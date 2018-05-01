Зайцев: Хоккеисты сборной России готовятся к чемпионату мира без мандража
НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не испытывают волнения перед стартом чемпионата мира и готовятся к турниру в рабочей атмосфере. Об этом рассказал журналистам защитник российской команды Никита Зайцев.
Зайцев, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто», последним из сформированного состава сборной присоединился к команде.
«Очень рад попасть в сборную, видеть русских ребят, общаться
Защитник сборной выразил мнение, что чемпионат мира сложится интересно, так как все сборные выставят сильные составы. «Хороший турнир, хорошие хоккеисты приехали, будет интересно играть. Среди соперников у шведов хороший состав, у канадцев тоже сильная сборная, а составов других сборных я еще не видел, но думаю, что все привезут хорошие команды,
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России все матчи группового этапа проведет в столице, где сыграет с командами Франции (4 мая), Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).
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