Крикунов: Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева на чемпионат мира

«За костяк тренерский штаб взял олимпийских чемпионов, плюс несколько ребят из НХЛ приехало, поэтому игроков “Ак Барса” и не оказалось в заявке. В основном же опять в составе игроки СКА и ЦСКА. Главное, чтобы ребятам сил хватило после такого сезона, ведь ещё Олимпиада была. Состав в принципе неплохой. Звено Дацюка должно взять на себя лидерство.



Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева. Он первый сезон сыграл более-менее. Вместо него вполне можно было взять Галиева или Ткачёва», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.