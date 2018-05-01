Кирилл Капризов: Поедут ли со мной родители? Нужно самому еще в Данию попасть
Форвард сборной России Кирилл Капризов после тренировки в Новогорске пообщался с журналистами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Как настроение после Олимпиады?
— Отличное. Готовимся к чемпионату мира. Силы на этот турнир остались, не волнуйтесь.
— А говорят, что усталость, долгий сезон.
— Я думаю, что есть время на то, чтобы восстановиться, нормально подготовиться.
— Как у вас поменялась жизнь после Пхенчхана?
— В чем?
— Как в чем? У вас появилось 20
— Да, я видел. Это очень приятно. Но там, в основном, маленькие болельщицы отрываются. Девчонки маленькие. Пишут, поздравляют. Выкладывают все подряд. Мне это интересно смотреть.
— Вы согласны, что на Олимпиаде сложилась уникальная тройка: Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов?
— Конечно, это большая честь. Мне очень приятно. Я получал от этого огромное удовольствие. Но с кем меня ставят тренеры, с тем и ставят. Я всегда говорю, у нас и в клубе, и в сборной все игроки сильные. Каждый может сыграть с кем угодно.
— В чем сила этой команды, которая едет на чемпионат мира?
— Прибавлять нужно всегда и во всем. Ну, а тренеры нам лучше скажут, что именно надо сделать.
— Вы были раньше в Дании?
— Нет. Какие ассоциации у меня с этой страной? Да ничего особенного. Да и что главное? В хоккей играть, а не по городу гулять.
— По настроению эта команда
— Даже не знаю. Конечно, есть различия. Свои плюсы и минусы. Но их поймем по ходу дела.
— Вы вышли на пик формы после болезни, когда этой весной две недели лежали пластом в кровати?
— Чувствую сейчас себя вполне нормально. И есть время, чтобы чувствовать себя еще лучше.
— Так это у вас была свинка?
— Просто заболел, — сказал Капризов и лукаво улыбнулся. Он не хотел выдавать все секреты.
— С вами в Данию едут родители?
— Да, если я сам поеду.
— Это волнительный момент, когда вы не знаете состав, и его объявляют?
— Теперь я стал спокойнее. А раньше волновался очень сильно. И год назад здорово переживал (тогда Капризов приехал в Кельн на чемпионат мира, но в заявку так и не попал).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter