Галиев, Ткачёв и ещё 8 игроков, кого не взяли в сборную России на ЧМ-2018

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Тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира по хоккею в Дании. В заявку все сразу не попадут — список состоит из 26 фамилий, в то время как заявить можно не более 25 игроков. Плюс несколько мест в сборной придержат для возможного подкрепления из НХЛ.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).



Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).



Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида»), Артём Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Несколько кандидатов, которые готовились к мировому первенству, в Копенгаген не отправятся. Называем основных игроков, которых не взяли в сборную.

Защитники

Алексей Марченко

Защитник ЦСКА выиграл олимпийское золото, но почти все матчи в Пхёнчхане, кроме первого, смотрел с трибун. Он является самым высокооплачиваемым полевым игроком «армейцев», но на свои деньги явно не играет. Его выпускали в большинстве, давали много игрового времени, но высокой эффективностью защитник-разрушитель похвастаться не может. Сезон он провёл ниже ожиданий. Илья Воробьёв вызвал Марченко на Шведские игры, защитник сыграл два матча и своей игрой не убедил тренерский штаб.

Антон Белов

У защитника заканчивается контракт со СКА, и прошедший сезон у Белова не задался. Он мало играл (всего 24 матча в «регулярке» и семь — в плей-офф), редко набирал очки и зачастую «пожарил» у своих ворот. Из шести последних матчей Евротура Белов сыграл в пяти, не провалился, но того, что от него ждали, не показал. Антона часто выводили на бросковую позицию, но он не набрал ни одного очка.

Василий Токранов

Новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина после завершения плей-офф в сборной не играл, хотя вызов получил. Токранов стал лучшим защитником апреля в КХЛ, самым результативным в плей-офф после Мэтта Гилроя, а также заработал лучший «плюс-минус» в плей-офф среди игроков его амплуа. Он наверняка пригодился бы сборной, если бы не травма.

Альберт Яруллин

Ещё один защитник «Ак Барса», который отыграл с травмой руки почти весь плей-офф. Даже с повреждением в некоторых матчах он проводил на льду больше 25 минут, а после приехал в сборную и провёл одну игру на Шведских играх.

Нападающие

Валерий Ничушкин

Форвард ЦСКА до последнего находился в расположении сборной, но его шансы поехать на чемпионат мира были минимальными. Причина банальна — Ничушкина тоже подкосила травма. Он даже не смог принять участие в заключительных этапах Евротура.

Иван Телегин

Телегин пропустил несколько матчей финала Запада со СКА, но затем полностью отыграл финал Кубка Гагарина. Олимпийский чемпион в сборной всегда выступает даже полезнее, чем в клубе, и наверняка тренерский штаб на него рассчитывал, но Иван тоже травмирован.

Кирилл Семёнов

23-летний форвард в этом сезоне стал вторым бомбардиром «Авангарда» и настоящим лидером омской команды, но в сборной для него время ещё не наступило. Семёнов на Евротуре сначала выходил в центре второго звена, а в конце стал 13-м нападающим. Для него этот сезон и так сложился удачно, а для участия в чемпионате мира ещё надо набраться опыта. В центральной линии уже есть Дацюк, Анисимов, Андронов, Шалунов, Бывальцев и Каблуков.

Владимир Ткачёв

Прошлый чемпионат мира он не может занести себе в актив, да и в этом сезоне у него всё было не так гладко, хотя Владимир стал обладателем Кубка Гагарина и выходил во втором звене. Ткачёв ярко провёл заключительный матч Евротура, в связке с Павлом Бучневичем набрав 2 (1+1) очка, но в итоге ему дали отдохнуть после сложного сезона.



«Обиды у меня нет. Такова жизнь, нормальная ситуация. Поблагодарили за работу, на этом всё. Не я определяю состав. Сказали, что был сложный сезон и лучше мне отдохнуть. Так что относительно правильное решение», — прокомментировал непопадание в состав Владимир.

Станислав Галиев

Лучший снайпер Кубка Гагарина тоже не попал в заявку. Он забил гол в дебютном матче за сборную, провёл две игры, но, как и другим игрокам «Ак Барса», ему тоже дали отдохнуть, отдав предпочтение другим хоккеистам. Очень жаль, что мы не увидим на чемпионате мира Галиева, может быть, в следующий раз?

«Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят», — сказал Илья Воробьёв.

Алексей Кручинин