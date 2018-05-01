Никита Сошников: Мы голодные до побед! Кстати, борща в Америке не хватает

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— Никита, вы уже несколько лет живете и играете за океаном. Русскому человеку свойственно ностальгировать по родине. Что первое сделали, прилетев в Россию?

— Наверное, первое — пришел на обед в Новогорске, и он меня очень обрадовал! Домашняя русская еда, борщ — вот этого не хватает в Америке. А в остальном я уже обжился, освоился там.

— Вы начинали сезон в фарм-клубе «Торонто», потом в основном команде, а в феврале вас обменяли в «Сент-Луис Блюз». Как оцениваете прошедший сезон? Удалось закрепиться в новом клубе?

— Да как оценивать… До дедлайна я три игры всего сыграл, был травмирован. Потом после дедлайна набрал форму и начал играть. Закрепился ли в основе «Сент-Луиса»? Думаю, что пока рано об этом говорить. В следующем сезоне будет видно.

— Вы получили вызов в национальную сборную России. Состав обновился. На ваш взгляд, чем отличается сегодняшняя команда?

— Команда стала моложе, быстрее и динамичнее. Думаю, что будем играть агрессивнее, чем обычно, потому что у всех большое желание защищать честь страны, голод до побед. Думаю, что это будет толкать нас вперед.

— Но есть и опытные игроки…

— Это такой микс опыта и молодости, разных стилей игры. Это очень интересная практика. Сейчас это и за океаном часто применяют. Команда у нас хорошая, поэтому думаю, что есть все шансы.

— Уже интересовались соперниками по групповому этапу?

— Если честно, то пока не смотрел расписание. Но помню, что вроде как первые три игры у нас с соперниками, про которых часто говорят, что они легко проходимые (Франция, Австрия, Беларусь — прим. ред.). Хотя я не думаю, что на чемпионате мира будут какие-то легкие матчи. Соперники — высококлассные игроки и каждый бьется за свою страну, выкладываясь по максимуму. Поэтому времени вкатываться у нас не будет, надо побеждать.

— В детстве мечтали о том, что когда-нибудь станете чемпионом мира?

— Конечно, у всех есть такая мечта. Но когда ты в игре, то не думаешь о том, на каком ты турнире. Ты всегда играешь только на победу. На чемпионате мира будет также.

— На чем нужно сделать акцент, чтобы добиться победы?

— Самое главное — не допускать ошибок. Играть строго, агрессивно, и все получится!

— С кем в звене играете?

— Я не знаю точно. В прошлой игре был с Сергеем Андроновым и Максимом Маминым. Здесь у всех хороший уровень, поэтому можно с любым сыграться.

— Есть ли отличия в стиле игры между хоккеистами КХЛ и НХЛ Андроновым и Маминым? Пусть даже Мамин пока не так долго играет за океаном…

— Может и отличается, но сейчас площадка одна у нас. Все должны подстроиться под один стиль и тактику. Конечно, у каждого хоккеиста свой стиль. Но нас здесь ведь не просто так собрали в таком составе. Значит будем дополнять друг друга.