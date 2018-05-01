Крикунов: Можно было кого-то найти и посильнее Бывальцева на чемпионат мира
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира—2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«За костяк тренерский штаб взял олимпийских чемпионов, плюс несколько ребят из НХЛ приехало, поэтому игроков “Ак Барса” и не оказалось в заявке. В основном же опять в составе игроки СКА и ЦСКА. Главное, чтобы ребятам сил хватило после такого сезона, ведь ещё Олимпиада была. Состав в принципе неплохой. Звено Дацюка должно взять на себя лидерство.
Можно было
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter