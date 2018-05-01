Гусев из-за болезни пропустит первые игры чемпионата мира
Форвард сборной России Никита Гусев
из-за болезни пропустит первые матчи чемпионата мира, хоккеист полетит в Данию позже отдельно от команды, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Во вторник были названы имена 26 игроков, отправляющихся в составе команды на турнир. В список вошел Гусев. Сборная России вылетит в Данию в среду.
«Никита Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к команде со дня на день», — сообщили РИА Новости в
Ранее Гусев
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