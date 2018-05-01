Анисин о сборной России на ЧМ-2018: Удивило, что не получил приглашения Шипачёв

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33338006/
1 мая 2018, 10:19 | Чемпионат.com

Анисин о сборной России на ЧМ-2018: Удивило, что не получил приглашения Шипачёв

Известный хоккеист, обладатель Кубка Гагарина 2012 года Михаил Анисин поделился мнением о формировании состава сборной России на чемпионат мира 2018 года.

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© РИА "Новости"

«В прессе много обсуждалась история молодого вратаря «Ак Барса» Гарипова, которого после чемпионского плей-офф в национальную команду не позвали. На мой взгляд, это повторение ситуации из золотого «Динамо"-2012, когда в сборную Зинэтулы Билялетдинова не пригласили самого ценного игрока плей-офф Александра Ерёменко. Тогда вокруг этого решения тоже было очень много споров.

Кстати, Александра та история только мобилизовала. В следующем сезоне в воротах «Динамо» он вновь завоевал Кубок Гагарина, а через год получил вызов на Олимпиаду в Сочи. Так что для Гарипова есть отличный пример.

Меня немного удивило, что приглашения не получил Шипачёв. Также мне показалось, что уже по традиции у ребят из НХЛ чуть больше шансов завоевать места в команде, чем у хоккеистов из КХЛ, — и это тоже спорный момент. В то же время рад, что такие игровики из КХЛ, как Гусев, Капризов или Ткачёв, пользуются поддержкой тренеров. Надеюсь, что и лучший снайпер плей-офф-2018 Галиев свой свитер тоже получит, — цитирует Анисина Russia-Hockey.
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