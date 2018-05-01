Павел Дацюк: Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию
Капитан сборной России Павел Дацюк после тренировки в Новогорске пообщался с журналистами.
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— Павел, трудно ли после Олимпиады настраиваться на чемпионат мира?
— Это ведь уже другая страничка. Эмоций не так много. Но было время их накопить. И когда начнется турнир в Дании, там будет атмосфера чемпионата мира. И тогда эмоции снова появятся.
— С новым главным тренером уже удалось сработаться?
— Илья Воробьев и до этого был в сборной — помощником. Так что проблем нет.
— Как у вас самочувствие? Не играли на Евротуре…
— Все хорошо. Я
— Не напрягают поражения сборной России в последних матчах?
— Это
— Вы готовы к своей должности капитана? И это ведь будет роль
— Наверное, для этого меня
— Молодые игроки вас по отчеству не называют?
— Нет, все это уже в прошлом. Я помолодел. Видите, даже постригся, — заулыбался Дацюк. — Общение у нас в раздевалке хорошее, дружеское. Может, немного
— Но действительно, вас усталость не накрывает?
— Она есть, наверное. Но ты не часто находишь чувство, когда играешь на легкости. И это не всегда идет на пользу.
— Вы не расстроились, что Илья Ковальчук не поехал в Данию?
— Да, с ним было бы веселее и интереснее. Но тренерский штаб решил вот так.
— Вы
— У меня самые приятные воспоминания об этой стране. Это ведь была моя первая заграничная поездка с детской хоккейной командой. И наоборот, я очень хотел ехать в Данию — чтобы вернуться в детство. И вот Бог дал мне этот шанс.
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