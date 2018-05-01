10 вопросов по составу сборной России на чемпионат мира
Кошечкин как первый номер, игнор «Ак Барса», дефицит креативных центров, лишние игроки, пополнение из НХЛ и другие вопросы Илье Воробьёву.
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Даже после того как сборная России объявила игроков, которые отправятся в Данию, и провела в Новгорске открытую тренировку для журналистов, вопросы к тренерскому штабу национальной команды остались.
Почему Кошечкин стал основным вратарём?
Если не знать контекста, сделать первым номером на чемпионате мира вратаря, который добыл золото Олимпиады, логично. Да только турнир в Корее Василий Кошечкин провёл нервно, неровно, а в финале его и вовсе откровенно трясло. Добавим к этому неубедительный
Почему нет ни одного игрока «Ак Барса»?
В сборной России нет ни одного обладателя Кубка Гагарина. За десятилетнюю историю лиги это случилось впервые. Нонсенс? Безусловно. Однако у Альберта Яруллина и Василия Токранова обнаружились травмы. Андрей Марков ещё с момента возвращения на родину был за бортом национальной команды. Если что и вызвало вопросы, так это отцеп Станислава Галиева с Владимиром Ткачёвым в последний момент. Первый провёл добротный матч в тройке с одноклубником и Павлом Бучневичем, но во втором с треском провалился. Ткачёв изначально ехал в сборную по просьбе штаба заменить временно отсутствующих. Илья Воробьёв объяснил это усталостью казанских чемпионов, но поговаривают, что у этой парочки, а также у Эмиля Гарипова не всё в порядке с анализами.
Почему отцепили Зуба и Белова?
Принято считать, что игрокам СКА место в сборной России гарантированно. По крайней мере, так было при Олеге Знарке. Не многое изменилось и после смены главного тренера. Мало того, что огромное влияние на формирование состава имеет Роман Ротенберг, так ещё и Илье Воробьёву со следующего сезона придётся иметь дело с этими же игроками. Исходя из этого, отсутствие Артёма Зуба и Антона Белова выглядит почти сенсационным. И если не включение в состав олимпийского чемпиона объясняется травмой левой ноги, то капитан сборной на прошлом чемпионате мира казался фигурой неприкасаемой. Однако
Вспомнит ли Зайцев что такое большинство?
Ивана Проворова и Никиты Задорова сборная России так и не дождалась. Сразу двое наших защитников из НХЛ вынуждены пропустить чемпионат мира
Поведёт ли Дацюк сборную за собой?
Капитаном сборной на чемпионате мира станет Павел Дацюк. Учитывая, что 39-летний Волшебник попал в достаточно молодую сборную, где много игроков не имеют серьёзного международного опыта, а в Данию не поедет ни Мозякин, ни Ковальчук, это решение читалось. В раздевалке Павел Валерьевич наверняка станет стержневым персонажем, но перейдёт ли это на игру? Что на Олимпиаде, что в
Кто будет креативить в центре?
Даже если Дацюк будет в полном порядке, решительно непонятно, кто из центров помимо него будет исполнять роль диспетчеров. Перечень чистых центров, которые поедут в Данию, напоминает парад чекеров: Сергей Андронов, Артём Анисимов, Илья Каблуков. Каждый из них хорош в качестве центрального нападающего четвёртого звена, но что, если на их плечах будет держаться не только меньшинство, но и большинство? Ох, кажется, мы ещё не раз вспомним Вадима Шипачёва и даже Владимира Ткачёва. Разве что есть надежда на то, что штаб сборной будет использовать Михаила Григоренко с Максимом Шалуновым не на краю, а в центре. Пока же, судя по играм Евротура, одного пробуют на левом фланге, а другого — на правом.
С кем будет играть Капризов?
Виталия Кравцова на чемпионат мира не взяли, и учитывая это, самым молодым и одновременно перспективным игроком сборной станет Кирилл Капризов. С другой стороны, именно он — автор золотого гола сборной России на Олимпиаде. Вопросов, с кем играть этому парню, казалось бы, быть не должно. Однако на его месте в «корейском» звене наверняка будет наигрываться Евгений Дадонов. Больно уж крепкие у форварда «Флориды» связи с Никитой Гусевым. А вот дальше все до одного потенциальные партнёры, так или иначе, выглядят котами в мешке. Мы помним, как Артём Анисимов играл в топ-6 «Чикаго», но то было при наличии двух
Кого переведут на левый фланг?
Колоссальные потери сборная понесла на левом фланге атаки.
Кто не попадёт в заявку на ЧМ?
На данный момент объявлено, что в Данию отправятся 26 человек. Заявка на чемпионат мира составляет 25 игроков. Казалось бы, отсеять надо всего одного кандидата, но всё не так просто. Штаб сборной наверняка будет держать несколько мест для энхаэловцев. Так что же будет проживать в Копенгагене в статусе резервистов? Меньше всего шансов пробиться в состав у Алексея Бывальцева. Новичка СКА упорно наигрывали в первом звене на месте Дацюка, но он ровным счётом ничего не показал. После приезда Анисимова невелики шансы и Каблукова. Наверняка лишним окажется
Кого ждём из НХЛ?
В розыгрыше Кубка Стэнли осталось девять россиян: Андрей Василевский, Антон Худобин, Михаил Сергачёв, Алексей Емелин, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров и Евгений Малкин. Можно быть уверенным в том, что вратаря «Бостона» в штабе сборной не ждут. Учитывая, как целенаправленно наигрывают в воротах Кошечкина, вряд ли будут держать место и для Василевского. Спорной выглядит и кандидатура Емелина. А вот остальные наши энхаэловцы вполне бы пригодились команде Воробьёва. Как минимум один из
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