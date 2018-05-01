Третьяк: Россию не должно смущать, что в составе соперников больше игроков НХЛ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.
«Волнение всегда есть. Каждый спортсмен едет побеждать. На Олимпиаде нам дали хороший урок. С первого же матча настраиваем ребят на победу. Каждая деталь важна. В олимпийский год бывало, что мы выигрывали Олимпиаду, но проигрывали чемпионат мира. Случалось и наоборот. Надо ломать традиции. Тем более что многие ребята из этого состава не выигрывали золота мирового первенства.
Нас не должно смущать, что в составе соперников больше игроков из НХЛ. На Олимпиаде в
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