Илья Воробьев: Почему в сборной нет игроков «Ак Барса»? Дело не в клубах

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33340247/
1 мая 2018, 16:20 | Советский спорт

Илья Воробьев: Почему в сборной нет игроков «Ак Барса»? Дело не в клубах

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о том, как наша команда готовится к чемпионату мира в Дании.

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Перед началом тренировки в Новогорске пресса получила список игроков, которые полетят на чемпионат мира в Данию. В этот состав, еще не окончательный, вошло 26 человек. И сразу резануло глаз, что в нем нет ни одного представителя «Ак Барса», завоевавшего в апреле Кубок Гагарина. Естественно, после окончания занятий на льду у Воробьева первым делом спросили — как же так? Почему в сборной нет ни Владимира Ткачева, ни Станислава Галиева, которые прекрасно показали себя в плей-офф?

— Тут дело не в клубах, — сразу подчеркнул Илья Воробьев. — Просто длинный сезон у ребят. Настолько они выжатые и уставшие. Когда эмоций у них уже нет, то нет и смысла что-то из них выдавливать.

… Ответ Воробьева прозвучал не совсем логично с учетом того, что в сборной России оказалось семь представителей ЦСКА, которые также, как и «Ак Барс» тратили эмоции в финале Кубка Гагарина, а некоторые до этого и на Олимпиаде. Однако загонять нового тренера в эту логическую ловушку в первом же официальном интервью журналисты не стали. Вместо этого спросили о лидерах сборной, капитаном которой будет опытный форвард СКА Павел Дацюк.

— У нас молодая команда и, соответственно, опытный вожак, — улыбнулся Воробьев. — Ассистенты у него тоже игроки известные — Сергей Андронов и Евгений Дадонов.

— Что скажете о прошедших матчах Евротура? Как никак пять поражений. Как идет подготовка к чемпионату?
— Спасибо, что напомнили. Мы в курсе. Работу провели хорошую. Проверили очень много игроков. В расширенном составе у нас вообще очень много ребят, которые на чемпионате мира еще ни разу не играли. Проанализировали их выступление и… Едем дальше! А про поражения уже забыли.

— И все-таки чем вы руководствовались, делая свой выбор?
— Просматривали разные сочетания. Увидели, что у каких-то звеньев игра идет, а у других нет. Работа велась в первую очередь по оптимизации состава.

— Судя по результату игроки вас не сильно впечатлили?
— Главное — мы собрали полную картинку. Те, кто с нами идет дальше, все здесь.

— В Данию летят 26 игроков. Сколько из них вы внесете в первоначальную заявку на турнир?
— Думаем над этим ежедневно. Время до начала чемпионата еще есть. Но конкретика по составу будет непосредственно перед первым матчем.

— Будете держать места под игроков, которые освободятся из Кубка Стэнли?
— Мы рассчитываем на эту команду. Что будет с НХЛ — это совсем другая тема. Будем решать все постепенно, день за днем.

— Почему основным вратарем сборной России заранее стал 35-летний Василий Кошечкин?
— Я уже говорил, что наша команда — сплав молодости и опыта. Впереди у нас вожак Паша Дацюк. А сзади очень стабильный и матерый Вася. Думаю, что это правильное решение.

— Не беспокоитесь, что эмоционально Кошечкин тоже устал — после Олимпиады?
— Мы ему дали достаточно времени, чтобы отдохнуть.

— Что чувствуете, отправляясь на свой первый чемпионат мира в качестве главного тренера сборной России?
— Гордость. И немного волнения.
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