Стал известен состав Норвегии на ЧМ-2018, Патрик Торесен отсутствует
Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира по хоккею-2018, который пройдёт в Дании.
Напомним, ЧМ стартует 4 мая, финальная игра — 20 мая. Нападающий петербургского СКА Патрик Торесен отсутствует в составе сборной.
Вратари: Хёуген, Хёукеланд, Холм.
Защитники: Булл, Бонсаксен, Эспеланд, Холёс, Йоханенссен, Стром, Свём, Сорвик.
Нападающие: Бастиансен, Форсберг, Хага, Хофф, Кристансен, Линдстрём, К. Олимб, М. Олимб, Ольсен, Роэст, Рёймарк, Сальстен, С. Торесен, Трёттенес.
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