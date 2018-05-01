Дацюк и Гусев вошли в состав сборной России по хоккею на чемпионат мира в Дании

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33338535/
1 мая 2018, 11:35 | ТАСС

Дацюк и Гусев вошли в состав сборной России по хоккею на чемпионат мира в Дании

ТАСС, 1 мая. Нападающие петербургского СКА Павел Дацюк и Никита Гусев вошли в состав сборной России для выступления на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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© РИА "Новости"

Тренерский штаб не вызвал на мировое первенство ни одного игрока казанского «Ак Барса», который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратари — Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА);.

защитники — Егор Яковлев, Владислав Гавриков, Динар Хафизулин (все — СКА), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Богдан Кисилевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»);.

нападающие — Дацюк, Гусев, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все — СКА), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Никита Сошников («Сент-Луис», НХЛ), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Согласно регламенту турнира, каждая команда может заявить до 25 игроков, а минимальное количество — 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России все матчи группового этапа проведет в столице, где сыграет с командами Франции (4 мая), Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).
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