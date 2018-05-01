Капризов: Сборной России по хоккею следует прибавить во всех компонентах игры на ЧМ

На двух последних этапах Евротура перед чемпионатом мира сборная России проиграла пять матчей из шести.

«Прибавлять надо во всем, — считает Капризов. — Тренеры лучше скажут, где добавить. Возможно, все дело в том, что не было в составе [Павла] Дацюка».

Хоккеист отметил атмосферу в сборной перед чемпионатом мира. «Настроение отличное, готовимся к чемпионату мира, силы есть. Есть время отдыхать и нормально подготовиться. Сейчас восстановился, чувствую себя хорошо», — рассказал Капризов.

Чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая.