробьева победила чехов.
Без надежд на усиление из НХЛ
С большой долей вероятности проверка сочетаний будет идти и во время чемпионата мира. Благо, что соперниками россиян по первым матчам станут французы (4 мая), австрийцы (6 мая) и белорусы (7 мая).
В опубликованном 1 мая составе из 26 человек оказалось 14 олимпийских чемпионов Пхёнчхана, но не нашлось места обладателям Кубка Гагарина из «Ак Барса». Их неучастие Воробьев объяснил усталостью, эмоционально тяжелым сезоном и нехваткой сил.
В составе оказалось всего шесть игроков из НХЛ. Руководитель штаба сборной и первый
Групповой этап чемпионата мира пройдет с 4 по 15 мая, серии ¼ финала НХЛ ориентировочно завершатся после 9 мая, поэтому у энхаэловцев будет время вкатится в турнир.
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