Хоккеисты сборной США обыграли команду Дании в товарищеском матче

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Встреча, прошедшая во вторник в Хернинге (Дания), завершилась победой американцев со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). В составе сборной США шайбы забросили Уилл Бутчер (8-я минута), Кэм Эткинсон (13-я) и Дилан Ларкин (24-я). У датчан отличились Никлас Хардт (20-я) и Матиас Бау Хансен (34-я).