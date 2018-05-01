Коробов: Сборной Беларуси на ЧМ-2018 реально бороться за четвертьфинал
Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов выразил уверенность, что национальная команда может войти в число восьми сильнейших команд на ЧМ-2018.
Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.
«На чемпионате мира на нас будет большая ответственность. Мы едем туда сражаться за родину, за свою страну. Настраиваемся играть до конца с каждым соперником. Можем бороться за выход в четвертьфинал. Это реально», — приводит слова Коробова официальный сайт ФХРБ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter