Анисин о сборной России на ЧМ-2018: Удивило, что не получил приглашения Шипачёв

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«В прессе много обсуждалась история молодого вратаря «Ак Барса» Гарипова, которого после чемпионского плей-офф в национальную команду не позвали. На мой взгляд, это повторение ситуации из золотого «Динамо"-2012, когда в сборную Зинэтулы Билялетдинова не пригласили самого ценного игрока плей-офф Александра Ерёменко. Тогда вокруг этого решения тоже было очень много споров.

Кстати, Александра та история только мобилизовала. В следующем сезоне в воротах «Динамо» он вновь завоевал Кубок Гагарина, а через год получил вызов на Олимпиаду в Сочи. Так что для Гарипова есть отличный пример.