Дацюк — о составе сборной России: С Ковальчуком было бы повеселее, поинтереснее
Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.
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«Олимпиада — другая страничка. Эмоций не так много, но не было времени их накопить. Илья Воробьёв и до этого был в сборной, работал помощником, так что это не новый человек.
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