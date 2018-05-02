Сборная Канады на ЧМ: золотой блеск в глазах Макдэвида

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
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11.05 не начался Дания
Норвегия
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11.05 не начался Беларусь
Чехия
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11.05 не начался США
Южная Корея
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12.05 не начался Словакия
Швеция
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12.05 не начался Латвия
Германия
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12.05 не начался Австрия
Беларусь
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12.05 не начался Дания
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Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
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3B
1/2 финала
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4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
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L SF2
Финал
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33345324/
2 мая 2018, 13:42 | Чемпионат.com

Сборная Канады на ЧМ: золотой блеск в глазах Макдэвида

В олимпийский год главным турнирном для канадцев стал чемпионат мира, на который приедет главный звёздный форвард «кленовых».

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© AP 2018

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы продолжаем цикл материалов, в которых рассказываем обо всех участниках турнира. Сегодня речь пойдёт о сборной Канады.

История выступлений

С 2010 по 2014 годы канадская команда не поднималась на чемпионатах мира выше пятого места — всё основное внимание при подготовке национальной сборной традиционно уделялось Олимпиадам, где результаты Канады были наивысшими. На следующий год после Игр в Сочи сборная «кленового листа» смогла вернуть чемпионату мира статус топ-турнира для своих болельщиков: в 2015 и 2016 годах канадцы завоевали золото, а в прошлом году дошли до финала, где лишь в серии буллитов уступили великолепным шведам во главе с Хенриком Лундквистом.

За последние 25 лет сборная Канада семь раз становилась чемпионом мира, пять раз становилась серебряными и один раз — бронзовыми призёрами, собрав за этот временной отрезок 13 комплектов наград.

Главный тренер. Билл Питерс

На клубном поприще Билл Питерс провёл неудачный сезон в «Каролине», которая четвёртый год подряд не смогла выйти в плей-офф, но безработным оставался всего несколько дней, тут же возглавив «Калгари». В сборной Питерс выигрывал золото ЧМ-2015, когда работал помощником у Тодда Маклеллана, а год спустя стал первым уже в роли главного тренера, триумфально завершив чемпионат мира, проходивший в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, Питерс стал одним из соавторов триумфа канадцев на Кубке мира-2016, а на клубном уровне выигрывал главный приз канадского молодёжного хоккея Мемориальный кубок.

Состав. Звёздный капитан Макдэвид и крепкое окружение

В нынешней версии канадской сборной нет ни одного хоккеиста, который стал обладателем бронзы Олимпийского Пхёнчхана: весь состав сформирован из игроков НХЛ, за исключением третьего голкипера Майкла Дипьетро, выступающего в молодёжной лиге Онтарио.

Главной звездой сборной Канады, безусловно, станет нападающий Коннор Макдэвид, чей «Эдмонтон» достаточно неожиданно провалил сезон, не попав в плей-офф. Два года назад Макдэвид уже становился обладателем золота ЧМ, забив победный гол в финале, и став самым молодым хоккеистом выигравшим юниорский, молодёжный и взрослый чемпионаты мира. За минувшие два сезона в НХЛ он дважды взял приз самому результативному хоккеисту регулярного чемпионата (208 очков суммарно), и не случайно именно 21-летний Макдэвид был выбран капитаном нынешней сборной.

Помогать ему будут также весьма известные хоккеисты, среди которых стоит выделить Джордана Эберле, Брэйдена Шенна, Мэтью Барзала и Райана О’Райлли. 29-летний Эберле, который считался одной из главных звёзд «Ойлерз» до появления Макдэвида, провёл уверенный сезон в «Нью-Йорк Айлендерс» (59 очков), где первую скрипку играл Мэттью Барзал (22 гола, 63 передачи). Шенн, имеющий за плечами опыт трёх чемпионатов мира (одно золото, одно серебро), в минувшей «регулярке» установил личный рекорд результативности (70 очков), а один из лидеров «Баффало» О’Райлли играл за Канаду на Кубке мира и был кандидатом в олимпийскую команду на Играх в Сочи.

В линии обороны стоит выделить участников Кубка мира Колтона Парэйко и Аарона Экблада, которые тогда выступали за сборную молодых звёзд Северной Америки, а основным стражем ворот, вероятно, станет бывший дублёр Сергея Бобровского Кёртис Макиленни.

Турнирные амбиции. Только золото, только победа

Чемпионат мира вызовет у канадской публики гораздо больший интерес, чем февральская Олимпиада. В плей-офф НХЛ остался только один канадский клуб — «Виннипег», а наличие такой суперзвезды, как Макдэвид, обеспечит внимание со стороны прессы и телевидения. Трудно представить, что столь крепкий состав будет ставить перед собой задачу скромнее прошлогодней, когда Канада дошла до финала, на равных боровшись со звёздными шведами.

Примечательно, что на этот раз в канадской команде есть весьма заметные клубные связки, которые помогут сборной быстрее обрести сыгранность. Из «Айлендерс» в команду попали сразу 5 хоккеистов (Пулок, Бовилье, Барзал, Эберле и Бейли), из «Эдмонтона» — Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс и Нёрс, из «Сент-Луиса» — трио защитников Данн, Эдмундсон и Парэйко.
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