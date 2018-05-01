Никита Сошников: Мы голодные до побед! Кстати, борща в Америке не хватает

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33341179/
1 мая 2018, 18:39 | Советский спорт

Никита Сошников: Мы голодные до побед! Кстати, борща в Америке не хватает

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и национальной сборной России по хоккею Никита Сошников рассказал о том, что сделал первым делом, вернувшись из Америки, а также о своей команде и соперниках на предстоящем чемпионате мира по хоккею.

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— Никита, вы уже несколько лет живете и играете за океаном. Русскому человеку свойственно ностальгировать по родине. Что первое сделали, прилетев в Россию?

— Наверное, первое — пришел на обед в Новогорске, и он меня очень обрадовал! Домашняя русская еда, борщ — вот этого не хватает в Америке. А в остальном я уже обжился, освоился там.

— Вы начинали сезон в фарм-клубе «Торонто», потом в основном команде, а в феврале вас обменяли в «Сент-Луис Блюз». Как оцениваете прошедший сезон? Удалось закрепиться в новом клубе?

— Да как оценивать… До дедлайна я три игры всего сыграл, был травмирован. Потом после дедлайна набрал форму и начал играть. Закрепился ли в основе «Сент-Луиса»? Думаю, что пока рано об этом говорить. В следующем сезоне будет видно.

— Вы получили вызов в национальную сборную России. Состав обновился. На ваш взгляд, чем отличается сегодняшняя команда?

— Команда стала моложе, быстрее и динамичнее. Думаю, что будем играть агрессивнее, чем обычно, потому что у всех большое желание защищать честь страны, голод до побед. Думаю, что это будет толкать нас вперед.

— Но есть и опытные игроки…

— Это такой микс опыта и молодости, разных стилей игры. Это очень интересная практика. Сейчас это и за океаном часто применяют. Команда у нас хорошая, поэтому думаю, что есть все шансы.

— Уже интересовались соперниками по групповому этапу?

— Если честно, то пока не смотрел расписание. Но помню, что вроде как первые три игры у нас с соперниками, про которых часто говорят, что они легко проходимые (Франция, Австрия, Беларусь — прим. ред.). Хотя я не думаю, что на чемпионате мира будут какие-то легкие матчи. Соперники — высококлассные игроки и каждый бьется за свою страну, выкладываясь по максимуму. Поэтому времени вкатываться у нас не будет, надо побеждать.

— В детстве мечтали о том, что когда-нибудь станете чемпионом мира?

— Конечно, у всех есть такая мечта. Но когда ты в игре, то не думаешь о том, на каком ты турнире. Ты всегда играешь только на победу. На чемпионате мира будет также.

— На чем нужно сделать акцент, чтобы добиться победы?

— Самое главное — не допускать ошибок. Играть строго, агрессивно, и все получится!

— С кем в звене играете?

— Я не знаю точно. В прошлой игре был с Сергеем Андроновым и Максимом Маминым. Здесь у всех хороший уровень, поэтому можно с любым сыграться.

— Есть ли отличия в стиле игры между хоккеистами КХЛ и НХЛ Андроновым и Маминым? Пусть даже Мамин пока не так долго играет за океаном…

— Может и отличается, но сейчас площадка одна у нас. Все должны подстроиться под один стиль и тактику. Конечно, у каждого хоккеиста свой стиль. Но нас здесь ведь не просто так собрали в таком составе. Значит будем дополнять друг друга.
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