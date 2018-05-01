Капризов: Сборной России по хоккею следует прибавить во всех компонентах игры на ЧМ
НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. /ТАСС/. Сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании следует прибавить во всех компонентах игры по сравнению с матчами Евротура. Такое мнение журналистам высказал нападающий национальной команды Кирилл Капризов.
На двух последних этапах Евротура перед чемпионатом мира сборная России проиграла пять матчей из шести.
«Прибавлять надо во всем, — считает Капризов. — Тренеры лучше скажут, где добавить. Возможно, все дело в том, что не было в составе [Павла] Дацюка».
Хоккеист отметил атмосферу в сборной перед чемпионатом мира. «Настроение отличное, готовимся к чемпионату мира, силы есть. Есть время отдыхать и нормально подготовиться. Сейчас восстановился, чувствую себя хорошо», — рассказал Капризов.
Чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая.
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