Сборная Канады на ЧМ: золотой блеск в глазах Макдэвида
В олимпийский год главным турнирном для канадцев стал чемпионат мира, на который приедет главный звёздный форвард «кленовых».
4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы продолжаем цикл материалов, в которых рассказываем обо всех участниках турнира. Сегодня речь пойдёт о сборной Канады.
История выступлений
С 2010 по 2014 годы канадская команда не поднималась на чемпионатах мира выше пятого места — всё основное внимание при подготовке национальной сборной традиционно уделялось Олимпиадам, где результаты Канады были наивысшими. На следующий год после Игр в Сочи сборная «кленового листа» смогла вернуть чемпионату мира статус
За последние 25 лет сборная Канада семь раз становилась чемпионом мира, пять раз становилась серебряными и один раз — бронзовыми призёрами, собрав за этот временной отрезок 13 комплектов наград.
Главный тренер. Билл Питерс
На клубном поприще Билл Питерс провёл неудачный сезон в «Каролине», которая четвёртый год подряд не смогла выйти в
Помимо этого, Питерс стал одним из соавторов триумфа канадцев на Кубке мира-2016, а на клубном уровне выигрывал главный приз канадского молодёжного хоккея Мемориальный кубок.
Состав. Звёздный капитан Макдэвид и крепкое окружение
В нынешней версии канадской сборной нет ни одного хоккеиста, который стал обладателем бронзы Олимпийского Пхёнчхана: весь состав сформирован из игроков НХЛ, за исключением третьего голкипера Майкла Дипьетро, выступающего в молодёжной лиге Онтарио.
Главной звездой сборной Канады, безусловно, станет нападающий Коннор Макдэвид, чей «Эдмонтон» достаточно неожиданно провалил сезон, не попав в
Помогать ему будут также весьма известные хоккеисты, среди которых стоит выделить Джордана Эберле, Брэйдена Шенна, Мэтью Барзала и Райана О’Райлли. 29-летний Эберле, который считался одной из главных звёзд «Ойлерз» до появления Макдэвида, провёл уверенный сезон в «Нью-Йорк Айлендерс» (59 очков), где первую скрипку играл Мэттью Барзал (22 гола, 63 передачи). Шенн, имеющий за плечами опыт трёх чемпионатов мира (одно золото, одно серебро), в минувшей «регулярке» установил личный рекорд результативности (70 очков), а один из лидеров «Баффало» О’Райлли играл за Канаду на Кубке мира и был кандидатом в олимпийскую команду на Играх в Сочи.
В линии обороны стоит выделить участников Кубка мира Колтона Парэйко и Аарона Экблада, которые тогда выступали за сборную молодых звёзд Северной Америки, а основным стражем ворот, вероятно, станет бывший дублёр Сергея Бобровского Кёртис Макиленни.
Турнирные амбиции. Только золото, только победа
Чемпионат мира вызовет у канадской публики гораздо больший интерес, чем февральская Олимпиада. В
Примечательно, что на этот раз в канадской команде есть весьма заметные клубные связки, которые помогут сборной быстрее обрести сыгранность. Из «Айлендерс» в команду попали сразу 5 хоккеистов (Пулок, Бовилье, Барзал, Эберле и Бейли), из «Эдмонтона» — Макдэвид,
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