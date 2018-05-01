Защитник сборной России Зайцев тренируется в паре с Нестеровым в преддверии ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты проводят открытую тренировку в Новогорске. При этом часть спортсменов работает на льду, а другая группа занимается в тренажерном зале.

Состав хоккеистов, находящихся на льду вместе с и. о. главного тренера команды Ильей Воробьевым, выглядит следующим образом:

вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин;.

«красные» — Никита Нестеров — Никита Зайцев, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Максим Шалунов;.

«белые» — Никита Трямкин, Илья Михеев — Михаил Григоренко — Алексей Бывальцев — Артем Анисимов.

В синем свитере занимается только Александр Барабанов.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.