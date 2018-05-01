Гусев из-за болезни пропустит первые игры чемпионата мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Во вторник были названы имена 26 игроков, отправляющихся в составе команды на турнир. В список вошел Гусев. Сборная России вылетит в Данию в среду.

«Никита Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к команде со дня на день», — сообщили РИА Новости в пресс-службе сборной.