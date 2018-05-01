Павел Дацюк: Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию

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— Павел, трудно ли после Олимпиады настраиваться на чемпионат мира?

— Это ведь уже другая страничка. Эмоций не так много. Но было время их накопить. И когда начнется турнир в Дании, там будет атмосфера чемпионата мира. И тогда эмоции снова появятся.

— С новым главным тренером уже удалось сработаться?

— Илья Воробьев и до этого был в сборной — помощником. Так что проблем нет.

— Как у вас самочувствие? Не играли на Евротуре…

— Все хорошо. Я чуть-чуть заболел. Так что меня специально оставили на базе, подлечили. Теперь все здорово, спасибо за заботу.

— Не напрягают поражения сборной России в последних матчах?

— Это все-таки больше рабочий момент. Команда у нас молодая, все хотят себя проявить. Есть ошибки-недочеты. Но для этого и работает тренерский штаб, который эти ошибки исправит перед чемпионатом мира.

— Вы готовы к своей должности капитана? И это ведь будет роль дядьки-наставника, мостик между игроками и тренерским штабом.

— Наверное, для этого меня все-таки и призвали сюда. Да, немного новая должность, как вы сказали. Но она приятная. И понятно, что кроме обязанностей, надо самому оказывать хороший пример остальным — и на льду, и в раздевалке.

— Молодые игроки вас по отчеству не называют?

— Нет, все это уже в прошлом. Я помолодел. Видите, даже постригся, — заулыбался Дацюк. — Общение у нас в раздевалке хорошее, дружеское. Может, немного кто-то стесняется. Но это пройдет.

— Но действительно, вас усталость не накрывает?

— Она есть, наверное. Но ты не часто находишь чувство, когда играешь на легкости. И это не всегда идет на пользу. Все-таки надо доказывать себе и другим. Не надо все сваливать на усталость. Если выпал мне такой случай, то нужно работать.

— Вы не расстроились, что Илья Ковальчук не поехал в Данию?

— Да, с ним было бы веселее и интереснее. Но тренерский штаб решил вот так.