Дацюк и Гусев вошли в состав сборной России по хоккею на чемпионат мира в Дании
ТАСС, 1 мая. Нападающие петербургского СКА Павел Дацюк и Никита Гусев вошли в состав сборной России для выступления на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Тренерский штаб не вызвал на мировое первенство ни одного игрока казанского «Ак Барса», который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратари — Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА);.
защитники — Егор Яковлев, Владислав Гавриков, Динар Хафизулин (все — СКА), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Богдан Кисилевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»);.
нападающие — Дацюк, Гусев, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все — СКА), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Никита Сошников («Сент-Луис», НХЛ), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).
Согласно регламенту турнира, каждая команда может заявить до 25 игроков, а минимальное количество — 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России все матчи группового этапа проведет в столице, где сыграет с командами Франции (4 мая), Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).
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