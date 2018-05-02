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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33344285/
2 мая 2018, 11:58 | Советский спорт

Богдан Киселевич: Пока я безработный, все мысли — о чемпионате мира и сборной

Защитник сборной России Богдан Киселевич о восстановлении после поражения в финале Кубка Гагарина и соперниках на чемпионате мира в Дании.

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— Богдан, еще недавно вы играли в финале Кубка Гагарина. ЦСКА не удалось переиграть казанский «Ак Барс». Обидное поражение. Сейчас — вы в сборной. Удалось ли восстановиться после финала физически и эмоционально?
— Да, все в порядке. У нас было на это три дня. После финала собрались с командой, посидели, поговорили. Разговор был о том, что шанс на победу есть всегда, даже тогда, когда кажется, что ничего не изменить. Даже когда ты очень устал, надо выжимать из себя все без остатка. Потом разошлись — кто в отпуск, кто в сборную. Мы сразу переключились. Затем получилась еще пауза, когда ждали разрешения медицинского штаба — все-таки плей-офф не проходит бесследно, часто мини-травмы какие-то накапливаются. Тренировались сами с ребятами, которых оставили на восстановление, выполняли программу упражнений, которую нам назначили. Теперь все хорошо. Сейчас — практически с самолета: сыграли две игры на Евротуре, завершили его победой.

— Состав сборной России по хоккею обновился. С кем будете играть в паре?
— Пока нет точной расстановки. Сейчас играю с Динаром Хафизуллиным. С ним комфортно — Динар хорошо видит площадку, грамотно распоряжается шайбой. Разговариваем с ним на льду, добиваясь полного взаимопонимания.

— Оценили уже группу, которая досталась России на предстоящем чемпионате мира? Кто в ней станет главным соперником? Шведы?
— Как бы банально не звучало, но легких игр на чемпионате мира вообще не бывает. Даже если вспомнить прошлый год — да, с некоторыми командами были, казалось, разгромные счета. Но и в этих играх на льду все совсем непросто. В каждом матче ты выкладываешься — и с фаворитами, и с возможными аутсайдерами турнира. Просто так не выиграешь — нужно сначала забросить шайбу, потом удержать преимущество. Начинаем с матча с французами — они всегда бегут вперед. Потом Австрия, которая не любит отдавать победу легко. Белорусов мы знаем, думаю, что будем играть с ними в знакомый нам хоккей в российском стиле. Чехов на Евротуре посмотрели — от них можно все, что угодно ждать. Потом играем со швейцарцами — это очень динамичная, мобильная команда. Постоянно нужно быть с ними начеку. О том, какие неуступчивые могут быть словаки сами знаете — Олимпиаду-то все еще помнят! Ну и конечно, шведы, у которых будут НХЛовцы. В общем, каждая игра будет напряженной и интересной.

— У вас закончился контракт с московским ЦСКА. Всех интересует — где же бы увидим Богдана Киселевича в новом сезоне КХЛ?
— Я вот только стал неограниченно свободным агентом. Безработный пока что! Не было еще времени думать об этом. Сезон пока для меня не закончился, сейчас концентрируюсь на сборной, на чемпионате мира. Потом уже сяду и подумаю о клубных делах.
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