Галиев, Ткачёв и ещё 8 игроков, кого не взяли в сборную России на ЧМ-2018

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
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До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
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11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
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11.05 не начался США
Южная Корея
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12.05 не начался Словакия
Швеция
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12.05 не начался Латвия
Германия
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12.05 не начался Австрия
Беларусь
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12.05 не начался Дания
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Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
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14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
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1/2 финала
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Матч за 3-е место
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L SF2
Финал
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33339282/
1 мая 2018, 13:30 | Чемпионат.com

Галиев, Ткачёв и ещё 8 игроков, кого не взяли в сборную России на ЧМ-2018

Не все из них пропустят мировое первенство из-за травм.

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© AP 2018

Тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира по хоккею в Дании. В заявку все сразу не попадут — список состоит из 26 фамилий, в то время как заявить можно не более 25 игроков. Плюс несколько мест в сборной придержат для возможного подкрепления из НХЛ.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида»), Артём Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Несколько кандидатов, которые готовились к мировому первенству, в Копенгаген не отправятся. Называем основных игроков, которых не взяли в сборную.

Защитники

Алексей Марченко

Защитник ЦСКА выиграл олимпийское золото, но почти все матчи в Пхёнчхане, кроме первого, смотрел с трибун. Он является самым высокооплачиваемым полевым игроком «армейцев», но на свои деньги явно не играет. Его выпускали в большинстве, давали много игрового времени, но высокой эффективностью защитник-разрушитель похвастаться не может. Сезон он провёл ниже ожиданий. Илья Воробьёв вызвал Марченко на Шведские игры, защитник сыграл два матча и своей игрой не убедил тренерский штаб.

Антон Белов

У защитника заканчивается контракт со СКА, и прошедший сезон у Белова не задался. Он мало играл (всего 24 матча в «регулярке» и семь — в плей-офф), редко набирал очки и зачастую «пожарил» у своих ворот. Из шести последних матчей Евротура Белов сыграл в пяти, не провалился, но того, что от него ждали, не показал. Антона часто выводили на бросковую позицию, но он не набрал ни одного очка.

Василий Токранов

Новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина после завершения плей-офф в сборной не играл, хотя вызов получил. Токранов стал лучшим защитником апреля в КХЛ, самым результативным в плей-офф после Мэтта Гилроя, а также заработал лучший «плюс-минус» в плей-офф среди игроков его амплуа. Он наверняка пригодился бы сборной, если бы не травма.

Альберт Яруллин

Ещё один защитник «Ак Барса», который отыграл с травмой руки почти весь плей-офф. Даже с повреждением в некоторых матчах он проводил на льду больше 25 минут, а после приехал в сборную и провёл одну игру на Шведских играх.

Нападающие

Валерий Ничушкин

Форвард ЦСКА до последнего находился в расположении сборной, но его шансы поехать на чемпионат мира были минимальными. Причина банальна — Ничушкина тоже подкосила травма. Он даже не смог принять участие в заключительных этапах Евротура.

Иван Телегин

Телегин пропустил несколько матчей финала Запада со СКА, но затем полностью отыграл финал Кубка Гагарина. Олимпийский чемпион в сборной всегда выступает даже полезнее, чем в клубе, и наверняка тренерский штаб на него рассчитывал, но Иван тоже травмирован.

Кирилл Семёнов

23-летний форвард в этом сезоне стал вторым бомбардиром «Авангарда» и настоящим лидером омской команды, но в сборной для него время ещё не наступило. Семёнов на Евротуре сначала выходил в центре второго звена, а в конце стал 13-м нападающим. Для него этот сезон и так сложился удачно, а для участия в чемпионате мира ещё надо набраться опыта. В центральной линии уже есть Дацюк, Анисимов, Андронов, Шалунов, Бывальцев и Каблуков.

Владимир Ткачёв

Прошлый чемпионат мира он не может занести себе в актив, да и в этом сезоне у него всё было не так гладко, хотя Владимир стал обладателем Кубка Гагарина и выходил во втором звене. Ткачёв ярко провёл заключительный матч Евротура, в связке с Павлом Бучневичем набрав 2 (1+1) очка, но в итоге ему дали отдохнуть после сложного сезона.

«Обиды у меня нет. Такова жизнь, нормальная ситуация. Поблагодарили за работу, на этом всё. Не я определяю состав. Сказали, что был сложный сезон и лучше мне отдохнуть. Так что относительно правильное решение», — прокомментировал непопадание в состав Владимир.

Станислав Галиев

Лучший снайпер Кубка Гагарина тоже не попал в заявку. Он забил гол в дебютном матче за сборную, провёл две игры, но, как и другим игрокам «Ак Барса», ему тоже дали отдохнуть, отдав предпочтение другим хоккеистам. Очень жаль, что мы не увидим на чемпионате мира Галиева, может быть, в следующий раз?

«Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят», — сказал Илья Воробьёв.

Алексей Кручинин

Алексей был вторым бомбардиром «Трактора» в плей-офф и помог своей команде дойти до финала Восточной конференции. В четырёх матчах Евротура он забил гол и отдал результативную передачу, но для попадания в состав этого не хватило. На левом фланге конкурентами Кручинина являются Никита Гусев, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Максим Мамин.
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