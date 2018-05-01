Павел Дацюк: Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33340682/
1 мая 2018, 17:13 | Советский спорт

Павел Дацюк: Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию

Капитан сборной России Павел Дацюк после тренировки в Новогорске пообщался с журналистами.

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— Павел, трудно ли после Олимпиады настраиваться на чемпионат мира?
— Это ведь уже другая страничка. Эмоций не так много. Но было время их накопить. И когда начнется турнир в Дании, там будет атмосфера чемпионата мира. И тогда эмоции снова появятся.

— С новым главным тренером уже удалось сработаться?
— Илья Воробьев и до этого был в сборной — помощником. Так что проблем нет.

— Как у вас самочувствие? Не играли на Евротуре…
— Все хорошо. Я чуть-чуть заболел. Так что меня специально оставили на базе, подлечили. Теперь все здорово, спасибо за заботу.

— Не напрягают поражения сборной России в последних матчах?
— Это все-таки больше рабочий момент. Команда у нас молодая, все хотят себя проявить. Есть ошибки-недочеты. Но для этого и работает тренерский штаб, который эти ошибки исправит перед чемпионатом мира.

— Вы готовы к своей должности капитана? И это ведь будет роль дядьки-наставника, мостик между игроками и тренерским штабом.
— Наверное, для этого меня все-таки и призвали сюда. Да, немного новая должность, как вы сказали. Но она приятная. И понятно, что кроме обязанностей, надо самому оказывать хороший пример остальным — и на льду, и в раздевалке.

— Молодые игроки вас по отчеству не называют?
— Нет, все это уже в прошлом. Я помолодел. Видите, даже постригся, — заулыбался Дацюк. — Общение у нас в раздевалке хорошее, дружеское. Может, немного кто-то стесняется. Но это пройдет.

— Но действительно, вас усталость не накрывает?
— Она есть, наверное. Но ты не часто находишь чувство, когда играешь на легкости. И это не всегда идет на пользу. Все-таки надо доказывать себе и другим. Не надо все сваливать на усталость. Если выпал мне такой случай, то нужно работать.

— Вы не расстроились, что Илья Ковальчук не поехал в Данию?
— Да, с ним было бы веселее и интереснее. Но тренерский штаб решил вот так.

— Вы когда-нибудь бывали в Дании?
— У меня самые приятные воспоминания об этой стране. Это ведь была моя первая заграничная поездка с детской хоккейной командой. И наоборот, я очень хотел ехать в Данию — чтобы вернуться в детство. И вот Бог дал мне этот шанс.
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