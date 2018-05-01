Галиев, Ткачёв и ещё 8 игроков, кого не взяли в сборную России на ЧМ-2018
Не все из них пропустят мировое первенство
из-за травм.
Тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира по хоккею в Дании. В заявку все сразу не попадут — список состоит из 26 фамилий, в то время как заявить можно не более 25 игроков. Плюс несколько мест в сборной придержат для возможного подкрепления из НХЛ.
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).
Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида»), Артём Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).
Несколько кандидатов, которые готовились к мировому первенству, в Копенгаген не отправятся. Называем основных игроков, которых не взяли в сборную.
Защитники
Алексей Марченко
Защитник ЦСКА выиграл олимпийское золото, но почти все матчи в Пхёнчхане, кроме первого, смотрел с трибун. Он является самым высокооплачиваемым полевым игроком «армейцев», но на свои деньги явно не играет. Его выпускали в большинстве, давали много игрового времени, но высокой эффективностью
Антон Белов
У защитника заканчивается контракт со СКА, и прошедший сезон у Белова не задался. Он мало играл (всего 24 матча в «регулярке» и семь — в плей-офф), редко набирал очки и зачастую «пожарил» у своих ворот. Из шести последних матчей Евротура Белов сыграл в пяти, не провалился, но того, что от него ждали, не показал. Антона часто выводили на бросковую позицию, но он не набрал ни одного очка.
Василий Токранов
Новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина после завершения
Альберт Яруллин
Ещё один защитник «Ак Барса», который отыграл с травмой руки почти весь
Нападающие
Валерий Ничушкин
Форвард ЦСКА до последнего находился в расположении сборной, но его шансы поехать на чемпионат мира были минимальными. Причина банальна — Ничушкина тоже подкосила травма. Он даже не смог принять участие в заключительных этапах Евротура.
Иван Телегин
Телегин пропустил несколько матчей финала Запада со СКА, но затем полностью отыграл финал Кубка Гагарина. Олимпийский чемпион в сборной всегда выступает даже полезнее, чем в клубе, и наверняка тренерский штаб на него рассчитывал, но Иван тоже травмирован.
Кирилл Семёнов
23-летний форвард в этом сезоне стал вторым бомбардиром «Авангарда» и настоящим лидером омской команды, но в сборной для него время ещё не наступило. Семёнов на Евротуре сначала выходил в центре второго звена, а в конце стал 13-м нападающим. Для него этот сезон и так сложился удачно, а для участия в чемпионате мира ещё надо набраться опыта. В центральной линии уже есть Дацюк, Анисимов, Андронов, Шалунов, Бывальцев и Каблуков.
Владимир Ткачёв
Прошлый чемпионат мира он не может занести себе в актив, да и в этом сезоне у него всё было не так гладко, хотя Владимир стал обладателем Кубка Гагарина и выходил во втором звене. Ткачёв ярко провёл заключительный матч Евротура, в связке с Павлом Бучневичем набрав 2 (1+1) очка, но в итоге ему дали отдохнуть после сложного сезона.
«Обиды у меня нет. Такова жизнь, нормальная ситуация. Поблагодарили за работу, на этом всё. Не я определяю состав. Сказали, что был сложный сезон и лучше мне отдохнуть. Так что относительно правильное решение», — прокомментировал непопадание в состав Владимир.
Станислав Галиев
Лучший снайпер Кубка Гагарина тоже не попал в заявку. Он забил гол в дебютном матче за сборную, провёл две игры, но, как и другим игрокам «Ак Барса», ему тоже дали отдохнуть, отдав предпочтение другим хоккеистам. Очень жаль, что мы не увидим на чемпионате мира Галиева, может быть, в следующий раз?
«Галиева и Ткачёва нет в составе не
Алексей Кручинин
Алексей был вторым бомбардиром «Трактора» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter