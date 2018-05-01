Кирилл Капризов: Поедут ли со мной родители? Нужно самому еще в Данию попасть

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33340753/
1 мая 2018, 17:16 | Советский спорт

Кирилл Капризов: Поедут ли со мной родители? Нужно самому еще в Данию попасть

Форвард сборной России Кирилл Капризов после тренировки в Новогорске пообщался с журналистами.

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— Как настроение после Олимпиады?
— Отличное. Готовимся к чемпионату мира. Силы на этот турнир остались, не волнуйтесь.

— А говорят, что усталость, долгий сезон.
— Я думаю, что есть время на то, чтобы восстановиться, нормально подготовиться.

— Как у вас поменялась жизнь после Пхенчхана?
— В чем?

— Как в чем? У вас появилось 20 фан-клубов в инстаграме!
— Да, я видел. Это очень приятно. Но там, в основном, маленькие болельщицы отрываются. Девчонки маленькие. Пишут, поздравляют. Выкладывают все подряд. Мне это интересно смотреть.

— Вы согласны, что на Олимпиаде сложилась уникальная тройка: Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов?
— Конечно, это большая честь. Мне очень приятно. Я получал от этого огромное удовольствие. Но с кем меня ставят тренеры, с тем и ставят. Я всегда говорю, у нас и в клубе, и в сборной все игроки сильные. Каждый может сыграть с кем угодно.

— В чем сила этой команды, которая едет на чемпионат мира?
— Прибавлять нужно всегда и во всем. Ну, а тренеры нам лучше скажут, что именно надо сделать.

— Вы были раньше в Дании?
— Нет. Какие ассоциации у меня с этой страной? Да ничего особенного. Да и что главное? В хоккей играть, а не по городу гулять.

— По настроению эта команда чем-то отличается от олимпийской?
— Даже не знаю. Конечно, есть различия. Свои плюсы и минусы. Но их поймем по ходу дела.

— Вы вышли на пик формы после болезни, когда этой весной две недели лежали пластом в кровати?
— Чувствую сейчас себя вполне нормально. И есть время, чтобы чувствовать себя еще лучше.

— Так это у вас была свинка?
— Просто заболел, — сказал Капризов и лукаво улыбнулся. Он не хотел выдавать все секреты.

— С вами в Данию едут родители?
— Да, если я сам поеду.

— Это волнительный момент, когда вы не знаете состав, и его объявляют?
— Теперь я стал спокойнее. А раньше волновался очень сильно. И год назад здорово переживал (тогда Капризов приехал в Кельн на чемпионат мира, но в заявку так и не попал).
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