«Обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ». Без них мы провалимся?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, двукратный обладатель кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировали состав сборной России на чемпионат мира в Дании.

— Почему ни один действующий обладатель Кубка Гагарина не попал в состав? Галиев и Ткачёв действительно смотрелись слабее остальных?



Кожевников : Тренер формирует состав, который хочет видеть на турнире. Удивительно, конечно, что не нашлось места ребятам из «Ак Барса», но тренер отвечает за результат. Галиев и Ткачёв смотрелись не хуже всех в сборной, их звено неплохо играло. В плей-офф Кубка Гагарина Галиев выглядел здорово. Ткачёва на Олимпиаду не взяли, и вот сейчас. Надо у Владимира спросить, что происходит. Непонятная ситуация.



Бадюков : Казанские ребята выложились в финале Кубка Гагарина, видимо, просто не осталось сил. У Галиева вообще фееричный сезон получился, много играл в плей-офф, поэтому на чемпионате мира ему было бы тяжеловато. Со шведами его звено, где был Ткачёв, сыграло неудачно, заработало «-2». Думаю, при стопроцентной готовности эти хоккеисты готовы играть в сборной, но сейчас их форма далека от оптимальной.

Крикунов : За костяк тренерский штаб взял олимпийских чемпионов, плюс несколько ребят из НХЛ приехало, поэтому игроков «Ак Барса» и не оказалось в заявке. В основном же опять в составе игроки СКА и ЦСКА. Главное, чтобы ребятам сил хватило после такого сезона, ведь ещё Олимпиада была. Состав в принципе неплохой. Звено Дацюка должно взять на себя лидерство.



Гомоляко : Галиев и Ткачёв провели такой насыщенный кубковый сезон, наверное, не осталось сил. Ткачёв — очень хороший хоккеист, думаю, за ним будет следующий олимпийский цикл. Сейчас даже правильно, что его не взяли, решение тренерского штаба довольно закономерно. Он порой очень хорошо играет, а потом может случиться провал. У Галиева в сборной не будет Зарипова, будет ли он забивать так же, как в «Ак Барсе» — большой вопрос.

— Какое имя в составе удивило большего всего?



Кожевников : Наверное, Никита Сошников. Не думал, что он доберётся до чемпионата мира. Что касается Анисимова, то ничего не вижу такого в том, что его вызвали в сборную не сразу, а только на последний этап Евротура. Значит, тренеры поняли, что не хватает центральных нападающих.



Бадюков : Я бы не сказал, что меня что-то удивило. Есть два «армейских» звена, Дадонов и ещё несколько ребят из НХЛ, которые будут держать марку. Сезон у тех, кто ездил на Олимпиаду, получился очень тяжёлым: скомканный календарь регулярного чемпионата КХЛ, Игры, потом плей-офф.

Крикунов : Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева. Он первый сезон сыграл более менее. Вместо него вполне можно было взять Галиева или Ткачёва.



Гомоляко : Думаю, все заслужили права поехать на чемпионат мира. Тот же Бывальцев провёл замечательный сезон. Сошников, может быть, не так часто забивает в НХЛ, но показывает добротный хоккей.

— Нужно ли оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ?