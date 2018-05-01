Коробов: Сборной Беларуси на ЧМ-2018 реально бороться за четвертьфинал

Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.



«На чемпионате мира на нас будет большая ответственность. Мы едем туда сражаться за родину, за свою страну. Настраиваемся играть до конца с каждым соперником. Можем бороться за выход в четвертьфинал. Это реально», — приводит слова Коробова официальный сайт ФХРБ.