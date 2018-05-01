«Обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ». Без них мы провалимся?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33341955/
1 мая 2018, 22:14 | Чемпионат.com

«Обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ». Без них мы провалимся?

Действительно ли Галиев и Ткачёв смотрелись слабее остальных сборников?

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© AP 2018

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, двукратный обладатель кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировали состав сборной России на чемпионат мира в Дании.

— Почему ни один действующий обладатель Кубка Гагарина не попал в состав? Галиев и Ткачёв действительно смотрелись слабее остальных?

Кожевников: Тренер формирует состав, который хочет видеть на турнире. Удивительно, конечно, что не нашлось места ребятам из «Ак Барса», но тренер отвечает за результат. Галиев и Ткачёв смотрелись не хуже всех в сборной, их звено неплохо играло. В плей-офф Кубка Гагарина Галиев выглядел здорово. Ткачёва на Олимпиаду не взяли, и вот сейчас. Надо у Владимира спросить, что происходит. Непонятная ситуация.

Бадюков: Казанские ребята выложились в финале Кубка Гагарина, видимо, просто не осталось сил. У Галиева вообще фееричный сезон получился, много играл в плей-офф, поэтому на чемпионате мира ему было бы тяжеловато. Со шведами его звено, где был Ткачёв, сыграло неудачно, заработало «-2». Думаю, при стопроцентной готовности эти хоккеисты готовы играть в сборной, но сейчас их форма далека от оптимальной.

Крикунов: За костяк тренерский штаб взял олимпийских чемпионов, плюс несколько ребят из НХЛ приехало, поэтому игроков «Ак Барса» и не оказалось в заявке. В основном же опять в составе игроки СКА и ЦСКА. Главное, чтобы ребятам сил хватило после такого сезона, ведь ещё Олимпиада была. Состав в принципе неплохой. Звено Дацюка должно взять на себя лидерство.

Гомоляко: Галиев и Ткачёв провели такой насыщенный кубковый сезон, наверное, не осталось сил. Ткачёв — очень хороший хоккеист, думаю, за ним будет следующий олимпийский цикл. Сейчас даже правильно, что его не взяли, решение тренерского штаба довольно закономерно. Он порой очень хорошо играет, а потом может случиться провал. У Галиева в сборной не будет Зарипова, будет ли он забивать так же, как в «Ак Барсе» — большой вопрос.

— Какое имя в составе удивило большего всего?

Кожевников: Наверное, Никита Сошников. Не думал, что он доберётся до чемпионата мира. Что касается Анисимова, то ничего не вижу такого в том, что его вызвали в сборную не сразу, а только на последний этап Евротура. Значит, тренеры поняли, что не хватает центральных нападающих.

Бадюков: Я бы не сказал, что меня что-то удивило. Есть два «армейских» звена, Дадонов и ещё несколько ребят из НХЛ, которые будут держать марку. Сезон у тех, кто ездил на Олимпиаду, получился очень тяжёлым: скомканный календарь регулярного чемпионата КХЛ, Игры, потом плей-офф.

Крикунов: Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева. Он первый сезон сыграл более менее. Вместо него вполне можно было взять Галиева или Ткачёва.

Гомоляко: Думаю, все заслужили права поехать на чемпионат мира. Тот же Бывальцев провёл замечательный сезон. Сошников, может быть, не так часто забивает в НХЛ, но показывает добротный хоккей.

— Нужно ли оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ?

Кожевников: Трудно сказать, например, я совсем не уверен, что тот ж Малкин поедет на чемпионат мира, у него вообще травма сейчас. У нас достаточно сейчас игроков. Мы что ли будет надеяться на троих, которые могут по ходу турнира подъехать?

Бадюков: Обязательно! Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты. Видно, что и главный тренер сборной Швеции Грёнборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав.

Крикунов: Думаю, что надо оставлять места. Если посмотреть наше выступление на Евротуре, то становится понятно, что на всякий случай надо иметь хотя бы парочку свободных мест. Второй раунд НХЛ должен скоро закончиться, и кто-то из россиян может приехать.

Гомоляко: Считаю, что нужно звонить сейчас ребятам и спрашивать, готовы ли они в случае чего приехать на чемпионат мира. А то мы их ждём, а они потом скажут, что травмированы или ещё что-то.
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